Zubereitung

Die Vanilleschote der Länge nach aufschneiden, das Mark herauskratzen, mit den Mandelsplittern und 1 TL Puderzucker in einen kleinen Topf geben, auf dem Herd bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren 2–3 Minuten goldbraun karamellisieren und in eine Schüssel umfüllen.

Die Schokolade in groben Stücken in eine Metallschüssel geben, über dem Wasserbad schmelzen und den Orangenabrieb einrühren.

Die Oblate vom Boden des Lebkuchens entfernen. Den Lebkuchen und die Amarettini zwischen den Fingerspitzen grob zerbröseln, in die Schüssel zu den Mandeln geben, alles mit Orangenlikör beträufeln, durchrühren, unter die flüssige Schokolade heben, gut vermengen, auf einem großen, mit Backpapier ausgelegten Teller verteilen und zum raschen Abkühlen ins Tiefkühlfach stellen.

Eigelb und Puderzucker mit dem Handrührgerät in einer Schüssel hell und cremig aufschlagen, die Mascarpone einrühren und großzügig mit Lebkuchengewürz abschmecken.

Die Sahne steif schlagen und vorsichtig und locker unter die Mascarponecreme heben.

Die Lebkuchen-Mandel-Masse aus dem Tiefkühlfach holen, in grobe Stücke brechen und abwechselnd mit der Mascarponecreme in Gläser schichten.

Sofort servieren und genießen!