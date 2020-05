Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit viel Adre­na­lin nach den ers­ten öffent­li­chen Auf­trit­ten seit Wochen, mit einem vor­sich­ti­gen Wackeln am Oli­ven­baum und natür­lich mit Neu­ig­kei­ten aus dem Wie­ner Trep­pen­haus.

DER RAUSCH DER BÜHNE

Das Staats­thea­ter Wies­ba­den – ein Post auf dem Insta­gram-Pro­fil von Micha­el Vol­le

Es sind nur weni­ge, sehr, sehr weni­ge und sehr pri­vi­le­gier­te Häu­ser, an denen der Kon­zert­be­trieb all­mäh­lich wie­der hoch­ge­fah­ren wird – natür­lich unter höchs­ten Sicher­heits­be­din­gun­gen. Und die Künst­ler kön­nen es kaum erwar­ten. In den sozia­len Medi­en wird jeder Auf­tritt wie eine MET-Pre­mie­re gefei­ert. Das Sän­ger­paar Gabrie­la Sche­rer und Micha­el Vol­le war in Wies­ba­den – um einen kon­zer­tan­ten Quer­schnitt des „Flie­gen­den Hol­län­der“ zu sin­gen. Die bei­den haben schon beim Hin­flug Social-Media-Geschich­te geschrie­ben, als Vol­le ein Bild aus dem dicht gedräng­ten Flie­ger von Ber­lin nach Frank­furt und ein Bild des lee­ren Zuschau­er­saals mit ver­spreng­tem Publi­kum in Zwei­er­grup­pen gepos­tet hat.

SOMMERPLANUNGEN

Eupho­risch auch die Posts von Andre­as Schager, Cathe­ri­ne Fos­ter und René Pape, die Bil­der ihrer „Tristan“-Aufführung in Wies­ba­den ins Netz stell­ten. Gesun­gen wur­de kon­zer­tant mit Kla­vier, und Schagers Frau, Lidia Baich, spiel­te an der Gei­ge. All das macht Kai-Uwe Lau­fen­berg (jaha!!!) sicher­lich nicht zu einem mensch­li­che­ren Inten­dan­ten, wohl aber – und das muss man ein­ge­ste­hen – zu einem Pio­nier. Nun wer­den ihm auch ande­re Häu­ser fol­gen: Die Frank­fur­ter Oper will vor 100 Men­schen spie­len, und auch Schloss Elmau plant klei­ne­re Kon­zer­te. Ric­car­do Muti wird das Raven­na Fes­ti­val eröff­nen. Franz Xaver Ohnes­org hat mir erklärt, dass er beim Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr Künst­ler wie Rudolf Buch­bin­der zwar nur ein­mal bezah­len wird, sie aber zwei­mal im Coro­na-gerecht aus­ge­stat­te­ten Saal spie­len wer­den. Und es blei­ben auch Unmöglichkeiten:Kleinere Thea­ter und Pri­vat­thea­ter sind kaum in der Lage zu öff­nen. Der Tages­spie­gel berich­tet über die Situa­ti­on „wenn Spie­len teu­rer ist als Schlie­ßen“. Und Ulrich Khuon spricht mit Sabi­ne Renne­fanz in der Ber­li­ner Zei­tung Klar­text: „Ich erle­be sehr viel Ver­stö­rung und Über­las­tung.“

SALZBURGER SICHERHEITSKONZEPT

Hel­ga Rabl-Stad­ler wen­det sich mit beschwö­ren­den Wor­ten an ihre Mit­ar­bei­ter.

Die Salz­bur­ger Fest­spie­le sind unter Druck gera­ten, nach­dem das Gra­fen­egg Fes­ti­val bekannt gege­ben hat, dass es – so oder so – statt­fin­den wird. Aber an der Salz­ach lässt man sich nicht drän­gen. Für die Salz­bur­ger Fest­spie­le sen­det Fest­spiel-Prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler erst ein­mal Durch­hal­te-Paro­len. Auf Face­book adres­siert sie ihr Publi­kum: Wer Kar­ten hat, wird im Kri­sen-Spiel­plan, der even­tu­ell im August 2020 statt­fin­den soll, bevor­zugt. Und dann gibt es ein Video, das der „Klas­sik-Woche“ vor­liegt, in dem sich Rabl-Stad­ler an ihre Mit­ar­bei­ter wen­det: „Wir haben erkämpft, dass wir die Kurz­ar­beit anwen­den kön­nen, das ist für jeden eine finan­zi­el­le Ein­bu­ße. Aber wir sind uns doch alle klar, es ist die ein­zi­ge Alter­na­ti­ve zu Kün­di­gun­gen.“ Es gin­ge dar­um, bei den Sicher­heits­an­for­de­run­gen, „künst­le­risch Sinn­vol­les und wirt­schaft­lich Ver­tret­ba­res mit­ein­an­der zu kom­bi­nie­ren“, sagt Rabl-Stad­ler, „Der Teu­fel liegt im Detail“. Dann gesteht sie offen ein: „Wir haben noch kei­ne Idee, wie das mit den Pro­ben geht, kei­ne Ahnung, was mit Orches­ter und Chö­ren mög­lich ist.“ Sie bit­tet ihre Ange­stell­ten: „Ich bit­te Euch, lernt, mit der Unge­wiss­heit zu leben.“

