Der August Ever­ding-Wett­be­werb für Instru­men­ta­lis­ten im Fach Gei­ge ist aus­ge­schrie­ben. Um die Teil­nah­me bewer­ben kön­nen sich Gei­ger jeder Natio­na­li­tät, die nicht älter als 28 Jah­re sind. Die Jury besteht aus den Gei­gern Chris­ti­an Alten­bur­ger, Fran­ce­s­ca Dego, Flo­ri­an Sonn­leit­ner und Mar­kus Wolf, dem Brat­schis­ten Valen­tin Radu­tiu sowie den Jour­na­lis­ten Harald Egge­brecht und Peter Rieck­hoff. Nach der ers­ten Run­de, die per Ton­trä­ger­aus­wahl erfolgt, wer­den bis zu neun Vio­li­nis­ten zum Semi­fi­na­le nach Mün­chen ein­ge­la­den. Im Semi­fi­na­le müs­sen die Teil­neh­mer auch ein Stück aus dem 20. oder 21. Jahr­hun­dert spie­len. Das Fina­le mit anschlie­ßen­der Preis­ver­lei­hung in der Aller­hei­li­gen-Hof­kir­che der Münch­ner Resi­denz wird öffent­lich aus­ge­tra­gen. Für das Fina­le ist eines der Vio­lin­kon­zer­te G‑Dur KV 216, D‑Dur KV 218 oder A‑Dur KV 219 von Mozart vor­ge­schrie­ben. Die Orches­ter­be­glei­tung über­nimmt das Bach Col­le­gi­um. Die Gewin­ner erhal­ten Preis­gel­der in einer Gesamt­hö­he von 16 000 Euro. Der Wett­be­werb wur­de 1996 von dem Kul­tur­ma­na­ger Hel­mut Pau­li und dem Regis­seur August Ever­ding ins Leben geru­fen. Zu sei­nen bis­he­ri­gen Gewin­nern gehö­ren u.a. Isa­bel­le Faust, Julia­ne Ban­se, Ragna Schir­mer, Xavier de Maist­re und Dani­el Otten­sa­mer. Seit 2019 rich­tet der 2017 gegrün­de­te Mün­che­ner Kon­zert­ver­ein e.V. den Wett­be­werb aus. Ever­dings Wit­we über­trug ihm die exklu­si­ven Namens­rech­te am Wett­be­werb. Anlie­gen des Ver­eins ist die Hoch­be­gab­ten­för­de­rung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.konzert-verein.de/august-everding-musikwettbewerb