Will­kom­men in der neu­en Klas­sik-Woche,

heu­te mit den Gehäl­tern gro­ßer Opern­di­rek­to­ren, Klas­sik-Unter­stüt­zung durch Pop-Stars und einer klei­nen Schwei­ne­rei von Mozart.

WAS IST

Bölzlschei­be, wie von Mozart in einem Brief vor­ge­ge­ben. Jetzt ist das Schrei­ben im Besitz der Stif­tung Mozar­te­um. (Foto: Bar­ba­ra Gindl)

ANZEIGE









MOZARTS LOCKE

Mozart und kein Ende. Vor zwei Wochen die Umfra­ge aus Groß­bri­tan­ni­en: 25 Pro­zent der Jugend­li­chen ken­nen Mozart nicht. Dann der Eklat in Flo­renz: San­ta Cro­ce will den Frei­mau­rer Mozart nicht spie­len – zu unchrist­lich. Doch jetzt end­lich die Reha­bi­li­ta­ti­on durch das Mozar­te­um in Salz­burg. Es hat eine Locke von Mozart gekauft, eines von 12 noch exis­tie­ren­den Haar­bü­scheln. Außer­dem noch einen Brief. Aber wenn Mozart sich mit dem bloß nicht wie­der in die „Rue de la Kack“ gerit­ten hat. Dar­in beschreibt er, wie eine Schieß­schei­be ange­malt wer­den soll: „Ein klei­ner Mensch mit lich­ten haa­ren steht gebückt da, und zeigt den blo­sen arsch her. aus sei­nen Mund gehen die wort. guten appe­tit zum schmaus. der ande­re wird gemacht, in stiefl und sporn (…) er wird in der Posi­tur vor­ge­stellt wie er den andern just im arsch leckt. aus sei­nen Mund gehen die wor­te. ach, da geht man drü­ber N’aus.“ Mozarts Aus­drucks­form erhöht zumin­dest sei­ne Street-Credi­bi­li­ty in Groß­bri­tan­ni­en!

ÖSTERREICH LEAKT KULTURGEHÄLTER

Der Stan­dard berich­tet über Gehäl­ter der Kul­tur­schaf­fen­den, unter ande­rem der Salz­bur­ger Fest­spie­le: Dort besteht der Vor­stand aus Mar­kus Hin­ter­häu­ser als Inten­dant, Hel­ga Rabl-Stad­ler als Prä­si­den­tin und Lukas Crepaz als kauf­män­ni­schem Geschäfts­füh­rer. Dem­nach erhielt Rabl-Stad­ler 2017 212.700 Euro und 2018 218.300 Euro, bei den Her­ren waren es durch­schnitt­lich 235.100 Euro (2017) bezie­hungs­wei­se 226.900 Euro im Jahr dar­auf. Bei den Bre­gen­zer Fest­spie­len leg­te die künst­le­ri­sche Lei­te­rin Eli­sa­beth Sobot­ka von 2017 (194.800 Euro) auf 2018 ordent­lich zu und ver­dien­te 211.700 Euro, wäh­rend ihr kauf­män­ni­scher Lei­ter Micha­el Diem 2017 120.300 Euro und 2018 124.800 Euro ver­buch­te. Wie viel der schei­den­de Staats­opern­di­rek­tor Domi­ni­que Mey­er genau ver­dien­te, geht aus dem anony­mi­sier­ten Bericht nicht her­vor. Da ihm mit Tho­mas W. Plat­zer ein männ­li­cher Kol­le­ge als kauf­män­ni­scher Lei­ter zur Sei­te steht, wur­de im Bericht nur ein Durch­schnitts­ge­halt der bei­den bekannt gege­ben. Die­ses belief sich 2017 auf 244.200 Euro, 2018 waren es 248.500 Euro.

____________________________________

Beethoven wird 250! Entdecken Sie den großen Komponisten neu!

In der CRE­SCEN­DO-Son­der­aus­ga­be lesen Sie, was ihn so beson­ders macht, sei­ne Jugend, sei­ne Lie­be, sein Leben. Dazu vie­le Musik­emp­feh­lun­gen und Ver­an­stal­tungs­tipps im offi­zi­el­len Maga­zin BTHVN2020.

