Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

was für eine Woche! Gro­ße Polit-Oper in Öster­reich und der Abge­sang von Pop-Diva Madon­na beim ESC. Und die Klas­sik? Sie redet über zu wenig Koh­le für Musi­ker, kämpft gegen poli­ti­sche Beein­flus­sung und dreht ein biss­chen am Per­so­nal-Karus­sell.

WAS IST

Die Lunch-Kon­zer­te im Con­cert­ge­bouw sor­gen für Unmut – die Künst­ler wer­den nicht bezahlt.

CONCERTGEBOUW ZAHLT SEINE MUSIKER NICHT

ANZEIGE





Neu­lich bekam ich einen Link zuge­schickt, der in Musi­ker­krei­sen kur­siert und für aller­hand Wut sorgt. Es han­delt sich um einen Blog-Ein­trag auf der Sei­te hellos­ta­ge, der sich wie­der­um auf einen Arti­kel des hol­län­di­schen News-Por­tals NOS bezieht. Hier wird berich­tet, dass das renom­mier­te Con­cert­ge­bouw-Orches­tra in Ams­ter­dam die Musi­ker sei­ner Lunch-Kon­zer­te nicht bezahlt. Mehr noch: Orches­ter-Inten­dant Simon Rein­ink ver­tei­digt sei­ne Vor­ge­hens­wei­se und erklärt, dass die Musi­ker bei die­sen Ver­an­stal­tun­gen doch Erfah­rung sam­meln wür­den. Absurd wird all das, wenn das Orches­ter die kos­ten­lo­sen aber gespon­ser­ten Kon­zer­te auf sei­ner Home­page unter der Kate­go­rie „Sozia­le Ver­ant­wor­tung“ auf­lis­tet. Jun­ge Musi­ker macht es wütend, dass selbst die größ­ten Orches­ter auf ange­mes­se­ne Bezah­lung ver­zich­ten. So sei es kein Wun­der, dass klei­ne­re Ver­an­stal­ter eben­falls glaub­ten, einen Musi­ker – anders als einen Instal­la­teur – nicht bezah­len zu müs­sen. Er macht ja nur Musik!

Pas­send dazu ein sehr lesens­wer­ter Arti­kel einer Musik­schul­leh­re­rin und ihrer Arbeits­be­din­gun­gen, der die­se Woche in der taz erschie­nen ist. Der Text beginnt wie folgt: „Hei­ke Lin­ke hat über sie­ben Jah­re stu­diert und arbei­tet seit 20 Jah­ren als Musik­schul­leh­re­rin. Ihr Traum­job hat einen Preis: Ver­mut­lich Alters­ar­mut.“ Und was ler­nen wir dar­aus? Links ver­schi­cken und auf die Situa­ti­on auf­merk­sam machen hilft – aber es ist auch der Mut jun­ger Musi­ker gefragt, unbe­zahl­te Ange­bo­te ein­fach kate­go­risch und kol­lek­tiv abzu­leh­nen!

PRAG GEGEN PER BOYE HANSEN

In sei­nem Blog schreibt Manu­el Brug über den aktu­el­len Zoff am Pra­ger Natio­nal­thea­ter. Die 400 Mit­ar­bei­ter begeh­ren gegen den desi­gnier­ten Inten­dan­ten Per Boye Han­sen auf und for­dern sei­nen Rück­tritt. Brug schreibt: „Nach Ansicht der Unter­zeich­ner des Brie­fes habe Han­sen kei­ne grund­le­gen­de Visi­on und füh­re die Oper in einer Kri­se. Ihm wird auch man­geln­de Kom­mu­ni­ka­ti­on, stän­di­ge Umpla­nun­gen und wenig Sou­ve­rä­ni­tät in der Gestal­tung des Spiel­plans vor­ge­wor­fen. Alles Din­ge, die auch laut wur­den im Zusam­men­hang mit sei­nem unfrei­wil­li­gen Abgang an der Oper in Oslo im Jahr 2017.“

AfD ATTACKIERT DEUTSCHE THEATER

In Frei­berg ver­sucht die AfD der­zeit offen­sicht­lich, eine Debat­te am Mit­tel­säch­si­schen Thea­ter zu ver­bie­ten. Anlass: Das Thea­ter unter Inden­dant Ralf-Peter Schul­ze ver­an­stal­te­te den poli­ti­schen „Dia­log – Wir haben die Wahl“. Die Ver­an­stal­tung wur­de zunächst von AfD-Mit­glie­dern gestört, danach for­der­ten Stadt­rä­te der Par­tei, dass das Thea­ter kei­ne poli­ti­schen Gesprächs­run­den ver­an­stal­tet. Der par­tei­lo­se Ober­bür­ger­meis­ter schloss sich die­ser For­de­rung an. Aber nun mischt sich auch Sach­sens Kul­tur­mi­nis­te­rin Eva-Maria Stan­ge (SPD) ein, die dem Thea­ter Rücken­de­ckung gibt: Stan­ge spricht von einem „ein­ma­li­gen Vor­gang in Sach­sen“ und sieht die Kunst­frei­heit gefähr­det. „Wir benö­ti­gen den frei­en Mei­nungs­aus­tausch mit allen“. In sei­nem Arti­kel in den Dresd­ner Neu­es­ten Nach­rich­ten schreibt Autor Micha­el Bartsch: „Auch in Leip­zig wehrt sich die Freie Sze­ne der­zeit gegen einen Extre­mis­mus-Vor­wurf der AfD, die den unab­hän­gi­gen Künst­lern des­halb För­der­gel­der strei­chen will. Ver­schie­de­ne Off-Büh­nen und die AG Sozio­kul­tur haben wegen die­ser Dif­fa­mie­rung eine Ent­schul­di­gung ver­langt. Die AfD-Land­tags­frak­ti­on ver­sucht bereits seit dem vori­gen Som­mer, unbe­que­men sozio­kul­tu­rel­len Ver­ei­nen finan­zi­ell das Was­ser abzu­gra­ben.“

