Das Nō-Thea­ter gehört zu den beein­dru­ckends­ten Kunst­for­men Japans. Es folgt einem bis ins Kleins­te fest­ge­leg­ten Zere­mo­ni­ell und ist extrem abs­trakt. Jede Bewe­gung ist redu­ziert und ver­schmilzt mit Text, Gesang, Instru­men­tal­mu­sik sowie Tanz und Farb­sym­bo­lik zu einer fas­zi­nie­ren­den Ein­heit. Das Spiel ist gekenn­zeich­net von abgrün­di­ger Tie­fe, Schlicht­heit und Erha­ben­heit. Es dringt in die Tie­fe des mensch­li­chen Bewusst­seins und bringt die unsicht­bar wir­ken­den Kräf­te leib­haf­tig auf die Büh­ne. Eine Beson­der­heit stel­len die Mas­ken dar, die die Spie­ler tra­gen. Mit unüber­treff­li­cher Schlicht­heit zei­gen sie Gefüh­le und damit das Inne­re der jewei­li­gen Figur.

Die Kie­fer als Sym­bol der Lebens­kraft

Ein Nō-Spiel beginnt damit, dass der Neben­spie­ler die Büh­ne betritt, an deren Rück­wand eine auf­ge­mal­te Kie­fer Lebens­kraft sym­bo­li­siert. Der Spie­ler nennt Ort und Zeit der Hand­lung. Er sag­te, dass er eine Rei­se vor­ha­be und durch Gesang erläu­tert er, dass er sich bereits unter­wegs befin­de und an einem bestimm­ten Ort ange­kom­men sei. Dar­auf tritt der Haupt­spie­ler auf, pracht­voll geklei­det und mit einer Mas­ke. Er macht Andeu­tun­gen über wun­der­sa­me, trau­ri­ge und tra­gi­sche Ereig­nis­se und weckt die Neu­gier­de des Neben­spie­lers. Die­ser sucht nun her­aus­zu­be­kom­men, wel­che Figur der Haupt­spie­ler dar­stel­len wer­den und wor­um es in dem Stück gehen wer­de.

Gezeigt wird zunächst ein Göt­ter­stück, dar­auf ein Kriegs­stück, gefolgt von einem Frau­en­stück, in dem der Haupt­dar­stel­ler eine Frau ver­kör­pert, um damit das Wesen des Weib­li­chen zu zei­gen. Dar­auf ver­fällt die Frau aus Trau­er über den Tod ihres Gelieb­ten oder ihres Kin­des dem Wahn­sinn, ehe am Schluss Dämo­nen und Geis­ter erschei­nen und das Spiel mit einem Tanz endet. Die­ser schlägt die Büh­ne in den Bann einer tran­szen­den­ten Kraft. Das Reper­toire umfasst etwa 2000 Stü­cke, von denen 200 den klas­si­schen Kanon bil­den. Im klas­si­schen Pro­gramm folgt auf jedes Nō-Dra­ma ein Inter­mez­zo. Dabei wird ein soge­nann­tes Kyōgen-Stück auf­ge­führt mit komi­schen Dia­lo­gen und akro­ba­ti­schen Spä­ßen. Das Ensem­ble der Umewa­ka Ken­nō­kai Foun­da­ti­on Tokio zeigt drei Haupt­gat­tun­gen des klas­si­schen Nō-Thea­ters: das kul­ti­sche Tanz­spiel, die Kyōgen-Komö­die und das dra­ma­ti­sche Nō-Spiel. Das Nō-Thea­ter­en­sem­ble der Foun­da­ti­on setzt sich aus der Grup­pe der Haupt­dar­stel­ler der Umewa­ka-Fami­lie sowie Neben­dar­stel­lern, Kyōgen-Zwi­schen­spie­lern und vier Instru­men­ta­lis­ten aus jeweils eige­nen Spiel­erfa­mi­li­en zusam­men. Die Umewa­ka-Fami­lie selbst zählt zu den ältes­ten Nō-Schau­spiel­erfa­mi­li­en Japans.

„Das Sam­meln von Per­len

und das Erwer­ben von Blü­ten“

Das Nō-Spiel ent­stand im 14. Jahr­hun­dert. Es wur­zelt tief in der Samu­rai-Kul­tur und im Zen-Bud­dhis­mus und geht zurück auf den Schau­spie­ler Zea­mi. In sei­nen Schrif­ten wie „Die Neun Stu­fen“ oder „Das Sam­meln von Per­len und das Erwer­ben von Blü­ten“ erläu­tert die­ser den Unter­schied zwi­schen blo­ßer Nach­ah­mung und der getreu­en Wie­der­ga­be des inne­ren Wesens einer Figur. Dabei muss der Dar­stel­ler immer auf Anmut und Ele­ganz ach­ten. Auf die­ser Wei­se kann er beim Publi­kum Ver­bor­ge­nes wecken, es inner­lich bewe­gen und über­ra­schen. Alle Bewe­gun­gen sind ver­lang­samt, alle Schrit­te gemes­sen und alle Ges­ten auf ein Zei­chen redu­ziert. „Schlägt das Herz zehn­fach, darf der Kör­per sie­ben­fach reagie­ren“, schreibt Zea­mi vor. So ver­ra­ten drei Schrit­te nach vor­ne bereits höchs­te Erre­gung.

Die The­men der Nō-Spie­le sind den Volks­my­then ent­nom­men. Aber die Spie­le wur­den nicht vor dem Volk auf­ge­führt. Sie waren dem Sho­gun und dem Schwert­adel vor­be­hal­ten. Im spä­ten 16. Jahr­hun­dert fan­den sie an den Fürs­ten­hö­fen zu höchs­ter Ent­fal­tung. Erst nach dem Zer­fall der feu­da­lis­ti­schen Struk­tu­ren Mit­te des 19. Jahr­hun­derts such­ten die Nō-Spie­ler nach Ein­nah­me­quel­len und brach­ten das Nō-Spiel an die Öffent­lich­keit. Sie zeig­ten es auf Tour­ne­en auch im Aus­land, wo es nach­hal­ti­gen Ein­fluss auf das abend­län­di­sche Thea­ter aus­üb­te.

Das Foto zeigt das Nō-Thea­ter „Shōjō – Mida­re / Sō no mai“ des Ensem­bles der Umewa­ka Ken­no­kai Foun­da­ti­on (©Koda­ma Seiichi).

www.berlinerfestspiele.de