Jetzt am Kiosk oder hier ein kos­ten­lo­ses Pro­be­heft bestel­len

____________________________________

LUZERN UND KEIN ENDE

Ein neu­es Opern­haus für Luzern? Wenn es nach dem Stif­ter und Unter­neh­mer Arthur Waser geht, soll es kom­men: Er hat bereits eine Mil­li­on Fran­ken zuge­si­chert, um einen inter­na­tio­na­len Archi­tek­tur­wett­be­werb aus­zu­schrei­ben. Das neue Haus soll das in die Jah­re gekom­me­ne Stadt­thea­ter erset­zen. Kri­ti­ker fürch­ten einen Flop wie einst bei Kunst­mä­zen Chris­tof Engel­horn, der mit sei­ner Salle Modul­ab­le nur für Zoff in der Stadt sorg­te. Der­weil geht der Macht­kampf beim Lucer­ne Fes­ti­val zwi­schen Micha­el Hae­f­li­ger und dem Stif­tungs­prä­si­den­ten Hubert Acher­mann in die nächs­te Run­de. So oft, wie wir in den letz­ten Wochen über Hae­f­li­ger berich­tet haben, scheint sei­ne Posi­ti­on inzwi­schen ordent­lich zu wackeln.

POPSTARS UND KLASSIK

Elton John war zu Gast beim bri­ti­schen Klas­sik-Sen­der fM4 und hat in einem sehr hörens­wer­ten Gespräch über die Rol­le und den Wan­del an der „Roy­al Aca­de­my of Music“ gespro­chen. John hat hier Cho­pin, Mozart und Debus­sy stu­diert. Er erzählt: „Im Schul­chor zu sin­gen war für mich ein ent­schei­den­des Erleb­nis für mein Leben.“ Auch des­halb klag­te er die bri­ti­sche Regie­rung an und kri­ti­sier­te, dass die Musik aus dem Schul­un­ter­richt weit­ge­hend ver­schwun­den sei. Dazu passt die Nach­richt: Im Jubi­lä­ums­jahr zum 250. Geburts­tag von Lud­wig van Beet­ho­ven singt Rob­bie Wil­liams am 18. Mai 2020 auf der Bon­ner Hof­gar­ten­wie­se. Auch ein Auf­tritt des chi­ne­si­schen Pia­nis­ten Lang Lang am 9. Sep­tem­ber mit US-DJ Ste­ve Aoki gehört zum Kul­tur­pro­gramm, mit dem sich die Tele­kom an den Fei­ern zum 250. Geburts­tag des 1770 in Bonn gebo­re­nen Kom­po­nis­ten betei­ligt. Nach so viel Pop noch etwas Seriö­ses: Diri­gent Man­fred Hon­eck wünscht sich für das Beet­ho­ven-Jahr 2020 end­lich auch Beet­ho­ven­ku­geln!

WAS WAR

Sta­nisław Moni­uszkos Oper „Hal­ka“ hat­te ges­tern Pre­mie­re in Wien – mit Pio­trBec­zała.

TATORT GESTERN

Haben Sie ges­tern Tat­ort gese­hen? Ich auch – im Thea­ter an der Wien. Zuge­ge­ben, Dreh­buch (rei­cher Pole schwän­gert arme Polin, hei­ra­tet rei­che Polin, wäh­rend die arme Polin ins Was­ser geht) und Sound­track (vom pol­ni­schen Ver­di-Zeit­ge­nos­sen S tanisław Moni­uszko) waren eher ein­di­men­sio­nal. Aber Mari­usz Tre­liń­ski insze­niert einen hand­werk­lich bril­lan­ten Kri­mi auf einer schwarz-weiß-Dreh­büh­ne der andau­ern­den Gegen­sät­ze: Hochzeitsgesellschaft/Duett, Ballsaal/Wald, Wodka/Blut. Die letz­ten Ecken und Kan­ten der Par­ti­tur hät­ten Łuka­sz Boro­wicz und das ORF Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien viel­leicht noch aus der Par­ti­tur her­aus­ar­bei­ten kön­nen. Aber wie in jedem Tat­ort: alles egal, wenn der Cast stimmt. Und der stimm­te! Der Geni­al-Bass-Bari­ton Tomasz Konie­cz­ny fällt von bol­lern­der Cho­le­rik in lyri­sches Selbst­mit­leid, Corin­ne Win­ters (die Ame­ri­ka­ne­rin ist eine der weni­gen Nicht-Polen die­ses Abends) lei­det sich mit see­len­nack­ter Stim­me durch die Titel­par­tie. Und dann kommt jemand wie Pio­trBec­zała und zeigt uns in nur zwei Sze­nen, wie Moni­uszko klin­gen könn­te, wenn man in der Lage ist, aus einer pol­ni­schen Epi­go­nen-Oper ein Lei­den­schafts­ju­wel zu for­men. Prä­di­kat: Unbe­dingt hin­ge­hen und ken­nen­ler­nen.



