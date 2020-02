Samir Amarouch, Cathe­ri­ne Lamb und Fran­ce­s­ca Ver­unel­li erhal­ten die Kom­po­nis­ten-För­der­prei­se der Ernst von Sie­mens Musik­stif­tung 2020.

Die För­der­prei­se der Ernst von Sie­mens Musik­stif­tung gehen an drei Kom­po­nis­tIn­nen, die mit ihren Wer­ken an Schnitt­stel­len, Kreu­zungs­punk­ten und Schwel­len agie­ren. Samir Amarouch geht in sei­nen Kom­po­si­tio­nen den zufäl­lig und unbe­ab­sich­tigt auf­tre­ten­den Klän­gen bei der Digi­ta­li­sie­rung von Natur nach. Cathe­ri­ne Lamb unter­sucht in ihren Wer­ken das Zusam­men­wir­ken von Klän­gen der urba­nen Umge­bung, des Publi­kums und der Kom­po­si­ti­on. Und Fran­ce­s­ca Ver­unel­li stellt in ihren Arbei­ten die Fra­ge, wie sich Klän­ge in die Zeit­lich­keit ein­schrei­ben.

Klänge der Natur

Fin­det in der Natur sei­ne Inspi­ra­ti­on: Samir Amarouch

(Foto und Fotos oben: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)

Samir Amarouch lässt sich von der Natur inspi­rie­ren. Wor­an sich sei­ne Fan­ta­sie ent­zün­det, ist das Unver­mö­gen, die Natur digi­tal nach­zu­bil­den. Die Feh­ler die bei die­sem Pro­zess auf­tre­ten, greift er auf für sei­ne kom­po­si­to­ri­sche Arbeit. So die­nen ihm die Lau­te und Klän­ge, die bei der Digi­ta­li­sie­rung von Natur zufäl­lig und unbe­ab­sich­tigt zu hören sind und an etwas Ande­res den­ken las­sen als die ursprüng­li­chen Klän­ge der Natur, als Aus­gangs­ma­te­ri­al.

Vogelstimmen

Lauscht dem Gesang der Vögel und Zika­den: Samir Amarouch

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)



Sein Stu­di­um absol­vier­te Amarouch, der zudem aus­ge­bil­de­ter Kon­zert­pia­nist ist, am Con­ser­va­toire natio­nal supé­ri­eur de musi­que et de dan­se in Paris. Für sei­ne Kom­po­si­ti­on Appel für Cem­ba­lo und Elek­tro­nik, die 2017 urauf­ge­führt wur­de, ver­wen­de­te er die Auf­nah­men von Vogel­stim­men, die er mit Hil­fe eines Com­pu­ters bear­bei­te­te.

Wolfsgeheul in den Glissandi

In der im sel­ben Jahr ent­stan­de­nen Kom­po­si­ti­on Ana­lo­gies für 16 Musi­ker ahmen akus­ti­sche Instru­men­te eine digi­ta­li­sier­te Natur nach. Dabei geschah es, dass aus den Glis­san­di von Horn und Fagott plötz­lich Klän­ge zu ver­neh­men waren, die Amarouch an Wolfs­ge­heul erin­ner­ten.

Wie ein Wolfsrudel umkreisen die Orchestergruppen das Quintett

Erin­nert sich an das ver­trau­te Geheul der Wöl­fe: Samir Amarouch

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)



Er hat­te sich die Glis­san­di zunächst nur im Kopf vor­ge­stellt. Beim Anhö­ren aber nah­men sie eine ihm ver­trau­te Klang­ge­stalt an, und er hör­te Wolfs­ge­sän­ge. Die­ses Klang­er­leb­nis reg­te ihn 2018 zu sei­ner Kom­po­si­ti­on Area für Blä­ser­quin­tett und Orches­ter an. Wie ein Wolfs­ru­del umkrei­sen dar­in die Orches­ter­grup­pen das solis­ti­sche Quin­tett.

Elektronisches Funkeln oder Vogelstimmen

Die Feh­ler, die wäh­rend des Digi­ta­li­sie­rungs­pro­zes­ses pas­sier­ten, kön­ne man als syn­the­ti­sche Klän­ge wahr­neh­men oder als Zika­den, erläu­tert Amarouch. Als elek­tro­ni­sches Fun­keln oder Vogel­stim­men. Als Wei­ßes Rau­schen oder das Atmen eines Tie­res. So neh­men Amarouchs Wer­ke den Zuhö­rer mit auf die Rei­se durch vir­tu­el­le und zugleich rea­le Tier­wel­ten.

