Für das zum dritten Mal ausgeschriebene Hanns-Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig haben sich 46 Komponisten angemeldet. Die fünf Bewerberinnen und 41 Bewerber kommen aus 22 Ländern, teilte das Kulturamt am Donnerstag mit. Bemerkenswert seien der relativ hohe Anteil von acht Bewerbungen aus Lateinamerika und eine breite internationale Streuung aus allen Kontinenten mit Ausnahme Australiens.

Johanna Ruotsalainen

Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine Jury um den Leipziger Komponisten Steffen Schleiermacher. Das Ergebnis wird am 7. Oktober bei einem Eisler gewidmeten Konzert der Gewandhaus-Reihe „musica nova“ bekanntgegeben. Dabei wird auch das Kammermusik-Stück „The Weight of Silence“ der aktuellen Eisler-Stipendiatin Johanna Ruotsalainen uraufgeführt. Die finnische Komponistin (Jahrgang 1983) residiert wegen der Corona-Pandemie erst seit Juni in Leipzig.

Der ausgewählte Stipendiat erhält 5.000 Euro für den Lebensunterhalt und kann ab April 2021 fünf Monate lang kostenfrei in der Geburtswohnung von Eisler wohnen, um sich einem zuvor skizzierten Arbeitsprojekt zu widmen. Mindestens eines der Werke, das während des Aufenthalts entsteht, soll von Schleiermacher und dem Ensemble Avantgarde zur Uraufführung gebracht werden.

Mit dem Stipendium erinnert die Stadt an den Komponisten Hanns Eisler, der am 6. Juli 1898 in Leipzig geboren wurde. Er starb am 6. September 1962 in Berlin.

