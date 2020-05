Ein Fest der Leidenschaften und des Gesangs

Anna Netreb­ko und Yusif Eyva­zov in Fran­co Zef­firel­lis Are­na-Insze­nie­rung von Ver­dis Il Tro­va­to­re

Fran­co Zef­firel­li galt als Meis­ter der Träu­me. Sei­ne Opern­in­sze­nie­run­gen bestechen noch heu­te in ihrer Opu­lenz und Bild­kraft. 2001 setz­te er in der Are­na di Vero­na Giu­sep­pe Ver­dis Il Tro­va­to­re in Sze­ne. In her­aus­ra­gen­der Beset­zung wur­de die Insze­nie­rung 2019 gefilmt und liegt nun als DVD und Blu-ray Disc vor.

Die Auf­nah­me fängt die Auf­füh­rung in all ihren Facet­ten ein. Sie führt den Betrach­ter ganz nah an die inti­men Sze­nen her­an und zeigt alle Regun­gen und Ges­ten. In der Tota­le fängt sie das kolos­sa­le, sich wan­deln­de Büh­nen­bild, das von der grau­en Fes­tung zum gol­den strah­len­den Altar wird, sowie die wogen­de Far­ben­pracht der gro­ßen Tanz- und Chor­sze­nen ein.

Anna Netreb­ko und Yusif Eyva­zov als tra­gi­sches Lie­bes­paar in der Il-Tro­va­to­re-Insze­nie­rung des 2019 ver­stor­be­nen Regis­seurs Fran­co Zef­firel­li

Il Tro­va­to­re ist Ver­dis meist­ge­spiel­te Oper, ein Phä­no­men, das ange­sichts des Libret­tos mit­un­ter rät­sel­haft erscheint. Doch Ver­di fühl­te sich gera­de vom Außer­ge­wöhn­li­chen des Libret­tos ange­zo­gen. Er ermun­ter­te Sal­va­to­re Camma­ra­no sogar: „je unge­wöhn­li­cher und bizar­rer, des­to bes­ser.“ Was er mit sei­ner Oper schuf, ist ein Fest der Lei­den­schaf­ten, des Gesangs und der Musik. Alle gro­ßen Gefüh­le, Lie­be, Eifer­sucht, Hass und Rache, kom­men mit höchs­ter Gesangs­kunst zum Aus­druck. Ein ein­ma­li­ger Melo­dien­reich­tum und eine auf­wüh­len­de Musik trei­ben das Gesche­hen vor­an bis zum tra­gi­schen Ende.

Fran­co Zef­firel­lis impo­san­tes Büh­nen­bild: Die graue Fes­tung öff­net sich zum gol­de­nen Altar

Anna Netreb­ko gab mit der Par­tie der Leo­no­ra ihr Debüt in der Are­na. Ihren Auf­tritt beginnt sie mit dem Rücken zum Publi­kum. Erst nach den ers­ten Tönen wen­det sie sich um und lässt ihren herr­lich fun­keln­den, dun­kel getön­ten Sopran ver­strö­men. Ihr zur Sei­te als Man­ri­co steht Yusif Eyva­zov. Graf Luna ist Luca Sal­si, und die Par­tie der Azu­ce­na mit all ihren Abgrün­den ver­kör­pert Dolo­ra Zajick. Die Rol­le des Fer­nan­do hat der jun­ge Bass Ric­car­do Fas­si über­nom­men. Musi­ka­lisch lei­tet die Auf­füh­rung Pier Gior­gio Moran­di.

Bei­gefügt ist ein aus­führ­li­ches Book­let mit Beset­zungs­lis­te, Inhalts­zu­sam­men­fas­sung sowie einem Bericht über die Oper und Zef­firel­lis Insze­nie­rung.

Giu­sep­pe Ver­di: „Il Tro­va­to­re“, Anna Netreb­ko, Yusif Eyva­zov, Luca Sal­si, Dolo­ra Zajick, Pier Gior­gio Moran­di, Fran­co Zef­firel­li (Cma­jor)

