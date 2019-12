Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te ver­ab­schie­den wir das Offen­bach-Jahr 2019 und freu­en uns auf das Beet­ho­ven-Jahr 2020. Der letz­te News­let­ter für die­ses Jahr – mit einem Rück­blick und gro­ßer Freu­de auf das, was kommt….

WAS IST

KRISE DES CONCERTGEBOUWORKEST

Hat uns das gan­ze Jahr lang beschäf­tigt – und bleibt unbe­stän­dig: das Orches­ter des Con­cert­ge­bouw in Ams­ter­dam

ANZEIGE









Es galt als bes­tes Orches­ter der Welt – und ist rasant abge­stie­gen. Jetzt geht Con­cert­ge­bou­wor­kest-Chef Jan Raes, wohl auch, weil er die Affä­re um den Diri­gen­ten Danie­le Gat­ti tita­nisch schlecht im Griff hat­te. Einen Nach­fol­ger gibt es nicht, nur einen Über­gangs­kan­di­da­ten: David Bazen. Aber nicht nur für Musik-Mana­ger scheint das Orches­ter inzwi­schen ein No-Go zu sein, son­dern auch für Diri­gen­ten. Wir dür­fen davon aus­ge­hen, dass bereits eini­ge Maes­tri (Jaap van Zweden etc.) gefragt wur­den, Gat­tis Pos­ten zu über­neh­men: Aber kei­ner will!

WENN DIE LICHTER AUSGEHEN

Fach­kräf­te­man­gel ist nicht nur in der all­ge­mei­nen Wirt­schaft ein gro­ßes The­ma, son­dern auch auf unse­ren Büh­nen! Bis 2030 wer­de es einen Bedarf von über 2.500 Stel­len allein in Deutsch­lands Thea­ter­land­schaft geben, sagt Marc Grand­mon­ta­gne vom Deut­schen Büh­nen­ver­ein dem Deutsch­land­funk: „Aus eige­nen Kräf­ten wer­den wir das nicht stem­men kön­nen.“ Beson­ders eng wer­de es bei Beleuch­tern, Rüst­meis­tern oder Damen­schnei­dern – dabei sei­en Thea­ter ein per­fek­ter Ort zur Meis­ter-Aus­bil­dung. Aber Bezah­lung und Arbeits­be­din­gun­gen bei Pri­vat­un­ter­neh­men sei­en ein­fach bes­ser.

____________________________________

Das Royal Ballet im Kino erleben:

„Dornröschen“

Das wun­der­schö­ne klas­si­sche Bal­lett am 16. Janu­ar live

auf der Kino­lein­wand – ein Genuss!

____________________________________

SCHLÄGEREI UND SCHLECHTE SITTEN

In einer Sieg­fried-Auf­füh­rung der Roy­al Ope­ra kam es zur Schlä­ge­rei: Ein Mann hat­te einen bes­se­ren, frei­en Sitz okku­piert – was ihm Prü­gel im Vor­spiel der Oper ein­brach­te. In der FAZ berich­tet Gina Tho­mas nun über das Gerichts­ver­fah­ren: „Im Ver­fah­ren, das der Desi­gner spä­ter anstreng­te, befand der Rich­ter zu sei­nen Guns­ten. Der Ange­klag­te, ein in Oxford aus­ge­bil­de­ter Anwalt, des­sen Name Fear­grie­ve (wört­lich Furcht­trau­ern) wie aus einem Dickens-Roman klingt, wur­de wegen tät­li­chen Angriffs ver­ur­teilt und gegen Kau­ti­on ent­las­sen. Die Straf­zu­mes­sung erfolgt im Janu­ar.“

PERSONALIEN WIENER STAATSOPER

Öster­reichs Kul­tur­mi­nis­ter Alex­an­der Schal­len­berg stell­te die nie­der­ös­ter­rei­chi­sche Wirt­schafts­lan­des­rä­tin Petra Bohus­lav (ÖVP) als kauf­män­ni­sche Direk­to­rin der Wie­ner Staats­oper vor. Eine Wahl, die für Irri­ta­ti­on sorgt. Wäh­rend der desi­gnier­te Inten­dant Bog­dan Roščić der­zeit irri­tiert, unter ande­rem weil durch­ge­si­ckert ist, dass der Ex-Plat­ten­boss einen Groß­teil der Sän­ger ent­las­sen hat, kaum Eigen­pro­duk­tio­nen plant und eher einen Spiel­plan nach Mar­ke­ting-Kon­zep­ten als nach Kunst-Visio­nen auf­stellt, regt sich nun auch poli­ti­scher Wider­stand gegen sei­ne desi­gnier­te kauf­män­ni­sche Direk­to­rin. Die Par­tei NEOS fragt, „ob die nie­der­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­rä­tin unter den 53 Bewer­be­rin­nen und Bewer­bern tat­säch­lich objek­tiv die Best­qua­li­fi­zier­te war.“

____________________________________

Beethoven bewegt BR-KLASSIK

Ent­de­cken Sie den Kom­po­nis­ten in Pod­casts, Kon­zer­ten, im TV, Radio und online.

