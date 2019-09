Was bedeu­tet es, sei­ne Hei­mat ver­las­sen zu müs­sen? Wie wird man vom Außen­ste­hen­den zum Mit­glied einer Gesell­schaft, und wie kehrt sich die­ser Pro­zess in Bezug auf die ursprüng­li­che Hei­mat um? Der Kom­po­nist Jor­ge Sosa und die Libret­tis­tin Ceri­se Lim Jacobs stel­len sich die­sen Fra­gen in ihrer neu­en Oper I Am A Drea­mer Who No Lon­ger Dreams. Die bei­den sind selbst in die USA emi­griert. Sosa stammt aus Mexi­ko und Jacobs aus Sin­ga­pur. Der Titel ihrer Oper bezieht sich auf Trumps Been­di­gung von DACA (Defer­red Action for Child­hood Arri­vals). Die­se von Oba­ma erlas­se­ne Rege­lung schütz­te die so genann­ten Drea­mer, ille­ga­le Ein­wan­de­rer, die bereits als Kin­der in die USA gekom­men waren, vor Abschie­bung. Ele­na Araoz setzt die Oper an der Robert J. Orchard Sta­ge im Emer­son Para­mount Cen­ter von Bos­ton in Sze­ne. Die Prot­ago­nis­tin Rosa, die bei­de Iden­ti­tä­ten in sich trägt, das mexi­ka­ni­sche Erbe und die neue Kul­tur, die sie anzu­neh­men ver­sucht, ver­kör­pert die Mez­zo­so­pra­nis­tin Car­la López-Spe­zia­le. Sosas traum­haf­te und mit­un­ter auch alp­traum­haf­te Musik diri­giert Maria Sen­si Sell­ner.

