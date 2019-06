Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit viel Kri­tik an der Kul­tur­po­li­tik, mit erfun­de­nen Leis­tungs­bi­lan­zen, einer Mord­dro­hung – aber lei­der ohne Zuga­be.

WAS IST

Regis­seur Mar­tin Kušej erzählt im Talk „Will­kom­men Öster­reich“ von einer Mord­dro­hung.

ENTSCHEIDUNG IN MAILAND FÄLLT AM DIENSTAG

Nach­dem der römi­sche Opern­chef Car­lo Fuor­tes nicht mehr als Inten­dant der Mai­län­der Sca­la kan­di­die­ren will, läuft nun alles auf einen Show­down zwi­schen zwei Män­nern hin­aus: Ent­we­der wird Alex­an­der Perei­ra noch­mal ver­län­gert (gera­de hat er in Ric­car­do Chail­ly einen pro­mi­nen­ten Für­spre­cher gefun­den), oder Domi­ni­que Mey­er von der Wie­ner Staats­oper wird ihm nach­fol­gen. Perei­ra stand unter ande­rem wegen dubio­ser Geschäf­te mit den Scheichs aus Sau­di-Ara­bi­en in der Kri­tik, Mey­er ver­lässt die Staats­oper in Wien und sucht nach neu­en Auf­ga­ben. Am Diens­tag wol­len die Mai­län­der zunächst ein­mal ent­schei­den, ob sie ihren alten Inten­dan­ten ver­län­gern – der­zeit scheint die Stim­mung wie­der für ihn zu spre­chen.

WELSER-MÖST KRITISIERT KULTURPOLITIK

Franz Wel­ser-Möst geht scharf mit der öster­rei­chi­schen Kul­tur­po­li­tik, auch der Über­gangs­re­gie­rung, ins Gericht. In den Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­rich­ten sag­te er: „Wer waren denn die letz­ten maß­geb­li­chen Kul­tur­po­li­ti­ker Öster­reichs? Rudolf Schol­ten (1990–1997 Kul­tur­mi­nis­ter) und in Wien Peter Mar­boe (1996–2001 Wie­ner Kul­tur-Stadt­rat, Anm.), dann wird’s dünn. Bei der abge­tre­te­nen Regie­rung war Kul­tur bei Minis­ter Ger­not Blü­mel auch nicht vor­ran­gig, und bei der aktu­el­len Über­gangs­re­gie­rung wur­de die Kul­tur irgend­wo ange­glie­dert (bei Außen­mi­nis­ter Alex­an­der Schal­len­berg, Anm.). Kul­tur scheint nicht wich­tig zu sein – und wenn eine Gesell­schaft etwas nicht wich­tig nimmt, dann inves­tiert sie auch nicht.“

WIE KUSEJ MIT DEM LEBEN BEDROHT WURDE

Die­ses ist zwar kein Schau­spiel-News­let­ter, aber der desi­gnier­te Inten­dant des Wie­ner Burg­thea­ters, Mar­tin Kušej, ist ja auch Opern-Regis­seur. Und es war ein­fach zu schön, wie er in der Talk-Sen­dung Will­kom­men Öster­reich erzählt hat, dass er nur ein­mal in sei­nem Leben ernst­haft bedroht wur­de. Nach einer Fide­lio-Insze­nie­rung gin­gen Mord­dro­hun­gen bei ihm ein, und er stand unter Poli­zei­schutz. Dafür sei­en, wie sich her­aus­stell­te, kei­ne Klas­sik-Hoo­li­gans oder Neo­na­zis ver­ant­wort­lich gewe­sen, son­dern die Freun­de Beet­ho­vens, erzähl­te Kušej, der inzwi­schen über die­se Ange­le­gen­heit lachen kann.