NERVÖSE STIMMEN

Zum Wohl – Anna Netreb­ko hat ihre Mal­ar­bei­ten been­det. Nun küm­mert sie sich um Coro­na.

Und die gro­ßen Gesang­stars? Anna Netreb­ko hat die Coro­na-Kri­se dazu genutzt, ihre gesam­te Dach­ter­ras­se im Ers­ten Wie­ner Gemein­de­be­zirk anzu­pin­seln – mit Bir­ken und Nacht­mond. Aber jetzt reicht es ihr! „So soll unser Leben bis Früh­ling aus­se­hen?“, fragt sie auf Insta­gram unter dem Bild eines schlecht gefüll­ten Thea­ters, „ich fin­de, wer sich die­se Rege­lun­gen aus­ge­dacht hat, soll ver­schwin­den.“ (Putin hät­te es nicht bes­ser sagen kön­nen!) Dar­un­ter die Hash­tags: „Stop­pe dum­me Rege­lun­gen“ und „Bringt die Kul­tur zurück“. Eher sto­isch gelas­sen über­brückt Pio­tr Bec­zała dage­gen die Tage und zeigt, wie er gut gelaunt auf einem pol­ni­schen Golf­platz an sei­nem Han­di­cap arbei­tet (inklu­si­ve Schlag aus dem Sand!). Und die Wut hat sich auch noch nicht gelegt. Der Sän­ger Franz Haw­la­ta etwa erklärt (aller­dings inhalt­lich nicht ganz kor­rekt), in Frank­reich sei­en auf Druck des Staa­tes Ersatz-Gagen bis zu 100 Pro­zent gezahlt wor­den, weil der Pas­sus der „höhe­ren Gewalt“ sofort gekippt wor­den sei. In Deutsch­land sei­en die Ver­trags-Absa­gen eben mit die­sem Pas­sus der „höhe­ren Gewalt“ begrün­det wor­den. Er kri­ti­siert den büro­kra­ti­schen Auf­wand und das regio­na­le Hick-Hack.

DER OLIVENBAUM

Neu­lich habe ich mit einer renom­mier­ten Musik-Mana­ge­rin gespro­chen. Coro­na sei, sag­te sie, wie das Rüt­teln an einem Oli­ven­baum. Die Fra­ge ist, wel­che Oli­ven dabei her­ab­fal­len wür­den und wel­che bis zum Ende hän­gen blei­ben. Mit ande­ren Wor­ten: es geht in die­sen Tagen um Grund­le­gen­des. In die­sem Zusam­men­hang emp­feh­le ich den Text „Sys­tem­red­un­danz“ von Hart­mut Wel­scher in VAN, der davor warnt, dass die Klas­sik sich in einen Opfer-Sta­tus begibt: „Statt alp­traum­haft von der eige­nen Irrele­vanz zu träu­men, wäre es wich­ti­ger, jetzt dabei mit­zu­hel­fen, ein bes­se­res Sys­tem für die Kul­tur zu schaf­fen. Das mit der Rele­vanz kommt dann von ganz allei­ne.“ Auf­schluss­reich auch, was Micha­el Vol­les Rechts­an­walt Tur­gay Schmidt zu sagen hat. Er erklärt in der FAZ zur Ernüch­te­rung vie­ler Sän­ger: „Zwar koche jedes Thea­ter sein eige­nes Süpp­chen und schlie­ße indi­vi­du­ell gestal­te­te Ver­trä­ge ab. Der rote Faden aber sei: Sowohl die Leis­tungs­pflicht als auch das Aus­fall­ri­si­ko müs­sen die Künst­ler schul­tern.“

~

Samuel Mariño: »Die Stimme steht im Mittelpunkt, dann kommen Ausdruck und Gefühle, erst zuletzt denke ich an meine Stimme.«