Gemeinsam musikalische Welten schaffen

Ange­regt von der Fähig­keit des Gehörs, sei­nen eige­nen Klang zu pro­du­zie­ren: Cathe­ri­ne Lamb

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)



Cathe­ri­ne Lamb stützt sich bei ihren Wer­ken auf eine erstaun­li­che Fähig­keit des mensch­li­chen Gehörs. Wie die 2009 ver­stor­be­ne Kom­po­nis­tin und Instal­la­ti­ons­künst­le­rin Maryan­ne Ama­cher fest­stell­te, pro­du­ziert das Gehör jeweils sei­nen eige­nen Klang. Für Lamb bedeu­tet die­se Erkennt­nis, dass der Hörer teil­hat am Werk. Hörer, Musi­ker und Kom­po­nis­ten schaf­fen gemein­sam musi­ka­li­sche Wel­ten.

Im Zusammenspiel mit Geräuschen der Stadt und des Publikums

Stu­dier­te hin­du­sta­ni­sche Musik im indi­schen Pune: Cathe­ri­ne Lamb

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)



Mit ihren Arbei­ten öff­net Lamb einen Hör­raum, der das Publi­kum in einen Zustand der Des- und Neu­ori­en­tie­rung ver­setzt. Ihr Stu­di­um absol­vier­te sie nach einer Aus­bil­dung in hin­du­sta­ni­scher Musik im indi­schen Pune an der Mil­ton Avery School of Fine Arts am Bard Col­le­ge in New York.

Schafft mit Hörern und Musi­kern gemein­sa­me musi­ka­li­sche Wel­ten: Cathe­ri­ne Lamb

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)

Pris­ma Inte­ri­us IV ent­stand im Zusam­men­spiel einer Auf­füh­rung mit den Geräu­schen der Stadt und des Publi­kums. Das Stück ist Teil eine Serie für Syn­the­si­zer, Instru­men­te und Stim­men, an der Lamb seit 2017 arbei­tet.

Inneres Prisma

Die urba­ne Klang­land­schaft mit ihren Geräu­schen wie Hun­de­ge­bell oder Sire­nen wird, vom Syn­the­si­zer live gefil­tert, in den Auf­füh­rungs­raum hin­ein­ge­spielt. Mit den Gesprä­chen des Publi­kums tritt sie in eine Inter­ak­ti­on. Und inmit­ten die­ses Klang­raums schafft Lamb sin­gen­de und spie­lend ein „inne­res Pris­ma“.

Francesca Verunelli: Die zeitliche Dauer des Klangs

Begreift den Klang als Werk­zeug, um sich die Zeit ein­zu­schrei­ben: Fren­ce­s­ca Ver­unel­li

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)

Fran­ce­s­ca Ver­unel­li begreift den Klang als ein Werk­zeug, um sich in die Zeit ein­zu­schrei­ben. Der zeit­li­chen Dau­er des Klangs kön­ne man sich nicht ent­zie­hen, betont sie. Ver­neh­me man einen Klang, höre man not­wen­di­ger­wei­se auch sei­ne zeit­li­che Form. Die klas­si­sche har­mo­ni­sche Syn­tax stellt für Ver­unel­li ledig­lich einen Weg dar, um die Zeit durch ein Sys­tem von Bezie­hun­gen zu struk­tu­rie­ren. Auch die Fra­ge der Klang­far­ben exis­tie­re nicht außer­halb der Zeit.

Welche Richtung schlägt die Musik aus eigener Kraft ein?

Ver­unel­li absol­vier­te ein Kom­po­si­ti­ons­stu­di­um am Kon­ser­va­to­ri­um „Lui­gi Che­ru­bi­ni“ in Flo­renz. Dem schloss sich ein Kom­po­si­ti­ons­meis­ter­kurs an der Acca­de­mia Nazio­na­le di San­ta Ceci­lia in Rom an. In ihrer Kom­po­si­ti­on Five Songs (Kafka’s Sirens) stellt sie, aus­ge­hend von Kaf­kas Erzäh­lung vom Schwei­gen der Sire­nen, die Fra­ge, was an voka­lem Aus­druck blei­be, wenn kei­ne Per­son mehr sin­ge. Wel­che Rich­tung schla­ge die Musik aus eige­ner Kraft ein.

