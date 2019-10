Das Foto oben zeigt A. R. Penck in seinem

Atelier, Gostritzer Straße 92, Dresden,

zwischen 1977 und 1980

(© Archiv Städtische Galerie Dresden –

Kunstsammlung, Museen der Stadt

Dresden, Fotograf: Erhard Peschke,

Repro: Franz Zadniček

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

Die Aus­stel­lung Ich aber kom­me aus Dres­den (check it out man, check it out) erin­nert an einen her­aus­ra­gen­den Künst­ler unse­rer Epo­che. Als Ralf Wink­ler wur­de er 1939 in Dres­den gebo­ren. Von der Kunst­aka­de­mie abge­lehnt, fand er in Rem­brandt und Picas­so sei­ne Vor­bil­der. Den Namen Albrecht Ralf Penck nahm er von dem Geo­lo­gen und Eis­zeit-Spe­zia­lis­ten an, der 1945 starb. 1961, kurz nach dem Bau der Ber­li­ner Mau­er, mal­te er sein ers­tes Welt­bild. Es wur­de zu einem Schlüs­sel­werk für Pencks neu­en Begriff von Male­rei.

„Ich woll­te Bil­der malen, die als Signa­le funk­tio­nie­ren“, erläu­ter­te Penck. Was ihn beschäf­tig­te, waren die Ana­ly­se mensch­li­cher Rea­li­tät sowie die Beweg­grün­de struk­tu­rier­ten Ver­hal­tens. So fand er den Weg zu sei­nem Stan­dart-Pro­gramm. 1967 erar­bei­te­te er damit eine neue Spra­che, die er schrift­lich als Theo­rie fest­hielt. Ein Bau­kas­ten soll­te es wer­den mit „klar for­mu­lier­ten abs­trak­ten Zei­chen“, die er wie ein Tech­ni­ker zur Anwen­dung brin­gen woll­te. Sinn die­ser Zei­chen war es, „eine zwi­schen­mensch­li­che Bezie­hungs­lo­gik“ sicht­bar zu machen.

Als „Ver­bin­dung von Ich, Tun und Signal“ beschrieb Penck Stan­dart. Das Ich soll­te „eine abs­trakt ver­dich­te­te Figur“ sein. Die Abs­trak­ti­on führ­te aller­dings zum Aus­schluss aus dem Ver­band Bil­den­der Künst­ler und 1980 zur Aus­bür­ge­rung aus der DDR. Gezeigt wer­den im Alber­ti­num A. R. Pencks Arbei­ten aus sei­ner Dresd­ner Zeit bis 1980. Dazu gehö­ren auch Künst­ler­bü­cher, Fil­me und die Schall­plat­ten, die Penck als Musi­ker mit wech­seln­den For­ma­tio­nen auf­nahm.