Lesen Sie das Por­trät des Sopra­nis­ten Samu­el Mari­ño auf CRESCENDO.DE

~

Etwas locker am Oli­ven­baum hän­gen der­zeit auch vie­le Agen­tu­ren. Sie wer­den zum gro­ßen Teil ver­ges­sen. Wer glaub­te, dass Agen­tu­ren ledig­lich von der Kunst ande­rer pro­fi­tie­ren, irrt. Hörens­wert, wie die Künst­ler-Agen­tin Hel­ga Mach­reich-Unter­zau­cher gemein­sam mit der Sän­ge­rin Eli­sa­beth Kul­man in einem You­Tube-Video über die Situa­ti­on und die Rol­le der Agen­tu­ren spricht. Und wie steht es um Moni­ka Grüt­ters? Ist sie eine fal­len­de Oli­ve? Auf jeden Fall hat sie schon wie­der neue Maß­nah­men ver­spro­chen, obwohl bis­lang nur weni­ge ihrer Ankün­di­gun­gen erfolg­reich waren. In unse­rer letz­ten News­let­ter-Aus­ga­be haben wir gese­hen, dass Par­tei­kol­le­gin­nen wie Eli­sa­beth Mot­sch­mann schon in den Start­lö­chern ste­hen. Allein der Gene­ral­se­kre­tär des Deut­schen Musik­ra­tes, Chris­ti­an Höpp­ner, scheint noch nibe­lun­gen­treu an Grüt­ters Sei­te zu ste­hen. Und dann ist da noch die Über­le­gung, dass Coro­na ja nur der Anfang ist – wie sieht die Klas­sik-Welt aus, wenn auch die Wirt­schaft danie­der­liegt und die Spon­so­ren absprin­gen. Eine fes­te Oli­ve scheint in die­sem Sin­ne das Lucer­ne Fes­ti­val zu haben: In der NZZ wird erklärt, war­um der Roche-Kon­zern sei­ne Unter­stüt­zung für das Lucer­ne Fes­ti­val trotz Absa­ge der Som­mer­sai­son auf­recht­erhält. Die Musik-Mana­ge­rin und ich sind irgend­wann von der Klas­sik zur Kuli­na­rik gekom­men und haben gefragt: Wel­ches Restau­rant sucht man eigent­lich nach zwei Mona­ten Ent­beh­run­gen auf? Wir waren einig: Ins „Bor­chardt“ geht in so einer Situa­ti­on nur jemand wie Chris­ti­an Lind­ner – wir wür­den den klei­nen Ita­lie­ner an der Ecke, in dem Oma kocht und Gio­van­ni uns kennt, bevor­zu­gen. Wir waren einig: Bar­rie Kos­kys Komi­sche Oper wäre so ein fami­liä­res Klas­sik-Restau­rant, das wir als ers­tes besu­chen wür­den.

KLASSIK-NACHRICHTEN

Raum­pa­trouil­le-Ori­on-Kom­po­nist Peter Tho­mas ist gestor­ben.

Im letz­ten News­let­ter haben wir noch über den Rück­tritt von Öster­reichs Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek berich­tet, nun ist ihre Nach­fol­ge­rin bekannt. In der Zei­tung Die Pres­se wird Andrea May­er vor­ge­stellt. +++ Seit eini­ger Zeit wur­de dar­über spe­ku­liert, jetzt ist es offi­zi­ell: der Ver­trag des kauf­män­ni­schen Geschäfts­füh­rers der Bay­reu­ther Fest­spie­le, Hol­ger von Berg, wur­de nicht ver­län­gert. Nun wird offi­zi­ell ein Nach­fol­ger gesucht. Inter­es­sant auch: im Text wird die Nach­richt der Klas­sik-Woche bestä­tigt, dass der Ver­trag von Chris­ti­an Thie­le­mann als Musik­di­rek­tor eben­falls noch nicht ver­län­gert wur­de (und even­tu­ell auch nicht ver­län­gert wer­den soll). +++ In einem span­nen­den Bericht erklärt die Washing­ton Post, wie Inter­net-Robo­ter auf der Suche nach lizen­zier­ter Musik sind und dabei auch in Coro­na-Klas­sik-Streams u.a. mit Mozart fün­dig wer­den. +++ Die Nach­richt klang groß­ar­tig: Chö­re und Orches­ter dür­fen in NRW wie­der pro­ben. Die Auf­la­gen sind aller­dings hart: 1. In einer Rei­he müs­sen seit­lich min­des­tens drei Meter Abstand ein­ge­hal­ten wer­den, 2. Bei Instru­men­tal­mu­sik reicht ein seit­li­cher Abstand von 1,5 Metern, 3. Zur nächs­ten Rei­he nach vor­ne müs­sen es bei Gesang wie Blas­mu­sik sogar sechs Meter Abstand sein. +++ Die Deut­sche Gram­mo­phon star­tet eine neue Online-Platt­form. Es gin­ge dar­um, den DG-Künst­lern eine wei­te­re hoch­wer­ti­ge Platt­form zu geben, sagt Prä­si­dent Cle­mens Traut­mann. +++ Er war eine Legen­de, so, wie die Fil­me, zu denen er den Sound­track schrieb, etwa „Raum­pa­trouil­le Ori­on“: Nun ist Peter Tho­mas im Alter von 94 Jah­ren gestor­ben.

