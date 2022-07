Pierre Cardin war ein Visionär. Er wirkte als Couturier, Designer, Unternehmer und Mäzen. Am 2. Juli 2022 jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Geome­tri­sche Klar­heit und eine futu­ris­ti­sche Aura kenn­zeichnen die Mode von Pierre Cardin. „Kleider für ein Leben zu schaffen, das es noch gar nicht gibt – für die Welt von Morgen“, formu­lierte er sein Credo. „Meine Mode drückt nicht den Zeit­geist aus, sondern die Gedanken und die Haltung einer Epoche. Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne.“

Trailer zu dem Doku­men­tar­film House of Cardin aus dem Jahr 2019

Der Kreis als Symbol der Unend­lich­keit war seine zentrale Form. „Ich bin ein Pierrot lunaire, der vom Kosmos faszi­niert ist“, sagte er von sich. „Der Mond, die Sonne, die Erde sind reine Krea­tionen, gren­zenlos, ohne Anfang und Ende.“

Jedes Kleid „eine archi­tek­to­ni­sche und plas­ti­sche Konstruk­tion“

Wie Plas­tiken wirkten eine Kleider, die er entwarf, und so verstand er sie auch: „eine archi­tek­to­ni­sche und plas­ti­sche Konstruk­tion“. Entspre­chend fertigte er sie an. Entwürfe zeich­nete er kaum, sondern arbei­tete wie ein Bild­hauer mit der Schere direkt am Modell.

Die Sensa­tion im Jahr 1954: das Ballon­kleid

Nach Lehr­jahren in den Häusern von Jeanne Paquin, Elsa Schia­pa­relli und Chris­tian Dior grün­dete Pierre Cardin 1950 sein eigenes Mode­haus. 1953 brachte er seine erste Haute-Couture-Kollek­tion heraus. Im Jahr darauf sorgte er mit dem Ballon­kleid für Aufsehen.

Die erste Prêt-à-porter-Kollek­tion im Pariser Kauf­haus Au Prin­temps

1959 stellte er im Pariser Kauf­haus Au Prin­temps die erste Prêt-à-porter-Kollek­tion der Mode­ge­schichte vor. Im Jahr darauf ließ er seine Prêt-à-porter-Kollek­tion für Herren folgen. Mode für die Massen wollte er kreieren. „Der Faktor Multi­pli­ka­tion ist für mich sehr bedeu­tend“, erläu­terte er und betonte: „Ich bin der größte Sozia­list unter den Kapi­ta­listen.“

Die Kunst nannte er neben der Arbeit seine große Leiden­schaft. Bevor er seinen Weg als Couturier beschritt, arbei­tete er als Kostüm- und Masken­bildner. Als er 1944 beim Mode­haus Jeanne Paquin ange­stellt wurde, entwarf deren Nach­folger Antonio Castillo die Kostüme für Jean Cocteaus Film La belle et la bête, und Pierre Cardin wurde mit der Ausstat­tung des Biests betraut.

1970 pach­tete er in Paris das Théâtre des Ambassa­deurs und verwan­delte es in den Espace Pierre Cardin. Bis 2016 war er ein Ort, in dem Neues inter­dis­zi­plinär erfahrbar werden sollte. Der Regis­seur Robert Wilson, die Sopra­nistin Kiri Te Kanawa, der Pianist Ivo Pogo­re­lich und die Prima­bal­le­rina Maja Plis­sez­kaja gehörten zu den gastie­renden Künst­lern.

Mit der Ausstel­lung „30 Jahre Design Pierre Cardin“ im Metro­po­litan Museum in New York begann 1980 eine Reihe von Retro­spek­tiven in allen Metro­polen der Welt.

BU: 1992 wurde Pierre Cardin als erster Couturier einer der 40 Unsterb­li­chen

Mit zahl­rei­chen Preisen wurde Pierre Cardin für sein Werk ausge­zeichnet. Dreimal, 1977, 1979 und 1982, erhielt er den Dé d’or de la haute couture, den Goldenen Fingerhut der fran­zö­si­schen Haute Couture. Und 1992 fand er als erster Couturier Aufnahme in die fran­zö­si­sche Akademie der Schönen Künste.

Das unter­neh­me­ri­sche Geschick von Pierre Cardin, der es verstand, seine Ideen kommer­zi­elle überaus erfolg­reich umzu­setzen, ermög­lichte ihm den Kauf beson­derer und sagen­um­wo­bener Gebäude. 1981 erwarb er in Paris das unter Denk­mal­schutz stehende Art-Nouveau-Restau­rant Maxim’s und schuf daraus eine welt­weit erfolg­reiche Marke, unter der von Abend­roben über Bouti­quen bis zu Hotels und Schiffen ein Impe­rium an Produkten firmierte.

BU: Le Palais Bulles, entworfen von dem für seine Kugel­häuser berühmten Archi­tekten Antti Lovag

In den späten 1980er-Jahren kaufte er das von dem Archi­tekten Antti Lovag entwor­fene Palais Bulles im südfran­zö­si­schen Massif de l’Esterel bei Théoule-sur-Mer. „Mich faszi­niert die archi­tek­to­ni­sche Konzep­tion“, schwärmte Pierre Cardin. „Alles ist rund, ohne Ecken und Kanten.“ Le Palais Bulles, das übri­gens erneut zum Verkauf steht, stellt eine amorphe Ansamm­lung von 25 Beton­ku­geln dar, die an einer radialen Konstruk­tion befes­tigt sind.

BU: Die Ruine des Schlosses von Marquis de Sade

Zudem war Pierre Cardin der Besitzer des Palais von Giacomo Giro­lamo Casa­nova in Venedig, und 2001 erwarb er das Schloss von Marquis de Sade in Lacoste. Bevor er 2020 im Alter von 98 Jahren starb, betraute er seinen Groß­neffen Rodrigo Basi­li­cati mit seiner Nach­folge.