Das Weiterleben elektronischer Zeitlichkeit

Forscht nach, was von Elek­tro­nik bleibt ohne elek­tro­ni­sche Klän­ge: Fran­ce­s­ca Ver­unel­li

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)

In der Kom­po­si­ti­on Man Sit­ting at the Pia­no für Flö­te, Kla­vier und Elek­tro­nik, die 2017 bei den Donau­eschin­ger Musik­ta­gen urauf­ge­führt wur­de, geht es für Ver­unel­li um die Fra­ge, was die Elek­tro­nik ohne irgend­wel­che elek­tro­ni­schen Klän­ge sei. Sie habe der Elek­tro­nik all ihre Klän­ge abstrei­fen wol­len, um nur ihre zeit­li­che Essenz zu behal­ten, erläu­tert sie. Was blei­ben soll­te, ist eine elek­tro­ni­sche Zeit­lich­keit, die in klas­si­schen Klän­gen wei­ter­lebt.

Extremes Tempo lenkt das Augenmerk auf die Zeit

Sowohl das Kla­vier als auch die Flö­ten wer­den auf klas­si­sche Wei­se gespielt. Das Augen­merk soll­te völ­lig auf die Zeit gerich­tet sein. Die Flö­te spielt dich­te mikro­to­na­le Akkor­de. Wäh­rend auf­grund des extre­men Tem­pos des Kla­vier­spiels der Ein­druck ent­steht, als mische sich das Kla­vier in die Har­mo­ni­en der Flö­te.

Flüchtige harmonische Wahrnehmung

Ver­setzt den Zuhö­rer in eine sich stän­dig wan­deln­de Posi­ti­on: Fran­ce­s­ca Ver­unel­li

(Foto: © Rui Cami­lo / EvS Musik­stif­tung)

Zugleich ermög­licht die extre­me Geschwin­dig­keit eine flüch­ti­ge har­mo­ni­sche Wahr­neh­mung. Als Zuhö­rer befin­det man sich dadurch in einer sich stän­dig wan­deln­den Posi­ti­on. In der har­mo­ni­schen Wahr­neh­mung lässt das Unbe­stimmt­hei­ten und Zwei­deu­tig­kei­ten auf­tau­chen. Das Werk ist Teil eines Zyklus. Beim Klang­fo­rum Wien kam im Febru­ar 2020 der drit­te Teil Wo.man Sit­ting at the Pia­no II zur Urauf­füh­rung.

Weiterwirken der Ideen des Visionärs John Cage

Zu erle­ben ist in den Arbei­ten aller drei Preis­trä­ge­rIn­nen ein wun­der­ba­res Wei­ter­wir­ken der Ide­en des Visio­närs John Cage. Er war es, der mit dem Ora­kel­buch I Ging dem Zufall im Kom­po­si­ti­ons­pro­zess Raum gab. Er war es, der, ange­regt von Robert Rau­schen­bergs Wei­ßen Bil­dern, mit sei­nem Stück 4’ 33’’ Ver­kehrs­ge­räu­sche, den Wind und das Gemur­mel des Publi­kums zur Kom­po­si­ti­on wer­den ließ. Und er war es, der sich in sei­ner Aus­ein­an­der­set­zung mit Beet­ho­ven, Satie und Webern auf die Sei­te von Satie und Webern schlug und die Zeit anstel­le der Har­mo­nik als struk­tur­bil­den­des Ele­ment der Musik her­vor­hob.

Aktu­el­le Auf­füh­rungs­ter­mi­ne des Kom­po­nis­ten Samir Amarouch: www.samir-amarouch.com

Der Kom­po­nis­tin Cathe­ri­ne Lamb: https://sacredrealism.org/catlamb/

Und der Kom­po­nis­tin Fran­ce­s­ca Ver­unel­li: www.francescaverunelli.com

Den Ernst von Sie­mens Musik­preis 2020 erhielt Tabea Zim­mer­mann Ein Gespräch mit ihr fin­den Sie auf crescendo.de

Alle Preis­trä­ge­rIn­nen wer­den am 11. Mai 2020 im Münch­ner Prinz­re­gen­ten­thea­ter bei einem Fest­akt geehrt. Das Ensem­ble Reso­nanz spielt Ana­lo­gies von Samir Amarouch, eine über­ar­bei­te­te Fas­sung von Color resi­dua von Cathe­ri­ne Lamb und einen Aus­zug aus Cine­mao­lio von Fran­ce­s­ca Ver­unel­li. Tabea Zim­mer­mann spielt auf der Brat­sche Wer­ke von Lucia­no Berio, Györ­gy Kur­tág und Ben­ja­min Brit­ten.

Die Preis­ver­lei­hung wird im Video-Live­stream auf www.evs-musikstiftung.ch und auf www.br-klassik.de über­tra­gen.