CRESCENDO: Herr Pro­fes­sor Schmid, was fas­zi­niert Sie am Kla­vier?

Ralf Schmid: Das Kla­vier ist seit Kin­der­ta­gen mein Instru­ment. Ich habe mit fünf Jah­ren ange­fan­gen, es zu spie­len, und seit­her hat es mich durch mein Leben beglei­tet. Ihm gilt mei­ne Fas­zi­na­ti­on. Es ist ein beson­de­res Instru­ment vie­ler musi­ka­li­scher Sphä­ren. Solo-Instru­ment per se, lässt es sich zugleich wun­der­bar in alle orches­tra­len und sons­ti­gen musi­ka­li­schen For­ma­tio­nen inte­grie­ren. Man kann so Viel­fäl­ti­ges damit tun. Auch wenn ich als Kom­po­nist, Diri­gent, Arran­geur oder Pro­du­zent tätig bin, bleibt mei­ne Basis bei allem das Kla­vier.

Das 20. Jahr­hun­dert arbei­te­te sich am pia­nis­ti­schen Erbe ab. Pia­no Activi­ties von Phil­ip Cor­ner wur­de 1962 in Form der mehr­tä­gi­gen Zer­le­gung eines Flü­gels auf­ge­führt, des­sen Tei­le anschlie­ßend an das Publi­kum ver­stei­gert wur­den. Brach­ten sol­che Aktio­nen wie die­se Flu­xus-Per­for­mance die erhoff­te Befrei­ung?

Eine Befrei­ung erfolg­te nur in bestimm­ten Sze­nen, im Main­stream ist sie kaum zu spü­ren. An Musik­hoch­schu­len kon­zen­triert sich die pia­nis­ti­sche Aus­bil­dung nach wie vor auf ein Spek­tum von Bach bis Bar­tók, mit Fokus auf dem 19. Jahr­hun­dert. Und wir bil­den hier die nächs­te Genera­ti­on von Musi­kern aus, die dem­nächst ins Kon­zert­le­ben tritt oder wie­der unter­rich­tet.

Emp­fin­den Sie das pia­nis­ti­sche Erbe als Bür­de oder als Her­aus­for­de­rung?

Eine Bür­de ist es, wenn man die Epo­che nicht ver­lässt. Das 19. Jahr­hun­dert war eine Blü­te für das Kla­vier, für die Kom­po­nis­ten, die dafür schrie­ben, und für die Inter­pre­ten, die vir­tu­os dar­auf spiel­ten. Liszt, Cho­pin und all die Kory­phä­en von damals kom­po­nier­ten und impro­vi­sier­ten mit den Mit­teln ihrer Zeit groß­ar­ti­ge Musik. Wir kön­nen so viel von ihnen ler­nen, gegen­wär­tig aber fin­det die Pfle­ge ihrer Wer­ke oft ver­kürzt statt. Wir inter­pre­tie­ren die­se gut 100 Jah­re alten Kom­po­si­tio­nen, lie­ße man sich dar­über hin­aus auf den frei­en impro­vi­sa­to­ri­schen Geist die­ser Meis­ter ein, könn­te das Erbe eine weit­aus grö­ße­re Inspi­ra­ti­on sein.

Ein Kom­po­nist, der sich immer wie­der mit dem Erbe her­um­schlug und sich inten­siv mit dem Kla­vier aus­ein­an­der­setz­te, war John Cage. Ist er Vor­bild oder Inspi­ra­ti­on für Sie?

Cage ist eine der größ­ten Inspi­ra­ti­ons­quel­len für mein Pro­jekt PYANOOK. Sei­ne Schrif­ten las ich bereits Jah­re davor, und mit sei­ner Musik begann ich mei­ne Klang­rei­se. Ich such­te im Flü­gel nach neu­en Klang­far­ben, und die­se Suche setz­te damit ein, dass ich Cage kopier­te und aus­pro­bier­te, wie es klingt, wenn man Nylon­schrau­ben und Gum­mis an die Sai­ten hef­tet. Aller­dings ging ich in der Fol­ge zu zeit­ge­nös­si­schen elek­tro­ni­schen Tech­ni­ken über und jag­te die John-Cage-Klän­ge durch Effekt­schlei­fen.

