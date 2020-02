Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

ich hof­fe, die Wut der Dresd­ner Opern­ball-Freun­de hat sich etwas gelegt und wir kön­nen die­se Woche wei­ter­ma­chen. Unter ande­rem mit Klas­sik und Coro­na, einer Hollywood-„Zauberflöte“ mit Rolan­do Vil­la­zón – und natür­lich rufen wir dem gro­ßen Nel­lo San­ti nach.

WAS IST

KLASSIK UND CORONA

Das Shang­hai Sym­pho­ny Orches­tra macht in Zei­ten von Coro­na das Wohn­zim­mer zum Kon­zert­haus.

Das Shang­hai Sym­pho­ny Orches­tra darf im Febru­ar auf­grund des Coro­na­vi­rus’ nicht auf­tre­ten. Aber die Musi­ker haben sich etwas ande­res ein­fal­len las­sen: Sie spie­len zu Hau­se und stel­len ihre Stü­cke ins Netz! Eine schö­ne Ges­te. Das Virus ist nicht nur ein medi­zi­ni­scher, son­dern auch ein öko­no­mi­scher und emo­tio­na­ler Gau. Unter ande­rem haben Orches­ter aus den USA und Euro­pa Tour­ne­en abge­sagt. Letz­te Woche hat das Bos­ton Sym­pho­ny Orches­tra sei­ne Asi­en-Tour­nee mit Andris Nel­sons gecan­celt, nun auch das Natio­nal Sym­pho­ny Orches­tra der USA mit Gia­nandrea Nose­da sei­nen Besuch in Chi­na – unbe­rührt bleibt das Gast­spiel in Tokio. Wie groß die Hys­te­rie ist, haben wir bereits berich­tet: Der Direk­tor der Musik­hoch­schu­le San­ta Ceci­lia in Rom bat asia­ti­sche Stu­den­ten, zu Hau­se zu blei­ben. Zuge­ge­ben: In unse­ren Opern wird ersto­chen, ver­gif­tet und gemor­det – der Viren-Tod ist eher sel­ten: Vio­let­ta Valé­ry aus La tra­via­ta und Mimi aus La Bohè­me sind die viel­leicht pro­mi­nen­tes­ten Lun­gen­kran­ken. Von ihnen zu ler­nen, heißt auch zu ver­ste­hen: Gera­de, wenn es ernst wird, brau­chen Kran­ke Zuspruch. Und ein Land wie Chi­na: Bei­stand.

ZOFF IN ESSEN UND BRAUNSCHWEIG

Der Jour­na­list Ste­fan Keim berich­tet im WDR über Zoff am Thea­ter Essen: „Über die Hälf­te der Beschäf­tig­ten des Thea­ters und der Phil­har­mo­nie Essen ver­lan­gen die Ablö­sung von Geschäfts­füh­rer Ber­ger Berg­mann. Sie wer­fen ihm vor, die Zukunft der Büh­nen zu gefähr­den.“ Keims Ein­schät­zung der Lage ist hier nach­zu­hö­ren. In Braun­schweig strei­tet man der­weil ledig­lich über das Pos­ter zu einer Madame-But­ter­fly-Pro­duk­ti­on: Es zeigt die Flag­ge der auf­ge­hen­den Son­ne, die Japans bru­ta­le Okku­pa­ti­on von Chi­na und Korea 1940 sym­bo­li­siert – Musi­ker der betref­fen­den Län­der for­dern die Inten­danz auf, das Pla­kat nicht zu ver­wen­den.

EMMERICH PLANT ZAUBERFLÖTE

Nach­dem die „West Side Sto­ry“ von Ste­ven Spiel­berg fast fer­tig gedreht ist, gibt der deut­sche Hol­ly­wood-Regis­seur Roland Emme­rich bekannt, dass er eine „Zau­ber­flö­te“ für das Kino pla­ne – „einen Opern­film für die gan­ze Fami­lie“. Dafür gebe es aus Bay­ern staat­li­che Film­för­der­mit­tel in Höhe von 1,6 Mil­lio­nen Euro. In der Adap­ti­on der Vor­la­ge reist der 17-jäh­ri­ge Tim Wal­ker in die Alpen, um sein Sti­pen­di­um am legen­dä­ren Mozart-Inter­nat anzu­tre­ten. Er ent­deckt ein jahr­hun­der­te­al­tes Por­tal, das ihn in die Welt von Mozarts berühm­tes­ter Oper kata­pul­tiert. Als Dar­stel­ler sei­en Opern-Welt­stars wie Rolan­do Vil­la­zón oder Mor­ris Robin­son mit von der Par­tie.

DARF’S ETWAS MEHR SEIN?