MEHR EHRLICHKEIT BEI KULTURINSTITUTIONEN

Die Kul­tur­wis­sen­schaft­le­rin Lei­la Jan­co­vich von der Uni­ver­si­tät in Leeds the­ma­ti­siert ein Tabu: Vie­le Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen, beson­ders Orches­ter, wür­den, wenn es um ihre Nach­wuchs­pro­gram­me gehe, die eige­nen Sta­tis­ti­ken auf­hüb­schen. Da von den Bilan­zen För­der­gel­der abhin­gen, wür­de vie­les geschönt, erklärt Jan­co­vich. Eine Stu­die hat her­aus­ge­fun­den, dass Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen ihre Berich­te je nach den Erwar­tungs­ras­tern von Spon­so­ren oder staat­li­chen Insti­tu­tio­nen for­mu­lie­ren. Des­halb hat Jan­co­vich nun eine Platt­form gegrün­det, auf der Nach­wuchs­pro­gram­me ihre scho­nungs­lo­sen Daten hin­ter­le­gen kön­nen. „Es ist wich­tig, dass wir auch das Schei­tern erlau­ben und the­ma­ti­sie­ren“, sagt Jan­co­vich – erst, wenn die „uner­zähl­ten Geschich­ten“ erzählt wür­den, sei eine tat­säch­li­che Ver­bes­se­rung der musi­ka­li­schen För­der­pro­gram­me mög­lich, und nur so wür­den sie auch dau­er­haft Erfolg haben.

WAS WAR

Will auf­hö­ren: Diri­gent Ber­nard Hai­tink.

BERNARD HAITINK TRITT ZURÜCK

Der gro­ße Diri­gent Ber­nard Hai­tink hat ange­kün­digt, wohl­ge­merkt mit 90 Jah­ren, ein Sab­ba­ti­cal ein­zu­le­gen. Eine klu­ge For­mu­lie­rung dafür, dass er als Diri­gent abtritt. Hai­tink wird im Sep­tem­ber, bei einem Kon­zert in Luzern, zum letz­ten Mal am Pult ste­hen. „Ich habe das Wort Sab­ba­ti­cal gewählt“, erzähl­te er der Zei­tung Volks­krant, „weil ich kei­ne Lust auf all die öffent­li­chen Abschieds­wor­te habe – Fakt ist: ich wer­den nicht län­ger diri­gie­ren.“ Wäh­rend das Image der Alten in der Poli­tik immer schlim­mer wird, fei­ern die Alten in der Klas­sik eine Renais­sance: Her­bert Blom­stedt, inzwi­schen 91 Jah­re alt, wur­de gera­de von der Wie­ner Staats­oper aus­ge­zeich­net. Mariss Jan­sons, 76 Jah­re alt, zeigt mit sei­nem BR-Sym­pho­nie­or­ches­ter noch, wie unver­braucht Beet­ho­ven und Bruck­ner klin­gen. Zubin Meh­ta, 83 Jah­re alt, lan­ge durch Krank­heit aus­ge­fal­len, kehrt immer wie­der zurück und begeis­tert durch sei­ne mil­de Art alle Musi­ker-Genera­tio­nen. Zeit für die Poli­tik, von der Klas­sik zu ler­nen. Sie zeigt, dass die Genera­tio­nen von­ein­an­der ler­nen kön­nen, über­ein­an­der stau­nen und ein­an­der befra­gen. Dazu muss man nur – wie immer in der Musik – ein­an­der zuhö­ren. Wie Hai­tink, der still Abschied neh­men woll­te, nun bei sei­nen letz­ten Kon­zer­ten gefei­ert wird, war unter ande­rem gera­de in Ams­ter­dam zu sehen.

