Klaus Kalchschmid, 1962 geboren und aufgewachsen in Bayreuth, lebt seit 1981 in München, studierte dort und in Hamburg Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Germanistik. Zunächst Musikredakteur bei einer Münchner Plattenfirma, danach Tätigkeit als Musikjournalist u.a. für „Süddeutsche Zeitung“, „Opernwelt“, „Die Welt“ und „nmz“, seit zehn Jahren auch für den Almanach der Freunde der Bayreuther Festspiele und den Bayerischen Rundfunk. Neben seiner Arbeit für die SZ und crescendo schreibt er für „Oper! Das Magazin“,„Die deutsche Bühne“, www.opern.news. und www.klassikfavori.de. Spezialgebiete seiner Forschungen sind die Geschichte von Kastraten und Countertenören sowie „Oper und Film“; er war Mitherausgeber eines Buchs über die Verfilmung von Schönbergs "Von heute auf Morgen" (Huillet/Straub), kuratiert eine Opernfilmreihe bei der Münchner VHS und lehrt am musikwissenschaftlichen Institut der LMU.