Karl­heinz Stock­hau­sen betrach­te­te den Syn­the­si­zer als Wei­ter­füh­rung des Kla­viers. Ab Num­mer XV schrieb er sei­ne Kla­vier­stü­cke für Syn­the­si­zer. Wie beur­tei­len Sie sei­ne Ein­schät­zung?

Auf vie­len Berei­chen der Musik gab es die­se Anfangs­be­geis­te­rung für den Syn­the­si­zer sowie elek­tro­ni­sche und spä­ter auch digi­ta­le Vari­an­ten von Kla­vier. Ich möch­te das Kla­vier erhal­ten. Mit sei­ner Aura emp­fin­de ich es als idea­le Basis für ein elek­tro­ni­sches Pro­jekt wie PYANOOK, das die Gegen­wart auf­nimmt und in die Zukunft denkt. Es ist mir zu lieb und auch zu gut, um ad acta gelegt zu wer­den. Ich lie­be das Holz und die Klang­äs­the­tik, die mit elek­tro­ni­schen Mit­teln nicht nach­zu­ah­men ist. Die Elek­tro­nik hat ande­re Stär­ken.

Sie arbei­ten mit den Daten­hand­schu­hen, die die Lon­do­ner Grup­pe mi.mu. ent­wi­ckel­te, um den Klang des Flü­gels zu ver­än­dern. Ist das für Sie der Weg, die Pia­nis­tik ins 21. Jahr­hun­dert zu brin­gen?

Es ist ein Weg – mein Weg, im 21. Jahr­hun­dert neue Klän­ge zu fin­den, neue Struk­tu­ren zu gene­rie­ren und neue Musik zu kom­po­nie­ren, zu impro­vi­sie­ren und mit Ein­be­zie­hung der elek­tro­ni­sche Ebe­ne eine Art digi­ta­le Poe­sie zu kre­ieren. Ent­gren­zung ist für mich ein wich­ti­ges The­ma. Ich über­win­de Gren­zen und suche nach Schnitt­stel­len zwi­schen der ana­lo­gen und digi­ta­len Per­for­mance, zwi­schen der ana­lo­gen und digi­ta­len Klang­welt und zwi­schen sti­lis­ti­schen Sphä­ren. Dabei tau­che ich ganz in eine Mensch-Maschi­ne-Aus­ein­an­der­set­zung ein, woll­te aber als Pia­nist nicht Lap­top, Misch­pult, Touch­screen oder Syn­the­si­zer als Werk­zeu­ge. Ich such­te daher nach orga­ni­schen Mög­lich­kei­ten, den Klang zu ver­än­dern. Die­se Daten­hand­schu­he von mi.mu. ermög­li­chen es mir, durch mini­ma­le Fin­ger­be­we­gun­gen Klang­ver­än­de­run­gen zu erzie­len. Ich emp­fin­de sie als urmu­si­ka­lisch und damit auch als zukunfts­wei­send.

Wie brin­gen Sie die­se Daten­hand­schu­he in PYANOOK zum Ein­satz?

Ich spie­le auf zwei Flü­geln, die ich mikro­fo­nie­re. Den Klang des einen belas­se ich unver­än­dert. Die Sai­ten des ande­ren prä­pa­rie­re ich à la Cage oder ver­än­de­re des­sen Klän­ge elek­tro­nisch. Die Hand­schu­he ermög­li­chen es mir, die Klän­ge in Echt­zeit mit Effek­ten aus­zu­stat­ten. Das kön­nen Hall­räu­me sein, Echos, Modu­la­tio­nen oder digi­ta­le Fil­ter mit denen sich Höhen oder Bäs­se dazu­set­zen las­sen. Wäh­rend ich spie­le, ver­mag ich durch Arm- oder Fin­ger­be­we­gun­gen die Klän­ge mei­nes Flü­gels durch Effekt­schlei­fen zu schi­cken und die­se live zu steu­ern. Ich kann mit mei­nem Flü­gel­klang Kathe­dra­len öff­nen und wie­der schlie­ßen oder durch das Bal­len einer Faust den Klang in eine Ver­zer­rung schi­cken.