CONCORD SCHLUCKT SIKORSKI

Über die Kri­se des Plat­ten­mark­tes haben wir oft berich­tet. Aber auch die Noten-Ver­la­ge sind in einer schwe­ren Lage und haben noch nicht wirk­lich gute Zukunfts­mo­del­le gefun­den. Oft ist es ihnen wich­ti­ger, Tan­tie­men für ihre Künst­ler her­aus­zu­ho­len, als sie wirk­lich auch modern zu för­dern. Nun schluckt einer der größ­ten Ver­la­ge, Con­cord (u.a. Boo­sey & Haw­kes) den deut­schen Tra­di­ti­ons­ver­lag Sikor­ski. Sikor­ski besitzt die Rech­te unter ande­rem an Kom­po­nis­ten wie Dmi­tri Schosta­ko­witsch, Ser­gej Pro­ko­fiew, Alfred Schnitt­ke, Sofia Gubai­du­li­na, Giya Kan­che­li und Lera Auer­bach. Boo­sey & Haw­kes mit Haupt­sitz in Lon­don, gilt als Markt­füh­rer für zeit­ge­nös­si­sche Klas­sik. Die Dach­ge­sell­schaft Con­cord Music Publi­shing ver­fügt über die Urhe­ber­rech­te an mehr als 390 000 Wer­ken – von Frank Sina­tra bis Igor Stra­win­sky. Was die­se Über­nah­me für Gegen­warts­kom­po­nis­ten bedeu­tet, ist noch voll­kom­men offen. Sicher ist: Weni­ger Kon­kur­renz könn­te die Prei­se für Kom­po­nis­ten drü­cken und sie gleich­zei­tig für Orches­ter und Medi­en stei­gen las­sen.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Die letz­te Neu­pro­duk­ti­on der Ära Tobi­as Rich­ter in Genf, Ver­dis Mas­ken­ball in einer Insze­nie­rung von Gian­car­lo del Mona­co, reißt Tho­mas Scha­cher von der NZZ nicht vom Hocker – er setzt auf einen grund­le­gen­den Wan­del am Grand Théât­re. +++ Jubel über die Pfingst­fest­spie­le von Ceci­lia Bar­to­li in Salz­burg. La Bar­to­li hat gera­de ihren Ver­trag ver­län­gert, und Wal­ter Wei­d­rin­ger hört in der Pres­se über­all „seligs­tes Licht“. +++ Span­nend ist das dies­jäh­ri­ge Bach­fest, das seit dem 14. Juli Bach auch jen­seits von Tho­mas­kir­che und Niko­lai­kir­che auf­stö­bert. +++ FAZ-Musik­mann Jan Brach­mann war Mal wie­der auf Rei­sen, die­ses Mal mit dem Gewand­haus und Andris Nel­sons in Asi­en. Von dort hat er eine lesens­wer­te Repor­ta­ge mit­ge­bracht, in der er zeigt, wie Bruck­ner und Tschai­kow­sky in Chi­na und Japan gefei­ert wer­den. Nach­hol­be­darf für Euro­pa, fin­det der Kul­tur­kri­ti­ker. +++ Manu­el Brug reis­te dage­gen ans Deut­sche Stadt­thea­ter nach Nürn­berg, um sich noch ein­mal die gigan­ti­sche Krieg und Frie­den-Pro­duk­ti­on von Jens-Dani­el Her­zog und Joana Mall­witz anzu­schau­en und zu fin­den, dass sol­che Auf­füh­run­gen grund­sätz­lich viel län­ger auf den Büh­nen auch klei­ne­rer Häu­ser ste­hen soll­ten – eine Fei­er des Reper­toire­thea­ters!