Movimentos 2019

Jetzt Tickets sichern!

Am Frei­ber­ger Thea­ter muss­te auch eine Peti­ti­on des Thea­ters für die Kam­pa­gne „Erklä­rung der Vie­len“ zurück­ge­zo­gen wer­den. In Öster­reich haben der­weil – noch vor dem Ende der Tür­kis-Blau­en Rechts-Rechts-Regie­rung – meh­re­re hun­dert Künst­ler einen Auf­ruf glei­chen Namens unter­zeich­net. Die Initia­ti­ve „Die Vie­len“ sieht die Frei­heit der Kunst und Kul­tur in Öster­reich bedroht: Nicht nur durch die Kür­zung von För­der­gel­dern, Zen­sur­maß­nah­men oder das poli­tisch moti­vier­te Ein­set­zen unqua­li­fi­zier­ter Per­so­nen in wich­ti­gen Funk­ti­ons­pos­ten. Zu den Unter­zeich­nern gehö­ren u.a. die Wie­ner Fest­wo­chen, die Ars Elec­tro­ni­ca, und die Uni­ver­si­tät Mozar­te­um Salz­burg.

BLACKFACING-DEBATTE FLAMMT AUF

Micha­el Stall­knecht nimmt in der Neu­en Zür­cher Zei­tung die alte Black­fa­cing-Debat­te erneut auf. Darf man einem wei­ßen Sän­ger bei einer Auf­füh­rung des Otel­lo das Gesicht schwarz anma­len? Anlass des Arti­kels: eine Auf­füh­rung von Ais­chy­los’ Schutz­fle­hen­den an der Pari­ser Sor­bon­ne wur­de gewalt­sam ver­hin­dert, weil eine Thea­ter­grup­pe sich mit der anti­ken Auf­füh­rungs­pra­xis aus­ein­an­der­set­zen und die im Stück auf­tre­ten­den Ägyp­ter dunk­le­re Mas­ken tra­gen las­sen woll­te als die Grie­chen. Für Stall­knecht ist die die so genann­te „Blackfacing“-Diskussion absurd: „Der fett­lei­bi­ge Fal­staff, der ver­krüp­pel­te Rigo­let­to oder Zem­lin­skys Zwerg könn­ten unter die­sen Umstän­den schon bald unter Bil­der­ver­bo­te fal­len, bei denen auch nur die Ahnung eines Tabu­bruchs jeder­zeit einen Shit­s­torm nach sich zie­hen könn­te.“

WAS WAR

Teu­rer als Erwar­tet: die Sanie­rung der Komi­schen Oper wird min­des­tens 238 Mil­lio­nen kos­ten.

RENOVIERUNG DER KOMISCHEN OPER WIRD TEURER

In der Ber­li­ner Mor­gen­post berich­tet Vol­ker Blech, dass die Sanie­rung der Komi­schen Oper in Ber­lin auch ohne Extra­wün­sche teu­rer wer­den wird als gedacht. Die fünf­jäh­ri­ge Sanie­rung, die 2022 begin­nen soll, wird wohl 238 statt der einst ver­an­schlag­ten 227 Mil­lio­nen kos­ten. Skep­tisch macht, dass Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer (Lin­ke) bereits davon spricht, dass 2022 ein ehr­gei­zi­ges Ziel sei. Zum Ver­gleich: die Reno­vie­rung der Staats­oper kos­te­te 440 Mil­lio­nen statt der kal­ku­lier­ten 239 Mil­lio­nen und dau­er­te sie­ben statt drei Jah­re.

SALZBURGER FESTSPIELE DOCH OHNE BACHLER?

Wir erin­nern uns: Diri­gent Chris­ti­an Thie­le­mann wür­de Niko­laus Bach­ler als neu­en Inten­dan­ten der Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le gern ver­hin­dern. Die Salz­bur­ger Poli­ti­ker wol­len dem der­zei­ti­gen Mün­chen-Inten­dan­ten der­weil eine car­te blan­che geben. Immer öfter ist hin­ter vor­ge­hal­te­nen Hän­den zu hören, dass Bach­ler dar­über nach­den­ken wür­de, Salz­burg doch einen Korb zu geben. Wie es dann wei­ter­ge­hen könn­te? Mar­kus Hin­ter­häu­ser, Inten­dant der Salz­bur­ger Som­mer­fest­spie­le, wird nach­ge­sagt, er hät­te gro­ßes Inter­es­se dar­an, die Oster­fest­spie­le der gesam­ten Fest­spiel-Idee ein­zu­ver­lei­ben. Es bleibt span­nend an der Salz­ach.

