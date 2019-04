Jean Sibe­li­us wird bis heu­te unter Wert gehan­delt. Das mag an Ador­nos abschät­zi­gem Urteil lie­gen, aber gewiss auch sei­ner eigen­wil­li­gen Musik­spra­che, die sich der deutsch-öster­rei­chi­schen Tra­di­ti­on weit­ge­hend ver­wei­gert. Ein Mus­ter­be­spiel für Sibe­li­us’ „fin­ni­sche“ Ästhe­tik bil­det sei­ne Ers­te Sin­fo­nie, die trotz Ein­flüs­sen von Tschai­kow­sky und Boro­din sein eige­nes sin­fo­ni­sches Pro­fil ener­gisch unter­streicht: Der jun­ge fin­ni­sche Diri­gent Sant­tu-Mati­as Rou­va­li hat sie mit dem tra­di­ti­ons­rei­chen Göte­bor­ger Sym­pho­ni­kern, die er seit kur­zem als Chef lei­tet, in einer hoch­dra­ma­ti­schen, gera­de­zu vul­ka­nisch bro­deln­den Inter­pre­ta­ti­on neu ein­ge­spielt, und sich so mit Nach­druck als neu­er Hoff­nungs­trä­ger der fin­ni­schen Diri­gen­ten­schu­le posi­tio­niert. Obwohl Sibe­li­us selbst in die­sem bild­mäch­ti­gen Werk jeg­li­chen pro­gram­ma­ti­schen Bezug abge­wie­sen hat­te, ent­fes­selt der 33-jäh­ri­ge Rou­va­li ein elek­tri­sie­ren­des Wech­sel­spiel von Ruhe und emo­tio­na­len Schü­ben, die eine opern­haf­te, vor Ener­gie bers­ten­de Sze­ne­rie ohne eigent­li­che Hand­lung evo­zie­ren, also ein genu­in „sin­fo­ni­sches“ Dra­ma von archa­isch-ele­men­ta­rer Kraft. Damit aber über­trifft er sogar die alten Refe­ren­zen wie Bern­stein, Jan­sons oder Maazel an Inten­si­tät, Prä­zi­si­on und fin­ni­schem Lebens­ge­fühl. Ähn­lich detail­ge­nau und span­nungs­ge­la­den diri­giert er auch die frü­he sin­fo­ni­sche Dich­tung En Saga, die eben­falls aus alten fin­ni­schen Mythen schöpft.