AN UNSEREN BÜHNEN

Für den letz­ten News­let­ter zu spät, aber weit­ge­hend gefei­ert: die Urauf­füh­rung von Olga Neu­wirths „Orlan­do“ an der Wie­ner Staats­oper. Fälsch­li­cher­wei­se wird sie immer wie­der als ers­te Oper aus der Feder einer Frau an der Staats­oper titu­liert – das stimmt nicht: Bereits 2014 hat etwa Johan­na Dode­rer die Oper Fati­ma im Auf­trag der Staats­oper kom­po­niert. Erstaun­lich, wie die­se Falsch­mel­dung des Guar­di­an auch von gro­ßen deut­schen Zei­tun­gen unkon­trol­liert wei­ter­ver­brei­tet wur­de. +++ Wir haben immer wie­der von der poli­ti­schen Kon­trol­le über die Kul­tur in Ungarn berich­tet – nun hat das Par­la­ment das umstrit­te­ne Kul­tur­ge­setz gebil­ligt, mit dem Vik­tor Orbán und sei­ne Freun­de noch mehr Macht über die Füh­rung an Opern­häu­sern und Thea­tern bekom­men. +++

ZUM TODE VON PETER EMMERICH

Über­ra­schend für jeden, der ihn kann­te: Bay­reuths Pres­se­spre­cher Peter Emme­rich wur­de ver­gan­ge­ne Woche tot in sei­ner Woh­nung auf­ge­fun­den. Katha­ri­na Wag­ner kom­men­tier­te scho­ckiert, eben­so wie zahl­rei­che Kri­ti­ker-Kol­le­gen, die wuss­ten, dass Peter Emme­rich mehr war als ein Pres­se­spre­cher: Er war das ver­kör­per­te Wis­sen um die Bay­reu­ther Fest­spie­le. Hier mei­ne Gedan­ken, nach­dem ich von sei­nem Tod erfah­ren habe – wie gern hät­te ich noch eine Ziga­ret­te mit ihm geraucht.