UNSER KLEINES TREPPENHAUS

Gro­ße Bericht­erstat­tung nach Brüg­ge­manns Klas­sik-Woche: Öster­reich debat­tiert „Fidelio“-Bühnenbild

Letz­te Woche haben wir gefragt, ob das Büh­nen-Trep­pen­haus des Büros Bar­kow Leib­in­ger in Chris­toph Waltz’ Wie­ner „Fide­lio“ das Pla­gi­at eines Ent­wur­fes des jun­gen Archi­tek­ten Khoa Vu aus Los Ange­les ist. In die­ser Woche hat so ziem­lich jede öster­rei­chi­sche Zei­tung dar­über berich­tet (sie­he Bild). Der ORF war am Ende sicher: „Der Pla­gi­ats­ex­per­te Ste­fan Weber bezeich­net die Vor­wür­fe gegen das Büh­nen­bild als ‚mit an Sicher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit zutref­fend‘… Die ‚Zweck­ent­frem­dung‘ eines Plans für eine Biblio­thek für ein spä­te­res Büh­nen­bild sind sei­nes Erach­tens ‚kein Gegen­ar­gu­ment gegen den Pla­gi­ats­vor­wurf‘.“ Bar­kow wie­der­hol­te gegen­über inter­na­tio­na­len Medi­en nun mehr­fach, dass er Vus Vor­la­ge zwar gekannt haben könn­te, weist eine Kopie aber zurück. Den­noch hat er sich inzwi­schen per­sön­lich bei Vu gemel­det. Nun ste­hen die bei­den in direk­tem Aus­tausch. Nur so viel: Vu akzep­tiert Bar­kows Argu­men­ta­ti­on nicht und lässt ihn wis­sen, dass sei­ne Trep­pe eine jah­re­lan­ge, sehr per­sön­li­che Ent­wick­lung (beglei­tet von zahl­rei­chen Kol­le­gen und Pro­fes­so­ren) war. „Es wür­de mich sehr wun­dern, wenn Du in so kur­zer Zeit zu genau dem sel­ben Ergeb­nis kom­men wür­dest“, schreibt Vu und ver­mu­tet, dass Bar­kows „Design-Team“ ihm sicher­lich bes­ser Aus­kunft dar­über geben kön­ne, wie viel des Büh­nen­bil­des geklaut sei.

FÜR DIE OHREN

Pas­send zu die­ser Klas­sik-Woche kann ich Ihnen heu­te noch etwas für die Ohren emp­feh­len: beim Lau­fen, Kochen oder auf dem Sofa – ich habe mich zwei Stun­den lang mit Micha­el Vol­le unter­hal­ten. Nicht über Coro­na, nicht über sei­nen aktu­el­len Auf­tritt, son­dern über den Men­schen und Sän­ger. Wir haben über sei­ne Kind­heit als Pfar­rer-Sohn auf dem Land gespro­chen, über die Bay­reu­ther Fest­spie­le, sei­ne Fami­lie und sei­ne bei­den neu­en Knie – und über einen gemein­sa­men Freund, den Stimm-Pro­fes­sor Mat­thi­as Ech­ter­nach, der Micha­el Vol­le beim Sin­gen von innen gezeigt hat und der­zeit Luft- und Viren-Expe­ri­men­te mit dem Chor des BR unter­nimmt. Viel Spaß bei Brüg­ge­manns-Begeg­nun­gen auf Spo­ti­fy, die es auch mit Emma­nu­el Tjekna­vo­r­i­an, Franz Wel­ser-Möst, Annet­te Dasch und vie­len ande­ren gibt.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de