PERSONALIEN DER WOCHE

Sie woll­ten schon immer wis­sen, was die Sän­ge­rin Simo­ne Ker­mes liest? – dann schau­en Sie doch Mal hier: all ihre Lieb­lings­bü­cher von Franz Bin­ders Hän­del-Bio­gra­fie bis zu Már­quez’ „Lie­be in Zei­ten der Cho­le­ra“. +++ Oder inter­es­siert Sie eher, war­um die Schau­spie­le­rin Corin­na Har­fouch die Oper span­nen­der fin­det als das Schau­spiel? – das kön­nen Sie hier nach­le­sen. +++ Die Bach-Medail­le der Stadt Leip­zig wur­de dem Bass­ba­ri­ton Klaus Mer­tens über­reicht. +++ Unüber­seh­bar in den Medi­en ist letz­te Woche Regis­seur Fran­co Zef­firel­li ver­stor­ben. Sein Otel­lo-Film mit Pláci­do Dom­in­go hat mich einst für die Oper begeis­tert, so wie sein Tra­via­ta-Film mit der Stra­tas Dia­na Damrau schmel­zen ließ. Er, der Maria Cal­las immer wie­der in Sei­de und Blatt­gold hüll­te, hat­te nie­mals Lust dar­auf, die Oper ins Jetzt zu stel­len – und ver­län­ger­te mit sei­nen Insze­nie­run­gen in Vero­na, oder sei­ner Tra­via­ta an der MET die Ver­gan­gen­heit der Muse­ums-Oper bis in unse­re Tage. Erz­kon­ser­va­tiv und unan­ge­passt war Zef­firel­li auch als Poli­ti­ker, unter ande­rem für die Par­tei Sil­vio Ber­lus­co­nis, oder als er die Todes­stra­fe für Frau­en, die abge­trie­ben haben, for­der­te. Mir gefiel der respekt­vol­le, aber auch durch­aus kri­ti­sche Nach­ruf der BBC. Die Trau­er­fei­er fin­det am Diens­tag in Flo­renz statt.

WAS LOHNT

Längst kein Geheim­tipp mehr: Die inti­men Schosta­ko­witsch Tage in Goh­risch bei Dres­den.

In der Nähe von Dres­den, in Goh­risch, hat Dmi­tri Schosta­ko­witsch sein bewe­gen­des 8. Streich­quar­tett kom­po­niert und sich eine Aus­zeit von der Sta­lin-Dik­ta­tur genom­men. Seit 10 Jah­ren wird hier – in einer Kon­zert­scheu­ne – eines der intims­ten Klas­sik-Fes­ti­vals gefei­ert. Nir­gend­wo las­sen sich Kon­zer­te so direkt, so unmit­tel­bar und so lei­den­schaft­lich genie­ßen wie bei den Schosta­ko­witsch Tagen. Inten­dant Tobi­as Nie­der­schlag und sein Team schau­en vom 20. bis zum 23. Juni auf die letz­ten 10 Jah­re zurück und krei­sen in ihrem Pro­gramm um Schosta­ko­witsch, Pro­kof­jeff und Stra­win­sky. Mit dabei: das Qua­tu­or Danel, das Boro­din-Quar­tett, die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le, Isa­bel Kara­jan, der Gei­ger Linus Roth und der Cel­list Isang End­ers. Andris Nel­sons wird mit dem Schosta­ko­witsch-Preis aus­ge­zeich­net. Und auch wir von CRESCENDO wer­den dabei sein und jeden Abend Künst­ler-Inter­views in der Hotel­bar füh­ren, die Sie dann auf unse­rer Web­site und auf unse­rer Face­book-Sei­te anschau­en kön­nen. Ich hof­fe, wir sehen uns da!

NOCH MAL DIE LOCKE

Die­sen Nach­trag bin ich Ihnen noch schul­dig: Letz­te Woche haben ich über eine Beet­ho­ven-Locke berich­tet, die bei Southeby’s für 17 000 Euro ver­stei­gert wer­den soll­te. Nun ist sie – zum Ers­ten, zum Zwei­ten, zum Drit­ten! – über den Tisch gegan­gen, und zwar für 39 000 Euro. Tipp an jun­ge Kom­po­nis­ten, bevor Sikor­ski ali­as Con­cord Sie über den Tisch zieht: Zumin­dest der Nach­wuchs könn­te bereits heu­te mit einem schnö­den Fri­seur­ter­min abge­si­chert wer­den.

ZUGABE?

Bis hier­her hat Ihnen unser News­let­ter gefal­len, und Sie wol­len eine Zuga­be? Die muss heu­te lei­der aus­fal­len – das habe ich mir von den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern abge­schaut, die angeb­lich auch nicht mehr spie­len wol­len, wenn ein Kon­zert zu Ende ist und Zuga­ben in Zukunft wohl ver­wei­gern.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de