In der letz­ten Spiel­zeit wur­de erneut deut­lich, welch star­ke Stü­cke von Gott­fried von Ein­ems Lite­ra­tur­opern Dan­tons Tod und Der Besuch der alten Dame sind. Das gilt auch für den kon­zer­tan­ten Mit­schnitt von Der Pro­zess bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len 2018, bei denen die­se „neun Bil­der in zwei Tei­len“ 1953 unter Karl Böhm zur Urauf­füh­rung gelang­ten. Die Hom­mage diri­gier­te HK Gru­ber, der in sei­nen eige­nen Opern eine ver­gleich­ba­re kom­po­si­to­ri­sche Wen­dig­keit zeigt. Man hört in die­ser Kaf­ka-Ver­to­nung deut­lich, wie von Einem Kurt Weills Patch­work von Sti­len und musi­ka­li­schen Mus­tern sinn­fäl­lig wei­ter­treibt. Die meist tona­le Par­ti­tur macht den Weg des Herrn K. von der Ver­haf­tung bis zur dro­hen­den Hin­rich­tung zu einem moto­risch auf­hei­zen­den, statt düs­te­ren Spiel. Von Einem griff hier Mit­tel der Zeit­opern vor 1933 kurz­wei­lig auf. Die Neu-Ein­spie­lung glänzt mit einem Ensem­ble auf hohem Niveau.

Gott­fried von Einem: „Der Pro­zess“, Micha­el Lau­renz, Jochen Schme­cken­be­cher, Mat­thä­us Schmid­lech­ner u.a., Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien, HK Gru­ber (Capric­cio)

