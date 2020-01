„Mär­chen müs­sen leben­dig wer­den.“ Für den Bücher­wurm Gör­ge wird die­ser Wunsch erst Wirk­lich­keit, nach­dem er sich in der Frem­de als Anfüh­rer einer ran­da­lie­ren­den Ban­de die Hör­ner abge­sto­ßen hat. Mit der Außen­sei­te­rin Ger­traud fin­det er die gro­ße Lie­be und das klei­ne Glück. Auf­grund eines für Alex­an­der Zem­lin­sky nach­tei­li­gen Lei­tungs­wech­sel an der Wie­ner Hof­oper 1907 ver­schwand die fer­ti­ge Oper in den Noten­de­pots und erleb­te erst 1980 an der Oper Nürn­berg ihre Urauf­füh­rung.

Singt die Par­tie des nur in sei­ne Bücher ver­sun­ke­nen Pfar­rersohns Gör­ge:

der Tenor Josef Prot­sch­ka

In die­ser Wie­der­ver­öf­fent­li­chung aus dem Jahr 1988 holen Josef Prot­sch­ka, Janis Mar­tin, Hart­mut Wel­ker und Pame­la Coburn alle nur denk­ba­ren schwel­ge­ri­schen Facet­ten aus der poe­tisch-ver­spon­ne­nen Par­ti­tur, zu der Leo Feld nach Richard von Volk­mann-Lean­ders Mär­chen Vom unsicht­ba­ren König­reich das Libret­to schrieb. Nie war der pro­gres­si­ve Leh­rer Arnold Schön­bergs näher an Hum­per­dincks üppi­gem Lie­der­ton wie in die­ser Par­ti­tur. Ein gül­ti­ges Plä­doy­er für den Opern­kom­po­nis­ten Zem­lin­sky!

Alex­an­der Zem­lin­sky: „Der Traum­gör­ge“, Josef Prot­sch­ka, Pame­la Coburn,

Radio-Sin­fo­nie-Orches­ter Frank­furt, Gerd Albrecht (Capric­cio)