Durch die Arm­be­we­gun­gen bezie­hen Sie auch den Raum in Ihre Musik ein. Der Kom­po­nist Mar­co Strop­pa nann­te den Raum das größ­te Rät­sel der Musik…

Die Hän­de im Raum zu bewe­gen und damit einen Klang zu for­men, ist unglaub­lich fas­zi­nie­rend. Es eröff­net eine ande­re Dimen­si­on und lässt etwas mit­schwin­gen. Für mich war es ein logi­scher Schritt, von der Kla­vier­bank auf­zu­ste­hen. Bis dahin saß ich zwi­schen den bei­den Flü­geln. Aber nach­dem ich eine Wei­le mit den Hand­schu­hen expe­ri­men­tiert hat­te, merk­te ich plötz­lich: Ich kann ja auf­ste­hen und sogar drei Schrit­te von der Kla­vier­bank weg­ge­hen. Wenn sich mein Klang in einem lan­gen Kathe­dra­len­hall befin­det, kann ich den im Raum ste­hen­den Kla­vier­ak­kord for­men. Damit ergibt sich eine neue Ästhe­tik.

Wie kam es zur Zusam­men­ar­beit mit dem Licht­künst­ler Pie­tro Car­da­rel­li?

Als der Raum in mei­ne Musik ein­be­zo­gen war, woll­te ich ihn auch künst­le­risch gestal­ten und die Sze­ne­rie nicht dem Zufall über­las­sen. Pie­tro Car­da­rel­li ist auf vie­len Berei­chen der digi­ta­len Kunst und der Video­kunst tätig und arbei­tet als Büh­nen­bild­ner am Thea­ter. Er ent­warf mir für die Auf­füh­run­gen von PYANOOK eine Sze­ne­rie und eine visu­el­le Umset­zung. Der­zeit arbei­ten wir dar­an, dass mei­ne Bewe­gun­gen, mit denen ich die Klän­ge ver­än­de­re, auch sei­ne visu­el­len Pro­jek­tio­nen ver­än­dern. Das öff­net aber­mals eine neue Dimen­si­on.

Der medi­ta­ti­ve Cha­rak­ter Ihres Pro­jekts lässt erneut an John Cage den­ken. Ist Ihnen das Medi­ta­ti­ve ein Anlie­gen?

Das Medi­ta­ti­ve und das Ver­sen­ken in den Klang sind für mich ein wich­ti­ger Aspekt. Ich möch­te mit mei­ner Musik Men­schen errei­chen und ihnen etwas mit­ge­ben. Wir leben in einer immer schnel­ler wer­den­den Welt. Die Musik kann die­se rasen­de Zeit auf­he­ben und in medi­ta­ti­ve Momen­te über­füh­ren.

Am 8. Novem­ber erscheint auch ein Album von PYANOOK…

Das Label Neue Meis­ter trat an mich her­an und schlug die Pro­duk­ti­on eines Albums vor. Dem bin ich ger­ne nach­ge­kom­men! Die Auf­nah­men erfolg­ten im restau­rier­ten Opern­thea­ter der ita­lie­ni­schen Stadt Asco­li Pice­no. Car­da­rel­li stammt daher, und er orga­ni­sier­te, dass wir in die­sem traum­haf­ten Set­ting eine Woche lang auf­neh­men und kon­zer­tie­ren konn­ten.

Wie sehen Ihre Vor­ha­ben für die Zukunft aus?

Ich ste­he mit PYANOOK noch am Anfang, obwohl ich bereits vier Jah­re damit befasst bin. Mit den Daten­hand­schu­hen arbei­te ich seit zwei Jah­ren. Aber es taten sich im Lau­fe der Zeit so vie­le Mög­lich­kei­ten in dem Pro­jekt auf. Ich möch­te all den Klän­gen und den Ver­bin­dun­gen zwi­schen Bewe­gung und Klang nach­ge­hen, die ich gefun­den habe. Außer­dem habe ich die Idee, das Pro­jekt als Kla­vier­kon­zert mit Orches­ter zu fas­sen, um mit ande­ren Musi­kern zu inter­agie­ren. PYANOOK ist für mich kein abge­schlos­se­nes Pro­jekt, son­dern ein Work in pro­gress.

Erscheint am 8. Novem­ber 2019 beim Label Neue Meis­ter:

Ralf Schmid: „PYANOOK“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.ralfschmid.de