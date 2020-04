3e Scè­ne ist die digi­ta­le Platt­form der Opé­ra Gar­nier und der Opé­ra Bas­til­le in Paris. Sie ver­sam­melt erstaun­li­che Film­kunst­wer­ke, zu denen sich Künst­ler ver­schie­de­ner Berei­che inspi­rie­ren lie­ßen. Kom­pri­miert auf weni­ge Minu­ten Dau­er, öff­nen die­se Clips bezau­bern­de Sicht­wei­sen auf das The­ma Oper und Bal­lett.

Inspi­riert vom Epos des römi­schen Dich­ters Lukrez: Cli­na­men von Hugo Arcier

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

„Woher, frag ich dich, stammt die Frei­heit der Wil­lens­be­stim­mung, / Die uns leben­den Wesen auf Erden hier über­all zusteht, / Und die jedem zu gehen gestat­tet, wohin er Lust hat, / Die uns Bewe­gungs­än­de­rung erlaubt und weder dem Orte, / Noch auch der Zeit nach beschränkt ist, viel­mehr dem Ver­stand es anheim­stellt?“

Quelle der Inspiration: der römische Dichter Lukrez

Die Ver­se aus dem Epos Von der Natur der Din­ge des römi­schen Dich­ters Lukrez lässt Hugo Arcier sei­nem Film Cli­na­men nach­fol­gen.

Ein fan­tas­ti­sches Werk drei­di­men­sio­na­ler Com­pu­ter­gra­fik

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

ANZEIGE









Lukrez ver­such­te mit dem der Ver­nunft und Huma­ni­tät ver­pflich­te­ten Auf­klä­rungs­werk, den Men­schen in schwie­ri­ger Zeit die Angst vor dem Tod zu neh­men. Die ers­ten bei­den Bücher han­deln von der Welt der Ato­me und ihren Bewe­gun­gen.

Die Bewegungen der Atome im Rhythmus von Trommelschlägen

Und so beginnt auch Hugo Arcier sei­nen Film. Er lenkt den Blick in den Welt­t­raum, in dem sich im Rhyth­mus von Trom­mel­schlä­gen die „Ato­me“ bewe­gen. Cli­na­men bezeich­net jene Abwei­chung, mit der Lukrez das Ele­ment des Zufalls ein­be­zieht.

Der Digi­tal­künst­ler Hugo Arcier bei der Über­nah­me des Prix Cube

(Foto: © cybht)

Hugo Arcier ist Digi­tal­künst­ler. Für sei­nen Film ver­wen­det er drei­di­men­sio­na­le Com­pu­ter­gra­fi­ken, mit denen er fan­tas­ti­sche Sich­ten auf das Opern­haus sowie des­sen Ver­wand­lun­gen schafft.

Las­sen nach und nach die Tän­zer ahnen: die sich bewe­gen­den Ato­me

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Die sich bewe­gen­den „Ato­me“ las­sen nach und nach drei Tän­zer ahnen – Anna Chi­res­cu, Simon Fetz und Pierre Guil­bault. Zur Musik von Xavier Thiry tan­zen sie durch das Opern­haus, das Hugo Arcier in immer neu­en Ver­wand­lun­gen zeigt.

Eine neue Sicht auf die Oper

Cli­na­men ist einer der Fil­me von 3e Scè­ne. 2015 haben die Opé­ra Gar­nier und die Opé­ra Bas­til­le in Paris die Platt­form ins Leben geru­fen. Geschaf­fen wur­den dafür Fil­me, mit denen Künst­ler aus ver­schie­de­nen Berei­chen jeweils eine eige­ne Sicht auf die Oper eröff­nen.

Pro­be vom ersterben­den Ende von Gus­tav Mah­lers Neun­ter Sin­fo­nie im Film von Jean-Sté­pha­ne Bron

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Vers la silence ist der Titel eines Films von Jean-Sté­pha­ne Bron. Er zeigt eine Orches­ter­pro­be mit Gus­tav Mah­lers Neun­ter Sin­fo­nie und die Anstren­gung des Diri­gen­ten Phil­ip­pe Jor­dan, das Orches­ter pia­nis­si­mo spie­len zu las­sen, wenn die Sin­fo­nie am Ende erstirbt. Sein Ziel ist eine Stil­le, die so span­nungs­voll wir­ken soll, dass auch das Publi­kum sie nicht mit Geräu­schen durch­bre­chen kann.

