In John Neu­mei­ers sze­ni­scher Inter­pre­ta­ti­on von Chris­toph Wil­li­bald Glucks Oper Orphée et Eury­di­ce (Bild oben, © Kiran West) tritt Orphée als Bal­lett­chef auf. Wenn der Vor­hang sich öff­net, blickt das Publi­kum in einen Bal­lett­saal. Fas­zi­niert von Arnold Böck­lins Toten­in­sel will Orphée das Gemäl­de mit sei­ner Frau, der Tän­ze­rin Eury­di­ce, cho­reo­gra­fie­ren. Bereits seit vie­len Jah­ren beglei­tet Neu­mei­er der mytho­lo­gi­sche Stoff. Für sei­ne Ham­bur­ger Insze­nie­rung, die im Rah­men der Herbst­fest­spie­le in Baden-Baden zu sehen ist, ent­warf er das Büh­nen­bild, die Kos­tü­me und das Licht­kon­zept. Am Pult des Frei­bur­ger Barock­or­ches­ters und des Vokal­ensem­bles Ras­tatt steht Ales­san­dro De Mar­chi. Orphée tan­zen alter­nie­rend Dmitry Korchak und Maxim Miro­nov. Ari­an­na Ven­dit­tel­li ver­kör­pert Eury­di­ce, und die­se muss auch nicht in der Unter­welt blei­ben. Denn am Ende war bei Neu­mei­er alles nur ein Traum.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.festspielhaus.de