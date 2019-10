„Ich bin nicht enga­giert, habe noch nicht Stel­lung bezo­gen und einen Stand­punkt ein­ge­nom­men, son­dern sehe mich beun­ru­higt und ent­zückt der Wahr­neh­mung gegen­über, dass die Welt aus lau­ter in sich gül­ti­gen Unver­ein­bar­kei­ten besteht“, schrieb der 2017 ver­stor­be­ne Kom­po­nist Wil­helm Kill­may­er in sei­nem Auf­satz Der Kom­po­nist in unse­rer Gesell­schaft. Für ihn hat­te Musik allein mit dem inne­ren Leben zu tun. Und das Inne­re des Kom­po­nis­ten spieg­le sich in sei­nem Werk. Kill­may­ers Wer­ke durch­zie­hen hei­te­re und spie­le­ri­sche Ele­men­te. 1965/1970 kom­po­nier­te er die Pos­se Yolim­ba oder die Gren­zen der Magie. Die Kunst­fi­gur Yolim­ba wur­de von Pro­fes­sor Möh­rin­ger, der die Lie­be hasst, so pro­gram­miert, dass sie jeden tötet, der das Wort „Lie­be“ aus­spricht. Gene­ral­inten­dant Ulrich Peters (Foto oben) setzt die absurd-gro­tes­ke Hand­lung in Sze­ne, und Thors­ten Schmid-Kap­fen­burg lei­tet sie musi­ka­lisch. Pro­fes­sor Möh­rin­ger ist Gre­gor Dala und sein Geschöpf Yolim­ba spielt Mari­el­le Mur­phy.

Wei­te­re Ter­mi­ne: 2., 8., 17. und 28. Novem­ber 2019, 2. Dezem­ber 2019 sowie 8. und 24. Janu­ar 2020