Und wo bleibt das Gute? Viel­leicht hier: Mehr Geld für die vier Lan­des­thea­ter und drei Lan­des­or­ches­ter in NRW. Nach einer ers­ten Auf­sto­ckung der Mit­tel um rund 2,3 Mil­lio­nen Euro im Jahr 2018 erhal­ten die Burg­hof­büh­ne Dins­la­ken, das Lan­des­thea­ter Det­mold, das West­fä­li­sche Lan­des­thea­ter Cas­trop-Rau­xel und das Rhei­ni­sche Lan­des­thea­ter Neuss sowie die Neue Phil­har­mo­nie West­fa­len in Reck­ling­hau­sen, die Nord­west­deut­sche Phil­har­mo­nie in Her­ford und die Phil­har­mo­nie Süd­west­fa­len in Sie­gen-Hil­chen­bach noch ein­mal rund 1,6 Mil­lio­nen mehr. Immer­hin!

KONZERT-TRAUMA

Der Diri­gent Bran­don Keith Brown schreibt einen span­nen­den Essay dar­über, war­um sich Dun­kel­häu­ti­ge noch immer schwer damit tun, klas­si­sche Kon­zer­te zu besu­chen: „Klas­sik-Kon­zer­te sind mit einem ras­sis­tisch kon­no­tier­ten Trau­ma besetzt. Des­halb gehen wir nicht hin. War­um Geld aus­ge­ben, um unbe­weg­lich wie ein Stein dazu­sit­zen, still, ein­ge­pfercht zwi­schen Wei­ßen, die uns da nicht haben wol­len? Klingt nicht nach einem ent­spann­ten Sams­tag­abend, oder?“ Bran­don Brown wünscht sich, dass wir die­ses Trau­ma über­win­den – und plä­diert dafür, dass Wei­ße die Scheu der Schwar­zen ver­ste­hen und die Zukunft der Klas­sik viel­fäl­ti­ger ist. Span­nen­de Lek­tü­re.

WAS WAR

Aus­schnitt aus einem Bild des Künst­lers Erik Born: Es zeigt das Revers Putins mit einem Hajo-Frey-Orden (Detail unten) und wur­de für den Ver­ein Auf­wind Kin­der- und Jugend­fonds Dres­den ver­stei­gert.

BALL-NACHLESE

Sel­ten gab es wüten­de­re und jubeln­de­re Leser­brie­fe, als über unse­re Bericht­erstat­tung zum Sem­per­Opern­ball und Hans-Jochaim Frey. Was nach­denk­lich stimmt: Kri­ti­ker, die mir alles Mög­li­che vor­war­fen, blie­ben in der Regel anonym, haben sich zum Teil extra für ihre Beschimp­fun­gen fal­sche E‑Mail-Adres­sen zuge­legt. Wer Ant­wort und Bele­ge für sei­ne Zwei­fel bekam, schrieb mir zurück, dass mei­ne Ant­wort bewei­se, dass ich getrof­fen sei. Ver­ste­he die Trol­le, wer wol­le! Sicher ist: Das Dresd­ner-Ball-Umfeld ope­riert mit merk­wür­di­gen Metho­den. Immer­hin: Unse­re Bericht­erstat­tung beflü­gel­te sowohl den Spie­gel, als auch die öffent­li­che Dis­kus­si­on: Obwohl die Rund­funk­rä­te des MDR vie­le Fra­gen hat­ten, ent­schied sich der Sen­der letzt­lich doch, eine hal­be Mil­li­on (!) für die Über­tra­gung aus­zu­ge­ben – und ver­lor dafür kräf­tig an Quo­te. Kein Wun­der, denn Roland Kai­ser eröff­ne­te den Ball mit den Wor­ten, dass man nun end­lich mal fei­ern wol­le, mach­te selbst Judith Rakers zur Kron­zeu­gin (sie drückt uns die Dau­men), erwähn­te die Preis­ver­ga­be an Ägyp­tens Prä­si­dent Al-Sisi mit kei­nem Wort und gefiel sich sel­ber in der Opfer-Rol­le – wie kann man der Ball-Gesell­schaft nur in die Sup­pe spu­cken? Ach so: Wer sich über mei­nen Text der letz­ten Woche auf­ge­regt hat, der soll­te doch mal den lus­tigs­ten Text, der zum Ball erschie­nen ist, von Mar­tin Mor­gen­stern lesen. Viel Spaß!