Ein gan­zes Jahr – immer neu – immer über­ra­schend!

____________________________________

JAHRESRÜCKBLICK : DAS WAR 2019

Vie­le Trä­nen haben wir 2019 für sie ver­gos­sen: Jes­sye Nor­man

INSZENIERUNGEN DES JAHRES

2019 war ein ziem­lich schril­les und que­res Opern-Jahr: Mei­ne Top-Drei-Insze­nie­run­gen waren der Road-Movie-Tann­häu­ser von Tobi­as Krat­zer bei den Bay­reu­ther Fest­spie­len, Die Nase in der Insze­nie­rung von Karin Bei­er an der Staats­oper Ham­burg und Orpheus in der Unter­welt bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len von Bar­rie Kos­ky.

DIE KLASSIK-PAARE DES JAHRES

Mir gefiel die Auf­stel­lung der Power-Paa­re der Klas­sik 2019, die Kol­le­ge Nor­man Leb­recht in sei­nem Blog auf­lis­tet – die Über­ra­schungs-Top-Drei (neben Anna Netreb­ko und Yusif Eyva­zov) sind wahr­schein­lich: Tenor Rober­to Alagna und die Sopra­nis­tin Alek­san­dra Kurzak, die Sän­ge­rin Kate Roy­al und der Film­schau­spie­ler Juli­an Oven­den und die Paa­rung David Fray (Pia­nist) mit Regis­seu­rin Chia­ra Muti, Toch­ter von Ric­car­do Muti.

TRÄNEN DES JAHRES

Viel zu viel Trä­nen flos­sen im ver­gan­ge­nen Jahr. Und es waren Legen­den, die gin­gen – zum Teil die letz­ten ihrer Art. Wir haben ihnen an die­ser Stel­le wort­reich nach­ge­sun­gen: Aber es fehlt ein Stück Visi­on und Mensch­lich­keit ohne Per­sön­lich­kei­ten wie den Diri­gen­ten Mariss Jan­sons. Ohne den ori­gi­nel­len, krea­ti­ven, zuwei­len sehr lus­ti­gen – und stets hand­werk­lich genia­len Kom­po­nis­ten Hans Zen­der, ohne die Pia­nis­tin Dia­na Ugor­ska­ja, deren letz­te Auf­nah­me nun post­hum erschie­nen ist, ohne den Kom­po­nis­ten Jac­ques Lous­sier, den Diri­gen­ten Micha­el Gie­len, das Mul­ti-Genie André Pre­vin und natür­lich ohne die ein­zig­ar­ti­ge: Jes­sye Nor­man.

____________________________________

Beethoven wird 250! Entdecken Sie den großen Komponisten neu!

In der CRE­SCEN­DO-Son­der­aus­ga­be lesen Sie, was ihn so beson­ders macht, sei­ne Jugend, sei­ne Lie­be, sein Leben. Dazu vie­le Musik­emp­feh­lun­gen und Ver­an­stal­tungs­tipps im offi­zi­el­len Maga­zin BTHVN2020.

Jetzt am Kiosk oder hier ein kos­ten­lo­ses Pro­be­heft bestel­len

____________________________________

DIE ÄRGERNISSE DES JAHRES…

… waren natür­lich #metoo und der Umgang damit: Am bes­ten zu sehen am Bei­spiel Sieg­fried Mau­ser, der noch jetzt der WELT ein absurd lar­mo­yan­tes Inter­view gab. Ein wich­ti­ges The­ma, das uns auch 2020 beglei­ten wird – hof­fent­lich mit weni­ger Schaum vor dem Mund, mensch­li­cher Abwä­gung – und: einem Ohr für die wirk­li­chen Opfer! Ent­täu­schend war auch so eini­ges ande­res. Um so span­nen­der war es, all das hier aus­zu­de­bat­tie­ren: Etwa den Streit um Nike Wag­ner in Bonn, um die Gegen­wart der Kom­po­si­ti­ons­kunst am Bei­spiel von Guy Deut­scher, über die Zukunft der Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le und… und … und. Die Klas­sik braucht, wie jede Nische der Demo­kra­tie, Trans­pa­renz und einen frei­en Dis­kurs! Das ist nicht immer leicht und sorgt zuwei­len auch für Beschimp­fun­gen, wie ich anhand die­ses News­let­ters fest­ge­stellt habe – aber es macht Spaß, die­sen Debat­ten ein Forum zu sein!

