Von einer hoch­ka­rä­tigen Gegen­über­stel­lung verspricht man sich im Von der Heydt-Museum in Wuppertal neue Erkennt­nisse. Dort jeden­falls begegnen sich mit Pablo Picasso und Max Beck­mann zwei Schlüs­sel­fi­guren der Moderne, die man nicht unbe­dingt zusam­men­denkt. Und das, obwohl es einige Gemein­sam­keiten gibt, wie etwa das entschie­dene Fest­halten an der figu­ra­tiven Malerei, für die sie aufre­gende neue Lösungen und Aufgaben entwi­ckeln. Beide arbeiten in derselben Zeit, vom späten 19. Jahr­hun­dert über zwei Welt­kriege hinweg. Und beide setzen sich in ihrem Schaffen mit den grund­le­genden Fragen der mensch­li­chen Exis­tenz ausein­ander – auch wenn sie in künst­le­risch-stilis­ti­scher Hinsicht zu sehr unter­schied­li­chen Lösungen finden.

Die Ausstel­lung kann durch die Zusam­men­ar­beit mit dem Sprengel Museum Hannover mit seiner heraus­ra­genden Picasso-Kollek­tion reali­siert werden. Das Von der Heydt-Museum war im Jahr 1911 die erste öffent­liche Samm­lung, die ein Gemälde von Picasso ange­kauft hat.

Weiter Infor­ma­tionen unter https://​von​-der​-heydt​-museum​.de