DE LA PARRAS PRESSE-PROPAGANDA

Es ist kein Geheim­nis, dass zahl­rei­che Orches­ter nur noch genervt von Alon­dra de la Par­ra sind – weil sie das Ins­ta-Foto-Schie­ßen wich­ti­ger fin­det als die Arbeit am Pult. Stört die deut­sche Medi­en-Land­schaft nicht: De la Par­ra hat die­se Woche eine Absurd-Pres­se­er­klä­rung ver­schickt, in der die media­len Super­la­ti­ve der Diri­gen­tin in Deutsch­land auf­ge­zählt wur­den. Eine Erklä­rung, die sogar bei Nor­man Leb­recht für Über­ra­schung sorg­te. Merk­wür­dig, wie man zum Fern­seh-Star wird, aber Tho­mas Gott­schalk hat die Ant­wort für die­ses Phä­no­men ja bereits gege­ben und über de la Par­ra gesagt: Mit ihr müs­se man Klas­sik nicht mehr hören, son­dern kön­ne sie end­lich auch anse­hen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Simo­ne Young wird 2022 neue Chef­di­ri­gen­tin des Syd­ney Sym­pho­ny Orches­tra. Im Jahr davor wird sie bereits meh­re­re Kon­zer­te in Syd­ney lei­ten. +++ Der Beef zwi­schen dem Kom­po­nis­ten Moritz Eggert und dem Kom­po­nis­tin­nen-Vater Guy Deut­scher geht in die nächs­te Run­de. Die Münch­ner Musik­hoch­schu­le hat sich – voll­kom­men ohne Grund – für Eggert ent­schul­digt (obwohl Deut­scher dem Kom­po­nis­ten Nazi-Metho­den vor­ge­wor­fen hat!). Nach­dem Freun­de Deut­schers nun auch Eggerts You­tube-Bei­trä­ge mit Kri­tik flu­te­ten, gibt es einen Back­clash, und offen­sicht­li­che Eggert-Fans haben ein amü­sant-neu­tö­nen­des Hor­ror-Video gebas­telt. +++ Gera­de gab es eine Gehalts­er­hö­hung, nun die Ver­trags­ver­län­ge­rung: Eli­sa­beth Sobot­ka wird die Bre­gen­zer Fest­spie­le bis 2024 lei­ten. +++ Alain Alti­no­g­lu wird zur Sai­son 2021/2022 neu­er Chef­di­ri­gent des hr-Sin­fo­nie­or­ches­ters. +++ Tja – damals hat­ten wir einen lus­ti­gen Streit: Regis­seur Kay Voges hat­te ein You­tube-Video von mir und Chris­ti­an Thie­le­mann für sei­ne Frei­schütz-Insze­nie­rung in Han­no­ver geklaut. Nun pro­vo­ziert er mit dem ältes­ten Mit­tel über­haupt: und Wien ist erregt. Voges bringt – Ach­tung! – Sex auf die Büh­ne. Na denn…

WAS LOHNT

Der Diri­gent Yoel Gamzou war schon wie­der zu Hau­se – ich muss­te noch auf­räu­men nach unse­rem beschwing­ten Inter­view.

Zwei span­nen­de Inter­views möch­te ich Ihnen noch ans Herz legen. Für CRESCENDO hat mein Kol­le­ge Rüdi­ger Sturm sich mit Regis­seur Ron Howard unter­hal­ten, des­sen Pava­rot­ti-Film am 26. Dezem­ber in die deut­schen Kinos kommt. Howard erzählt sei­nen Zugang zum legen­dä­ren Tenor: „Dann ent­deck­te ich, dass Pava­rot­tis Leben etwas Opern­haf­tes an sich hat­te. Die gan­zen Wen­dun­gen sei­ner per­sön­li­chen Rei­se fan­den sich in den The­men sei­ner Ari­en reflek­tiert.“

Voll­kom­men aus unse­rer Welt dage­gen das Gespräch, das ich mit dem glo­be­trot­ten­den Diri­gen­ten und Bre­mer GMD Yoel Gamzou für die Serie „Brüg­ge­manns Begeg­nun­gen“ bei mir zu Hau­se geführt habe. Yoel hat­te einen Whis­key mit­ge­bracht – und unse­re Zun­gen waren locker. Eine herr­lich „besoff­ne G’schicht“, wie die Öster­rei­cher sagen, unter ande­rem über den Eros des Rosen­ka­va­liers, das Vege­ta­rier­tum, über Isra­el, New York und Bre­men – über Ido­le wie Car­lo Maria Giu­li­ni, über Chris­ti­an Thie­le­mann und Teo­dor Cur­r­ent­zis – und natür­lich (ist ja Inter­net!) über Kat­zen.

Wenn Sie rein­hö­ren, wür­de ich mich freu­en, aber, bit­te: hal­ten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de

P.S.: Und, ja – letz­te Woche hat sich ein Feh­ler ein­ge­schli­chen: statt von der Sai­son­er­öff­nung in Mai­land habe ich vom Sai­son­ende geschrie­ben. Nach der 243. Kor­rek­tur-Mail habe ich ein­ge­se­hen: ein unver­zeih­li­cher Lap­sus, der in der Online-Ver­si­on natür­lich sofort kor­ri­giert wur­de.