Span­nungs­vol­le Stil­le mit Phil­ip­pe Jor­dan am Pult

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Was die Fil­me aus­zeich­net, ist ihre Ästhe­tik, die dem Inter­net ange­passt ist. Die meis­ten haben den Cha­rak­ter von Clips. Kom­pri­miert auf weni­ge Minu­ten Län­ge, erzäh­len sie eine lyri­sche und emo­tio­nal ergrei­fen­de Geschich­te. In Zei­ten wie die­sen, da Opern­häu­ser nach Wegen suchen, im Inter­net zu wir­ken, kann die Platt­form ein Vor­bild und Anre­gung sein.

Zwei Tanzwelten treffen aufeinander

Break­dance und Bal­lett tref­fen auf­ein­an­der: Grand Hotel Bar­bès von Ram­zi Ben Sli­man

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

In Grand Hôtel Bar­bès lässt der Film­re­gis­seur Ram­zi Ben Sli­man zwei Tanz­wel­ten auf­ein­an­der tref­fen: den auf den Stra­ßen der schwar­zen Ghet­tos von New York ent­stan­de­nen Break­dance, der mit dem Kopf nach unten wütend in den Boden hin­ein­ge­tanzt wird und das klas­si­sche Bal­lett mit sei­nen auf­stei­gen­den Bewe­gun­gen und sei­ner Beto­nung von Leich­tig­keit und Erha­ben­heit.

Groß­ar­ti­ger Dar­stel­ler und Bal­lett­tän­zer: Loren­zo Da Sil­va Das­se

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Ein jun­ger Schwar­zer, groß­ar­tig dar­ge­stellt und getanzt von Loren­zo Da Sil­va Das­se, wird früh­mor­gens aus einem schä­bi­gen Hotel im Nor­den von Paris auf die Stra­ße gewor­fen.

Raus­ge­wor­fen: mor­gens im Quar­tier Bar­bès im Nor­den von Paris

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Als das Vier­tel all­mäh­lich erwacht, trifft er auf Break­dan­cer, die einen Wett­streit um den bes­ten Tän­zer aus­fech­ten. Mit sei­nen letz­ten Mün­zen kauft er sich ein, und es erklingt Mozarts Musik…

…und es erklingt Mozarts Musik: Loren­zo Da Sil­va Das­se

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Kri­ti­siert wur­de anfangs die Domi­nanz des Bal­letts auf 3e Scè­ne. Tat­säch­lich neh­men die Fil­me, die sich mit dem Tanz befas­sen, brei­ten Raum ein. Zum einen stand die Platt­form bei Ihrer Grün­dung unter der Lei­tung des dama­li­gen Bal­lett­di­rek­tors Ben­ja­min Mill­epied. Zum ande­ren aber erscheint der Tanz ohne kon­kre­te in Wor­te gefass­te Geschich­te, wie sie die Oper meist erzählt, eine inspi­rie­ren­de Pro­jek­ti­ons­flä­che abzu­ge­ben für ande­re Künst­ler.

Das romantischste Projekt

Han­nah O’Neill und Ger­main Lou­vel im Film Ascen­si­on von Jacob Sut­ton

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Ascen­si­on beti­telt der Foto­graf Jacob Sut­ton sei­nen Film. Die Idee dazu sei ihm wäh­rend einer Pro­be gekom­men, erzählt er. Als der den bei­den Tän­zern Han­nah O’Neill und Ger­main Lou­vel zusah, habe er den Wunsch ver­spürt, die Cho­reo­gra­fie zur sphä­ri­schen Musik des elek­tro­ni­schen Musi­kers Jon Hop­kins in ver­schie­de­nem Umfeld zu zei­gen.

Auf­stieg in den Him­mel vom Dach der Oper: Han­nah O’Neill und Ger­main Lou­vel

(Film­aus­schnitt, © 3e Scè­ne)

Sein Film setzt ein in der Dun­kel­heit der Unter­büh­ne, erhebt sich zum üppig mit Gold bela­de­nen Grand Foy­er und steigt schließ­lich auf das Dach, von wo das Paar in den Him­mel zu ent­schwin­den scheint. Es sei das roman­tischs­te Pro­jekt, an dem er jemals gear­bei­tet habe, betont Sut­ton.

Noch vie­les gibt es auf der Platt­form zu ent­de­cken: www.operadeparis.fr/en/3e-scene/