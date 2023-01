Nilpferd­baby, Stachel­schwein, Walfisch oder Alien? Das Kunst­haus Graz hat so viele Kose­namen wie kaum ein zweites Gebäude. Verwun­der­lich ist das nicht. Schießen beim Anblick des skur­rilen, futu­ris­ti­schen Gebildes inmitten sonst schlichter Bauwerke doch auto­ma­tisch die aben­teu­er­lichsten Asso­zia­tionen in den Kopf. Selbst Colin Four­nier, der das ausge­fal­lene Gebäude zusammen mit Peter Cook entworfen hat, sieht in dem Kunst­haus ein unde­fi­nier­bares Etwas. „Es soll bewusst wie eine Arten­mi­schung wirken, wie ein nicht klas­si­fi­zier­bares Hybrid, eine biomorphe Präsenz, die fremd und vertraut zu gleich ist.“

Inspi­ra­tion für ihre Krea­tion suchten die beiden Archi­tekten auch in der Erin­ne­rung an ihre eigene Kind­heit. In Erzäh­lungen wie Carlo Goldonis Pinoc­chio fanden sie Impulse für eine kind­liche Betrach­tung des zu errich­tenden Muse­ums­raums. Anders als Gepetto und Pinoc­chio begaben sie sich jedoch frei­willig in das Innere des Walfischs. „Im schwarzen Loch des Walfisch­bau­ches findet man alles Mögliche“, sagt Cook. „Und genau das muss ein Museum sein, ein Ort, der mit unserem Wunsch nach Über­ra­schung und dem Uner­war­teten spielt.“

2023 feiert das Kunst­haus Graz sein 20-jähriges Bestehen: 2003 wurde es im Namen der Ernen­nung Graz zur Kultur­haupt­stadt errichtet. Anfang diesen Jahres über­nimmt Andreja Hribernik die Geschäfts­füh­rung des Kunst­hauses, das sein Jubi­läum mit einem viel­sei­tigen Ausstel­lungs­pro­gramm feiert.

