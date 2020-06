Eine Tragödie um Liebe, Intrige und Macht

Andre­as Krie­gen­burgs Insze­nie­rung von Ver­dis Simon Bocca­ne­gra im Gro­ßen Fest­spiel­haus Salz­burg mit Luca Sal­si in der Titel­par­tie und Vale­ry Ger­giev am Pult der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker

Andre­as Krie­gen­burg sieht Ver­di als poli­tisch den­ken­den Künst­ler. Scharf, genau und bit­ter wür­de er beob­ach­ten und das Böse und Grau­sa­me wahr­neh­men. Mit gna­den­lo­sem Blick beschrei­be er die Gesell­schaft und die Ver­zer­run­gen der Cha­rak­te­re. Mit Simon Bocca­ne­gra insze­nier­te Krie­gen­burg zu den Salz­bur­ger Fest­spie­len 2019 eine Oper, die nicht zu Ver­dis popu­lä­ren Wer­ken zählt und von Ver­di selbst als „Schmer­zens­kind“ gese­hen wur­de.



Mari­na Rebe­ka und Charles Cas­tro­no­vo als Lie­bes­paar Ame­lia Gri­mal­di und Gabrie­le Ador­no im Trai­ler zur DVD und Blue-ray Disc von Andre­as Krie­gen­burgs Simon Bocca­ne­gra-Insze­nie­rung bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len 2019

Ver­di stütz­te sich auf ein Dra­ma von Anto­nio Gar­cia Gutier­rez, bei dem er schon den Stoff zur Oper Il Tro­va­to­re gefun­den hat­te und das ein ähn­lich düs­te­res Gesche­hen zum The­ma hat. Die Hand­lung spielt um 1350 in Genua vor dem Hin­ter­grund eines Klas­sen­kamp­fes zwi­schen Patri­zi­ern und dem Ple­be­jer Simon Bocca­ne­gra. Die­ser soll neu­er Doge von Genua wer­den und hofft damit, Maria, die Toch­ter des Patri­zi­ers Jaco­po Fies­co, hei­ra­ten zu kön­nen, die die­ser ihm aus Stan­des­stolz nicht zur Frau geben will. Maria ist aus Kum­mer dar­über ver­stor­ben, und das Kind aus ihrer Bezie­hung ist ver­schwun­den.

Dramatik aus dem Inneren der Musik

Harald B. Thor ent­warf für Krie­gen­burgs Insze­nie­rung ein unter­kühl­tes, klar struk­tu­rier­tes Büh­nen­bild.

(Foto: © Ruth Walz / Salz­bur­ger Fest­spie­le)

In der Ver­schrän­kung sozia­ler und pri­va­ter Kon­flik­te ist die Oper sowohl eine poli­ti­sche Tra­gö­die um Macht, Intri­ge und Mord, als auch eine Fami­li­en­tra­gö­die um Lie­be, Eifer­sucht und spä­ter Ver­söh­nung im Ange­sicht des Todes. Was sie aus­zeich­net, ist die musi­ka­li­sche Gestal­tung. Ver­di ver­lässt mit ihr das Sche­ma der Ari­en­oper. Statt eine Rei­he her­aus­ra­gen­der Ari­en zu gestal­ten, lässt er die Musik von der ers­ten bis zur letz­ten Sze­ne dahin­strö­men und mit unglaub­li­chem psy­cho­lo­gi­schen Ver­ständ­nis und ein­dring­li­cher Aus­sa­ge­kraft die Geschich­te erzäh­len. Die­se Dra­ma­tik, die aus dem Inne­ren der Musik erwächst, sucht Krie­gen­burg in sei­ner Insze­nie­rung umzu­set­zen. Ihm ist es dar­um zu tun, Ver­dis bit­te­re Ana­ly­se der Gesell­schaft genau­so bit­ter­bö­se und schmerz­haft auf die Büh­ne zu brin­gen, wie die­ser sie kom­po­nier­te. So zeigt er eine Gesell­schaft, in der Miss­gunst und Neid herr­schen und die von Zer­ris­sen­heit geprägt ist.

