Joseph Mallord William Turner gilt bis heute als revo­lu­tio­närer Inno­vator und Vorreiter der Moderne. Schon früh begann er, die Möglich­keiten der Land­schafts­ma­lerei zu erkunden, sowohl im Studium berühmter Vorbilder wie in der direkten Ausein­an­der­set­zung mit der Umwelt. Er expe­ri­men­tierte mit den Konven­tionen der Gattung und verschob zuneh­mend die Grenzen des Darstell­baren. Bald lösten sich seine Werke so deut­lich von der anschau­li­chen Natur, dass sie in ihrer Reduk­tion auf Farbe, Licht und Atmo­sphäre die abbil­dende Funk­tion des Bildes in Frage stellten. Darin verblüfften und provo­zierten sie die Zeit­ge­nossen. Die Nach­welt feierte seine erstaun­liche Moder­nität.

Die Ausstel­lung geht der Frage nach, wie sich der Künstler schulte, erfand und insze­nierte. Sie widmet sich jenen öffent­li­chen Stra­te­gien, die er etwa bei Ausstel­lungen in der Londoner Royal Academy oder auch bei seinen Expe­ri­menten hinter den Kulissen verfolgte. Die Rezep­tion Turners in der dama­ligen Kunst­de­batte wie auch in der Nach­welt bildet einen weiteren Schwer­punkt des Projekts; ihr verdankt er seinen Ruf als Vorläufer der Abstrak­tion. Es ist ein lang gehegter Wunsch des Lenbach­hauses, in seiner stetigen Erfor­schung der Geschichte der Abstrak­tion auch das Werk Turners in seiner ganzen Breite zeigen zu können. Dank der Koope­ra­tion mit Tate Britain, London, die Turners reichen Nach­lass bewahrt, werden sein Werde­gang und seine bild­ne­ri­schen Inno­va­tionen anschau­lich nach­voll­ziehbar.

Weitere Infor­ma­tionen zu dieser Ausstel­lung unter https://​www​.lenbach​haus​.de