Ana de la Vega und Ramón Orte­ga Quero zei­gen auf ihrem Album das fas­zi­nie­ren­de Zusam­men­spiel von Flö­te und Oboe. Mit den Trond­heim Soloists haben sie Wer­ke von Joseph Haydn und Carl Stamitz auf­ge­nom­men. Im CRE­SCEN­DO-Gespräch erzäh­len sie von ihrer Suche nach alten Noten, ihrer Lie­be zu den baro­cken Klän­gen und dem reiz­vol­len Zusam­men­wir­ken ihrer Instru­men­te.

CRESCENDO: Frau de la Vega, Herr Orte­ga Quero, Ihr Album mit den Trond­heim Soloists ent­hält eine musi­ka­li­sche Wie­der­ent­de­ckung: zwei Kon­zer­te von Carl Stamitz. Wie sind Sie dar­auf gesto­ßen?

Ana de la Vega: Als ich die­se Musik hör­te, ver­lieb­te ich mich sofort in sie und woll­te sie unbe­dingt spie­len. Die­ses spe­zi­fi­sche Flö­ten­kon­zert von Stamitz ist eines der groß­ar­tigs­ten die­ser Epo­che. Und sein Kon­zert für Flö­te und Oboe ist ein­fach umwer­fend.

Die Schwie­rig­keit bestand dar­in, die Par­ti­tu­ren auf­zu­trei­ben. Stamitz stamm­te aus einer Musi­ker­fa­mi­lie. Auch zwei sei­ner Brü­der Johann und Anton waren Musi­ker. Zu den Kom­po­si­tio­nen der Fami­lie Stamitz wur­de wohl 1801 ein Werk­ver­zeich­nis erstellt. Es ist jedoch ver­lo­ren. Ich brauch­te Mona­te, um die­ses Flö­ten­kon­zert zu fin­den.

Haben mit Ana de la Vega und Ramón Orte­ga Quero Wer­ke von Joseph Haydn und Carl Stamitz auf­ge­nom­men: die Trond­heim Soloists

(Foto: © Niko­laj Lund)

CRESCENDO: Sie haben direkt aus dem Manu­skript gespielt. Was ist das für ein Gefühl?

Ana de la Vega: Das war eine beson­de­re Erfah­rung für mich. Man fühlt sich dem Kom­po­nis­ten ganz nah.

Ramón Orte­ga Quero: Da ich viel Barock­mu­sik spie­le, bin ich ver­traut mit alten Noten­schrif­ten. Aber die Hand­schrift des Kom­po­nis­ten vor sich zu haben, ist noch ein­mal ein ande­res Gefühl. Wenn man sieht, wie er die Akzen­te und Arti­ku­la­ti­ons­zei­chen gesetzt hat, dann spürt man, wel­che Wich­tig­keit er ihnen bei­maß.

CRESCENDO: Was das Dop­pel­kon­zert aus­zeich­net, ist, dass es tat­säch­lich für Flö­te und Oboe geschrie­ben ist…

Ramón Orte­ga Quero: Diese bei­den Instru­men­te müss­ten als Solo­in­stru­men­te häu­fi­ger im Vor­der­grund ste­hen.

Das war für uns ein ent­schei­den­der Beweg­grund zu die­sem Album. Wir woll­ten das Zusam­men­spiel der bei­den Instru­men­te zei­gen, wie wun­der­bar der hel­le Flö­ten­klang mit der dunk­len Fär­bung der Oboe har­mo­ni­siert.

Ana de la Vega: Das ist zau­ber­haft, und vie­le Kom­po­nis­ten haben die­sen Effekt in Sin­fo­ni­en und Opern auch wir­kungs­voll ein­ge­setzt. Selt­sa­mer­wei­se aber zeig­ten nur weni­ge Inter­es­se dar­an, Flö­te und Oboe als Solo­in­stru­men­te zu ver­wen­den.

Freu­en sich über die Reak­tio­nen des Publi­kums in ihren Kon­zer­ten: Ana de la Vega und Ramón Orte­ga Quero

(Foto: © Boaz Arad)

Für uns war es eine gro­ße Freu­de, die Reak­tio­nen des Publi­kums bei den Kon­zer­ten zu erle­ben, die wir in Zusam­men­hang mit die­sem Album spiel­ten. Wenn wir bei­de gemein­sam auf der Büh­ne ste­hen, dann ist das Publi­kum gepackt von der klang­li­chen Magie die­ser bei­den Stim­men.

CRESCENDO: Wis­sen Sie etwas über die Ent­ste­hung die­ses Dop­pel­kon­zerts?

Ramón Orte­ga Quero: Stamitz schrieb für die meis­ten Holz­blas­in­stru­men­te Kon­zer­te. Es gibt berühm­te Kla­ri­net­ten­kon­zer­te, ein Obo­en- und ver­schie­de­ne Flö­ten­kon­zer­te. Ver­mut­lich baten ihn Kol­le­gen oder befreun­de­te Musi­ker dar­um.

Ana de la Vega: Her­aus­fin­den konn­te ich dazu aller­dings nichts. Vom Nach­lass der Fami­lie Stamitz ist kaum etwas erhal­ten. Was ich an Brie­fen und Noti­zen gese­hen habe, befand sich in einem schreck­lich schlech­ten Zustand.

CRESCENDO: Als Stamitz starb, hin­ter­ließ er hohe Schul­den, sodass sein Nach­lass ver­stei­gert wur­de. Vie­le sei­ner Wer­ke sind daher ver­schol­len. Hof­fen Sie, noch wel­che auf­zu­stö­bern?

Ana de la Vega: Das wäre groß­ar­tig.