Dunkle Männerstimmen und eine düstere Schwere

René Pape als Jaco­po Fies­co inmit­ten der bei­den Neben­buh­ler Gabrie­le Ador­no und Pao­lo Albia­ni, ver­kör­pert von Charles Cas­tro­no­vo und André Heybo­er

(Foto: © Ruth Walz / Salz­bur­ger Fest­spie­le)

Getra­gen von dunk­len Män­ner­stim­men, liegt eine düs­te­re Schwe­re auf dem Werk. Die Titel­fi­gur Simon Bocca­ne­gra ver­kör­pert der Bari­ton Luca Sal­si, der die Zer­ris­sen­heit zwi­schen pri­va­ten Wün­schen und poli­ti­schem Auf­trag stimm­lich in war­men Far­ben und berüh­ren­den Pia­ni zum Aus­druck bringt. Als sein Gegen­spie­ler Jaco­po Fies­co steht der Bass René Pape auf der Büh­ne. Er gab in der Rol­le sein Debüt und lotet mit sei­ner Stim­me die vol­le Tie­fe des Cha­rak­ters aus. Ame­lia Gri­mal­di, Bocca­ne­gras Toch­ter und Fies­cos Enke­lin, gestal­tet Mari­na Rebe­ka mit ihrem strah­len­den Sopran. Als Neben­buh­ler Gabrie­le Ador­no und Pao­lo Albia­ni ste­hen ein­an­der der Tenor Charles Cas­tro­no­vo und der Bari­ton André Heybo­er gegen­über. Der Ple­be­jer Pie­tro ist der Bass Anto­nio Di Matteo. Eine tra­gen­de Rol­le kommt dem Wie­ner Staats­opern­chor zu. Am Pult der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker steht Vale­ry Ger­giev.

Blick in die Angründe des Menschen

Sieht Ver­di als poli­tisch den­ken­den Künst­ler: Regis­seur Andre­as Krie­gen­burg

(Foto: © Salz­bur­ger Fest­spie­le)

Was Krie­gen­burg auf die Büh­ne bringt, ist nicht bloß eine poli­ti­sche Para­bel, son­dern ein tie­fer Blick in die Abgrün­de des Men­schen. Er hebt die Oper aus ihrem his­to­ri­schen Rah­men her­aus, betont ihre All­ge­mein­gül­tig­keit und stellt durch Attri­bu­te wie Smart­pho­nes und Lap­tops den Bezug zur Gegen­wart her. Von Harald B. Thor hat er sich ein unter­kühl­tes, klar struk­tu­rier­tes Büh­nen­bild ent­wer­fen las­sen, das der Vor­stel­lungs­kraft der Zuschau­er Raum lässt. In unter­schied­li­ches Licht getaucht, schim­mert es gol­den oder sil­bern und dient als Sym­bol wirt­schaft­li­cher Macht eben­so wie als poli­ti­sche Büh­ne und pri­va­ter Raum.

Ver­gif­tet: Luca Sal­si als Simon Bocca­ne­gra

(Foto: © Ruth Walz / Salz­bur­ger Fest­spie­le)

Sicher nicht leicht zu fil­men bei weit­ge­hen­der Dun­kel­heit auf der Büh­ne des Salz­bur­ger Fest­spiel­hau­ses, ist es Tizia­no Man­ci­ni gelun­gen, die Dar­stel­ler in ihrem Aus­druck ein­zu­fan­gen und den Blick des Betrach­ters, sei es in der Tota­le oder in den jewei­li­gen Nah­auf­nah­men, auf die Dra­ma­tik des düs­te­ren Gesche­hens zu len­ken.

Bei­gefügt ist ein aus­führ­li­ches Book­let mit Beset­zungs­lis­te, Inhalts­zu­sam­men­fas­sung sowie einem Bericht über die Oper und Pres­se­stim­men zu Krie­gen­burgs Insze­nie­rung.

Giu­sep­pe Ver­di: „Simon Bocca­ne­gra“, Luca Sal­si, Mari­na Rebe­ka, René Pape, Charles Cas­tro­no­vo u.a., Andre­as Krie­gen­burg, Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, Vale­ry Ger­giev (UNITEL Edi­ti­on)