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

FESTSPIEL-GUIDE ! Über 200 Fest­spie­le in Deutsch­land, Öster­reich und Euro­pa. kom­pakt zusam­men­ge­fasst. Jetzt am Kiosk!

MUSIK UND SPORT

Vor eini­gen Wochen haben wir über die Angrif­fe des Bon­ner Sport­ver­eins auf die Sub­ven­tio­nen des Beet­ho­ven-Orches­ters in Bonn berich­tet. Danach über Musi­ker, die als Sport­ler aktiv sind. Wir haben die Idee ent­wi­ckelt, einen Klas­sik-Run zu orga­ni­sie­ren: 10 Kilo­me­ter durch ein klin­gen­des Orches­ter! Nun erreich­te mich ein Anruf der neu­en Dezer­nen­tin für Sport und Kul­tur in Bonn, Bir­git Schnei­der-Bön­nin­ger – sie will die Gemein­sam­kei­ten von Sport und Klas­sik stra­te­gisch för­dern. Wer weiß, viel­leicht wird unse­res klei­ne News­let­ter-Idee ja schon bald Wirk­lich­keit!

AN UNSEREN BÜHNEN

Am Thea­ter an der Wien wur­de Webers Obe­ron aus Mün­chen über­nom­men, unter ande­rem mit Annet­te Dasch. Ich fra­ge mich in mei­ner Rezen­si­on, war­um gera­de jun­ge Regis­seu­re wie Niko­laus Hab­jan so unglaub­lich bie­der daher­kom­men. +++ In der Süd­deut­schen fei­ert Julia Spi­no­la den Diri­gen­ten Yoel Gamzou für sei­ne Bre­mer Inter­pre­ta­ti­on von Korn­golds Tote Stadt mit Karl Schi­nies als Paul. +++ In der FAZ schreibt Wolf­gang Fuhr­mann über Claus Guths Insze­nie­rung der Hän­del-Oper Rode­lin­da in Frank­furt, die noch nach Lyon und Bar­ce­lo­na wan­dern wird: „Im Gan­zen ist die­se Pro­duk­ti­on wun­der­bar gelun­gen. Musi­ka­lisch genügt sie allen Ansprü­chen, sze­nisch bie­tet sie eine ver­tief­te und in sich stim­mi­ge Les­art – glück­lich, wer sich an Leid und Freud erfreu­en will!“ +++ Eleo­no­re Büning fei­ert im Tages­spie­gel das päd­ago­gi­sche Kon­zept Unboxing Mozart mit Lars Vogt und dem Mah­ler Cham­ber Orches­tra in Ber­lin.

Anzei­ge Exklusive Musikreisen mit ZEIT – Immer mit Musikexperten an Ihrer Seite Hier fin­den Sie alle Rei­sen zu den schöns­ten natio­na­len und inter­na­tio­na­len Opern­häu­sern.

PERSONALIEN DER WOCHE

Ton Koop­man ist neu­er Päsi­dent der Leip­zi­ger Bach-Archiv-Stif­tung und folgt damit auf John Eli­ot Gar­di­ner. +++ Sarah Wedl-Wil­son wird neue Rek­to­rin der Ber­li­ner Hoch­schu­le für Musik Hanns Eis­ler. Die 49jährige war zuvor an der Uni­ver­si­tät Mozar­te­um Salz­burg und sitzt dort auch im Auf­sichts­rat der Oster­fest­spie­le. +++ Kiel bekommt einen neu­en Musik­di­rek­tor: Georg Fritzsch wird Jus­tin Brown beer­ben.

WAS LOHNT

Kirill Gerstein begeis­tert mit sei­ner Inter­pre­ta­ti­on des C-Dur Kon­zer­tes von Buso­ni.

Das hat mich echt umge­hau­en: Buso­ni Kla­vier­kon­zert in C-Dur ist ein Monu­ment, ein gigan­ti­scher Klotz, ein epi­sches Werk (75 Minu­ten!), das durch alle Facet­ten des Seins führt. Gespickt mit pro­ble­ma­ti­schen Stel­len wie einem Män­ner­chor mit dubio­sen Text-Pas­sa­gen. Ein Grund, war­um die­ses Werk schnell ver­drängt wur­de. Nun wagen sich Kirill Gerstein und das Bos­ton Sym­pho­ny Orches­tra unter Saka­ri Ora­mo an die­sen Bro­cken – und fas­sen ihn mit emo­tio­na­ler Wucht, klu­ger Ein­ord­nung und span­nen­der Gestal­tung an. Eine ech­te Ent­de­ckung, die aller­hand Rei­bung im Ohr und im Gehirn erzeugt!

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de