Lie­be CRE­SCEN­DO-Leser,

auch Sie sind in die­sem Jahr live beim Rhein­gau Musik Fes­ti­val dabei: Magen­ta­Mu­sik 360 prä­sen­tiert Ihnen vom 15. bis 17. August aus­ver­kauf­te Klas­sik-High­lights im kos­ten­lo­sen Video-Stream. Die Musik­platt­form der Tele­kom über­trägt das Kon­zert von Sir Simon Ratt­le mit dem Lon­don Sym­pho­ny Orches­tra und Star-Vio­li­nis­tin Jani­ne Jan­sen am 15. August im Live­stream auf der Web­site und in der App von Magen­ta­Mu­sik 360 und auf Magen­taTV. Am 16. August folgt die Aus­strah­lung des auf­ge­zeich­ne­ten Kon­zerts von Jan Lisiecki mit dem Aus­tra­li­an Youth Orches­tra unter der Lei­tung von Kry­sztof Urbań­ski sowie am 17. August die Auf­füh­rung von Carl Orffs „Car­mi­na Burana“ mit Jus­tus Frantz, der ein Solis­ten­en­sem­ble, die Lim­bur­ger Dom­sing­kna­ben, den Tsche­chi­schen Phil­har­mo­ni­schen Chor Brno und die Phil­har­mo­nie der Natio­nen mit in das berühm­te Klos­ter Eber­bach bringt. Damit bie­tet die Tele­kom Ihnen einen kos­ten­lo­sen, digi­ta­len Zugang zu Euro­pas größ­tem Klas­sik­fes­ti­val – und das auch noch Wochen spä­ter: Die Kon­zer­te wer­den im Anschluss auf Abruf ver­füg­bar sein!

Zur Web­site von Magen­ta­Mu­sik 360

ANZEIGE









Klas­sik digi­tal erle­ben bei Magen­ta­Mu­sik 360

Sir Simon Ratt­le end­lich beim Rhein­gau Musik Fes­ti­val

Sir Simon Ratt­le fei­ert sei­ne Pre­mie­re mit dem Lon­don Sym­pho­ny Orches­tra beim Rhein­gau Musik Fes­ti­val in Beglei­tung von Jani­ne Jan­sen – und im kos­ten­lo­sen Live­stream bei Magen­ta­Mu­sik 360. Deutsch­land­weit kön­nen Klas­sik-Fans am 15. August ab 20:30 Uhr die Per­for­mance des legen­dä­ren Diri­gen­ten und der Star-Vio­li­nis­tin erle­ben.

Wei­ter­le­sen

„Car­mi­na Burana“ unter der Lei­tung von Jus­tus Frantz

Star-Diri­gent Jus­tus Frantz lässt die Kan­ta­te „Car­mi­na Burana“ von Carl Orff im Klos­ter Eber­bach erklin­gen. Die Auf­füh­rung eines der kraft­volls­ten und berühm­tes­ten Chor­wer­ke kön­nen Sie ab dem 16. August, 20:30 Uhr kos­ten­los auf Abruf bei Magen­ta­Mu­sik 360 und Magen­taTV erle­ben.

Wei­ter­le­sen

Jan Lisiecki begeis­tert in Wies­ba­den

Der 24-jäh­ri­ge Kana­di­er Jan Lisiecki ist einer der gefrag­tes­ten Pia­nis­ten unse­rer Zeit. Beim Rhein­gau Musik Fes­ti­val 2019 tritt er gemein­sam mit dem Aus­tra­li­an Youth Orches­tra unter der Lei­tung von Krzy­sztof Urbań­ski auf. Magen­ta­Mu­sik 360 zeigt das aus­ver­kauf­te Kon­zert aus dem Kur­haus Wies­ba­den ab dem 17. August um 20:30 Uhr kos­ten­los auf Abruf.

Wei­ter­le­sen

Magen­ta­Mu­sik 360 – Die größ­ten Kon­zer­te auf Abruf

Von Ade­le bis zu Rock am Ring – Neben den drei Klas­sik-Kon­zer­ten vom Rhein­gau Musik Fes­ti­val fin­den Sie bei Magen­ta­Mu­sik 360 unzäh­li­ge wei­te­re Kon­zert­streams ver­schie­dens­ter Musik­gen­res und Fes­ti­vals – kos­ten­los, in HD und oft auch in 360 Grad!

Wei­ter­le­sen