Eine Jubi­lä­ums-Box mit neun teil­wei­se erst­mals ver­öf­fent­lich­ten Live-Mit­schnit­ten sowie einer Dop­pel-CD mit Ari­en und Sze­nen: Das ergibt ins­ge­samt knapp 24 Stun­den Oper zwi­schen Mozart und Schosta­ko­witsch mit illus­tren Beset­zun­gen und den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern in ihrem Haupt­be­ruf als Mit­glie­der des Staats­opern­or­ches­ters. Etli­ches ist Samm­lern zwar ver­traut, etwa der Woz­zeck (1955) sowie, eben­falls unter Böhm, die im bes­ten Sin­ne haar­sträu­ben­de Elek­tra (1965). Gleich­falls schon offi­zi­ell zu haben war ein Kara­jan-Fide­lio (1962) mit dem expres­si­ven Paar Lud­wig / Vickers, neu hin­ge­gen ist sein Live-Figa­ro (1977), der im Ver­gleich zur nahe­zu iden­tisch besetz­ten, aber etwas anämi­schen Stu­dio­pro­duk­ti­on eine quir­li­ge Auf­füh­rung aus Fleisch und Blut dar­stellt. Wahr­lich über­spru­delnd vor Witz und Spiel­freu­de ist Abba­dos Viag­gio a Reims mit All-Star-Cast (1988). Aus der Ära Mey­er ist zu hören, wie sich in Tris­tan und Isol­de unter Wel­ser-Möst Stem­me am Beginn und Seif­fert gegen Ende ihrer jeweils bes­ten Zeit ein­drucks­voll tref­fen oder wie in Eugen One­gin Hvor­ostovs­ky und Netreb­ko (in einer ihrer bes­ten Par­ti­en) tra­gisch anein­an­der vor­bei lie­ben (bei­des 2013). In Thie­le­manns schwel­ge­ri­scher Ari­ad­ne ent­zückt inmit­ten eines star­ken Ensem­bles die jugend­lich schim­mern­de Iso­koski in der Titel­par­tie (2014); neben Stoya­no­was Perl­mutt­so­pran und erneut Hvor­ostovs­ky lie­fert Bec­zała in Un bal­lo in masche­ra eine weit­räu­mi­ger phra­sier­te Alter­na­ti­ve zu sei­nem Rol­len­de­büt in Mün­chen kurz davor (2016). Scha­de, dass das Book­let nur Inhalts­an­ga­ben anstatt Wür­di­gun­gen der Auf­füh­run­gen ent­hält.

„150 Years Wie­ner Staats­oper – The Anni­ver­s­a­ry Edi­ti­on“: „Woz­zeck“ (Ber­ry, Goltz; Böhm), „Fide­lio“ (Lud­wig, Vickers; Kara­jan), „Elek­tra“ (Nils­son, Rys­anek; Böhm), „Le noz­ze di Figa­ro“ (Cotru­baș, Tomo­wa-Sin­tow, van Dam; Kara­jan), „Il viag­gio a Reims“ (Cabal­lé, Gas­dia, Cuber­li, Mer­ritt, Fur­la­net­to, Rai­mon­di; Abba­do), „Eugen One­gin“ (Hvor­ostovs­ky, Netreb­ko, Kolo­so­va, Korchak; Nel­sons), „Tris­tan und Isol­de“ (Seif­fert, Stem­me, Baech­le, Mil­ling; Wel­ser-Möst), „Ari­ad­ne auf Naxos“ (Iso­koski, Koch, Fal­ly, Botha; Thie­le­mann), „Un bal­lo in masche­ra“ (Becza­la, Stoya­no­va, Hvor­ostovs­ky, Fahi­ma, Kras­t­e­va; López Cobos); „Legen­da­ry Voices of the Wie­ner Staats­oper“ (Orfeo)