PERSONALIEN DER WOCHE

Nun hat John Wil­liams ja gera­de mit Anne-Sophie Mut­ter bei der Deut­schen Gram­mo­phon auf­ge­nom­men – aber die Sony woll­te dem Film­kom­po­nis­ten auch zum 88. Geburts­tag gra­tu­lie­ren und tat das auf Face­book mit einem Bild und einem Spo­ti­fy-Link. Aller­dings nicht zum Mann des ET-Sound­tracks, son­dern zum Gitar­ren­spie­ler John Wil­liams. Über zwei Stun­den war der Feh­ler online, und sorg­te für Spott. Der schöns­te Kom­men­tar: „Wenn Sony Chef Bog­dan Roščić an der Wie­ner Staats­oper ist, wird das zum Glück nicht mehr pas­sie­ren.“ +++ Peter Uhlig berich­tet in der Ber­li­ner Zei­tung, dass Kirill Petren­ko das Edu­ca­ti­on-Pro­gramm der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker wei­ter­füh­ren will: „Wenn Kirill Petren­ko in sei­nem ers­ten Edu­ca­ti­on-Pro­jekt vor allem mit jun­gen Sän­ge­rin­nen und Kara­jan-Aka­de­mis­ten arbei­tet und ledig­lich den aus soge­nann­ten ‚Pro­blem­be­zir­ken‘ rekru­tier­ten Kin­der­chor der Phil­har­mo­ni­ker, die ‚Vokal­hel­den‘, als klas­si­sche Edu­ca­ti­on-Ziel­grup­pe ein­be­zieht, erteilt er den Ver­schla­gen­hei­ten kapi­ta­lis­ti­scher Men­schen­lie­be immer­hin eine Absa­ge.“ +++ Eli­et­te von Kara­jan, die 80-jäh­ri­ge Wit­we des legen­dä­ren Diri­gen­ten, hat sich im Janu­ar aus der Stif­tung Her­bert von Kara­jan Oster­fest­spie­le Salz­burg zurück­ge­zo­gen und die Vor­stand­sa­gen­den an ihre bei­den Töch­ter Isa­bel und Ara­bel Kara­jan über­ge­ben. Eli­et­te bleibt aber wei­ter­hin Ehren­prä­si­den­tin der Stif­tung, hieß es am Diens­tag. +++ Nun also auch Spa­ni­en: Der mit Sex-Vor­wür­fen belas­te­te Diri­gent Charles Dutoit wur­de nun auch in Spa­ni­en aus­ge­la­den – die Filar­mó­ni­ca de Gran Cana­ria hat ein Kon­zert mit ihm als Gast­di­ri­gen­ten gestri­chen. +++ Volks­mu­sik als Teil der Musik – Musi­kan­ten­tum at its best: dafür stand Rudi Pietsch – er ist nun mit 68 Jah­ren ver­stor­ben.

ZUM TOD VON MIRELLA FRENI UND NELLO SANTI

Ein typi­scher Nel­lo San­ti-Satz ging so: Er schau­te ins Zür­cher Opern­or­ches­ter, visier­te einen Musi­ker und sag­te: „Sie spie­len jeden Tag schlech­ter, und heu­te spie­len Sie schon wie über­mor­gen.“ Nel­lo San­ti war gefürch­tet dafür, dass er einen Schlag­zeu­ger eine gan­ze Ouver­tü­re Solo spie­len ließ – aber jeder wuss­te auch, so schnell der Maes­tro in die Luft ging, so schnell war er auch wie­der am Boden – und Freund sei­ner Orches­ter. Was beein­druck­te: Egal, wel­ches Stück – San­ti hat­te ein foto­gra­fi­sches Gedächt­nis, diri­gier­te alles aus dem Kopf, und wenn ein Sän­ger mal durch­ein­an­der kam, flüs­ter­te er dem Orches­ter auch ohne Noten die Takt­zahl zu, bei der man wei­ter­mach­te. Nun ist Nel­lo San­ti im Alter von 88 Jah­ren gestor­ben – die Engel im Him­mel müs­sen zit­tern und kön­nen sich freu­en.

Ges­tern Abend dann die Nach­richt, dass auch Mirel­la Fre­ni ver­stor­ben ist – mit 84 Jah­ren im ita­lie­ni­schen Mode­na, jenem Ort, in dem auch Lucia­no Pava­rot­ti gebo­ren wur­de und gestor­ben ist, in dem die bei­den gemein­sam in den Kin­der­gar­ten gegan­gen sind, bevor sie in der legen­dä­ren Karajan-„Bohème“ Opern­ge­schich­te geschrie­ben haben. Aber Mirel­la Fre­ni war Künst­le­rin eige­ner Grö­ße (auch wenn ziem­lich jeder Nach­ruf, dum­mer­wei­se auch die­ser, sie als Dop­pel­pack mit Pava­rot­ti ver­ab­schie­det): so vie­le Rol­len, die sie geprägt hat, mit ihrem kla­ren Sopran, der Anmut ihrer Stim­me, unter ande­rem übri­gens auch mit Nel­lo San­ti am Zür­cher Opern­haus, wo sie bis ins hohe Alter (immer wie­der an der Sei­te ihres Man­nes Nico­lai Ghi­au­rov) auf­ge­tre­ten ist. Mirel­la Fre­ni war dar­über hin­aus eine her­zens­war­me, humor­vol­le und hin­ge­bungs­vol­le Gesangs­leh­re­rin.