PERSONALIEN DER WOCHE

18 Minu­ten Applaus für Pláci­do Dom­in­go in Mai­land – das freu­te den Star-Sän­ger so sehr, dass er drei Zuga­ben gab – die letz­te, „No pue­de ser“, obwohl das Orches­ter schon zu Hau­se war. +++ Anna Netreb­ko erklär­te dem Tages­spie­gel, dass sie kei­ne Lust mehr auf sechs Wochen Pro­ben habe. Klar, es lässt sich kon­zer­tant mehr Geld ver­die­nen – aber Mal unter uns: Wann genau hat die Netreb­ko denn das letz­te Mal sechs Wochen geprobt? 2002 beim Salz­bur­ger „Don Gio­van­ni“? +++ Ursu­la Hasel­böck wird die Fest­spie­le in Meck­len­burg-Vor­pom­mern mit „alpen­län­di­schem Esprit“ bele­ben, wie es Fes­ti­val-Mit­be­grün­der Mat­thi­as von Hül­sen aus­drück­te. Hasel­böck kommt vom Gra­fen­egg Fes­ti­val und vom Kon­zert­haus Ber­lin, ihr Vor­gän­ger, Mar­kus Fein, wech­selt an die Alte Oper nach Frank­furt.

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN TOLLES 2020

Wird auch die­sen Sil­ves­ter im ZDF diri­gie­ren: Chris­ti­an Thie­le­mann

Für mich war 2019 ein span­nen­des Jahr – auch, weil wir uns bei CRESCENDO ent­schlos­sen haben, die­sen News­let­ter zu star­ten, der Ihnen hof­fent­lich eben­so viel Spaß macht wie mir (natür­lich wür­den wir uns sehr freu­en, wenn Sie auch Ihren Freun­den von uns berich­ten). Außer­dem ist es schön, auf Spo­ti­fy monat­lich neue Gäs­te begrü­ßen zu dür­fen. Über­haupt sehe ich in all mei­nen Film- und Buch­pro­jek­ten über­all: Die Klas­sik lebt und vibriert – innen wie außen!

Brüg­ge­manns Klas­sik-Woche ist 2019 als Expe­ri­ment gestar­tet. Es ist eine wun­der­ba­re Her­aus­for­de­rung, jede Woche am Puls der Zeit zu sein: egal, ob die Beset­zung des Chef­pos­tens im Wie­ner Musik­ver­ein, das Dra­ma um die Oster­fest­spie­le in Salz­burg oder die Zukunft des Fern­se­hens – ich freue mich, dass Sie an die­ser Stel­le in der Regel als ers­te infor­miert wur­den. Ich freue mich über das Ver­trau­en all jener, die mit mir debat­tie­ren, strei­ten oder argu­men­tie­ren.

Und weil das Jah­res­en­de auch Rück­blick und Ein­kehr bedeu­tet, hier noch der Abschluss eines Dau­er-The­mas. Mir ist zu Ohren gekom­men, dass in den Rei­hen der Unitel beklagt wird, dass ich zwar sofort über die Unzu­frie­den­heit des ZDF mit dem Sil­ves­ter­kon­zert in Sachen Staats­ka­pel­le Dres­den und Chris­ti­an Thie­le­mann berich­tet hät­te, aber noch nicht geschrie­ben hät­te, dass man sich inzwi­schen auf einen Ver­trag über zwei wei­te­re Jah­re ver­stän­digt habe. Das sei an die­ser Stel­le natür­lich eben­falls nach­ge­tra­gen. Auch, wenn es sich dabei nach mei­nen Infor­ma­tio­nen eher um „nicht künst­le­ri­sche Grün­de“ gehan­delt haben soll. Mit ande­ren Wor­ten: Wir wer­den im neu­en Jahr sehen, wie hoch die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker noch pokern kön­nen.

Jetzt küm­me­re ich mich erst ein­mal drei Wochen lang um die wesent­li­chen Din­ge des Lebens – und hof­fe, dass wir uns am 13. Janu­ar an die­ser Stel­le wie­der lesen. Bis dahin wün­sche ich Ihnen und den Ihren ein wun­der­ba­res Weih­nachts­fest und ein groß­ar­ti­ges 2020. Vor allen Din­gen aber: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de