Ramón Orte­ga Quero: Nach­dem ich die­ses Flö­ten­kon­zert gehört habe, das ich für eines der bes­ten Kon­zer­te hal­te, die damals für Flö­te geschrie­ben wur­den, hof­fe ich, dass noch ein eben­so genia­les Obo­en­kon­zert von ihm auf­taucht.

CRESCENDO: Die bei­den Haydn-Kon­zer­te waren ursprüng­lich für Orgel­lei­er geschrie­ben. War­um haben Sie sich für sie ent­schie­den?

Ramón Orte­ga Quero: Sie schaf­fen als Con­cer­ti gros­si eine wun­der­ba­re Balan­ce zu den bei­den vir­tuo­sen Solo­kon­zer­ten von Stamitz. Haydn selbst hat die­se Umbe­set­zung zuge­las­sen. Die Kon­zer­te waren ein Auf­trag von König Fer­di­nand von Nea­pel.

Die Orgel­lei­er war sein Lieb­lings­in­stru­ment. Er spiel­te sie auch selbst und erteil­te einer Rei­he von Kom­po­nis­ten Auf­trä­ge dafür. Da Haydn damals der berühm­tes­te Kom­po­nist war, lud der König ihn sogar ein, nach Nea­pel zu kom­men und die Auf­füh­rung sei­ner Kon­zer­te selbst zu lei­ten. Haydn aber ent­schied sich, einer Ein­la­dung nach Lon­don zu fol­gen. Er nahm eine Abschrift der Kon­zer­te mit. Und da es in Lon­don kei­ne Orgel­lei­er gab, wur­den sie dort mit Flö­te und Oboe gespielt.

Pla­nen ein wei­te­res Album mit sel­ten auf­ge­nom­me­nen Flö­ten- und Obo­en­kon­zer­ten: Ana de la Vega und Ramón Orte­ga Quero

(Foto: © Boaz Arad)

CRESCENDO: Frau de la Ver­ga, auf Ihrem ers­ten Album spiel­ten Sie Mozart und Mys­li­veček, jetzt Haydn und Stamitz. All die­se Kom­po­nis­ten sind tief ver­wur­zelt in der mit­tel­eu­ro­päi­schen Kul­tur. Sie sind in Aus­tra­li­en auf­ge­wach­sen. Was begeis­tert Sie an die­ser Musik?

Ana de la Vega: Ganz ein­fach: dass sie so herr­lich ist! Ja, Aus­tra­li­en mag geo­gra­fisch weit ent­fernt von ihrem Ursprungs­ort lie­gen. Aber vom ers­ten Augen­blick an, als ich die­se Musik hör­te, war ich völ­lig bezau­bert. Ich wuss­te, dass ich sie spie­len möch­te, auch wenn sie hohe Anfor­de­run­gen an ihre Inter­pre­ten stellt.

Ramón Orte­ga Quero: Die­se Musik spricht direkt zur See­le. Da ist es egal, woher man kommt. Die­se Spra­che ver­steht jeder.

CRESCENDO: Das Stück von Mys­li­veček war auch eine Ent­de­ckung. Befin­den Sie sich immer auf der Suche?

Ana de la Vega: Ja, in Paris, wo ich lan­ge Zeit leb­te, ver­brach­te ich viel Zeit in Biblio­the­ken. Als Flö­tis­ten ver­fü­gen wir nur über ein begrenz­tes Reper­toire. Aus der Roman­tik haben wir gera­de­mal ein paar Stü­cke von Carl Rei­ne­cke.

Aber von Mozart bis zur fran­zö­si­schen Musik des frü­hen 20. Jahr­hun­derts klafft ein rie­si­ges Loch. Auch von Mozart haben wir nur zwei Kon­zer­te sowie eines für Flö­te und Har­fe, und eines davon wur­de von der Oboe gestoh­len. So hof­fe ich immer, noch etwas Ver­ges­se­nes oder Ver­schol­le­nes zu fin­den.

Ramón Orte­ga Quero: Flö­te und Oboe erleb­ten im 20. Jahr­hun­dert eine Renais­sance. Gegen­wär­tig wer­den, so scheint es mir, sogar mehr Stü­cke für sie geschrie­ben, als zur Zeit des Barocks. Die Zukunft sieht gut aus für die bei­den Instru­men­te. Den­noch füh­le ich mich mehr zur Alten Musik hin­ge­zo­gen.

Ana de la Vega: Mir liegt eben­falls mehr dar­an, älte­re Wer­ke auf­zu­fin­den und ans Licht zu brin­gen. Das ist die Ära, der mei­ne Lei­den­schaft gehört.

CRESCENDO: Wel­che wei­te­ren musi­ka­li­schen Plä­ne haben Sie?

Ana de la Vega: Es gibt vie­le Ide­en. Mein nächs­tes Album soll sich in Rich­tung fran­zö­si­scher Musik des frü­hen 20. Jahr­hun­derts bewe­gen.

CRESCENDO: Wer­den Sie es wie­der gemein­sam auf­neh­men?

Ramón Orte­ga Quero: Unse­re Wege wer­den sich ohne Zwei­fel wie­der kreu­zen. Aber es ist auch wich­tig, dass jeder von uns sei­ne eige­nen Pro­jek­te hat.

Ana de la Vega: Für unse­re gemein­sa­men pla­nen wir ein wei­te­res Album mit sel­ten auf­ge­nom­me­nen Flö­ten- und Obo­en­kon­zer­ten. Und ein Bach-Pro­jekt ist eben­falls ange­dacht.

Joseph Haydn, Carl Stamitz: „Con­cer­tos for Flu­te and Oboe", Ana de la Vega, Ramón Orte­ga Quero, Trond­heim Soloists (Pen­ta­to­ne)

