So raum­fül­lend kann Alte Musik sein. Gran­di­os, wie das fran­zö­si­sche Ensem­ble Céla­don unter der Lei­tung des Coun­ter­te­nors Pau­lin Bünd­gen hier einen ver­ges­se­nen Meis­ter geist­li­cher Musik zum Leben erweckt. Nata­le Mon­fer­ra­to (1603–1685) war sei­ner Zeit Maes­tro di cap­pel­la an der Basi­li­ca di San Mar­co, dem Mar­kus­dom in Vene­dig. Es sind Motet­ten für Solo­stim­me aus dem Jah­re 1666, die zwi­schen Rezi­ta­tiv und Arie chan­gie­ren, aus der Zeit, als die Oper gera­de erst zum Leben erwacht war. Hat auch Mon­fer­ra­to aus­schließ­lich geist­li­che Musik geschrie­ben, so hört man in den vor­ge­stell­ten Wer­ken durch­aus eine Lie­be zur Oper. Gleich zu Beginn klingt das Sic ergo Jesu so abwechs­lungs­reich, als säße man in der Oper, und in allen Tei­len so aus­ge­wo­gen, als woll­te die Musik dem Gol­den Schnitt ent­spre­chen. Mon­fer­ra­to nann­te sie „mei­ne musi­ka­li­schen Seuf­zer“. In die­ser Welt­er­steinspie­lung fül­len sie auch den Raum des Her­zens!

Nata­le Mon­fer­ra­to: „Sal­ve Regi­na”, Pau­lin Bünd­gen, Ensem­ble Céla­don (Ricer­car)

