Wäh­rend das dies­jäh­ri­ge Bach­fest Leip­zig wegen der Coro­na-Pan­de­mie abge­sagt wur­de, gibt es am ursprüng­li­chen Eröff­nungs- und Abschluss­wo­chen­en­de einen Bach-Mara­thon. Am (heu­ti­gen) Sams­tag und Sonn­tag sowie am 20. und 21. Juni prä­sen­tie­ren mehr als 150 Leip­zi­ger Künst­ler und inter­na­tio­na­le Gäs­te ein mehr­stün­di­ges Pro­gramm, das per Live­stream aus der Tho­mas­kir­che und der Niko­lai­kir­che über­tra­gen wird. „Ich bin erleich­tert, dass wir trotz abge­sag­tem Bach­fest eine Mög­lich­keit gefun­den haben, die glo­ba­le Bach-Com­mu­ni­ty 2020 zumin­dest vir­tu­ell nach Leip­zig ein­zu­la­den“, sag­te Inten­dant Micha­el Maul.

Pro­be zum Bach-Mara­thon

Die ins­ge­samt 1.500 Minu­ten Bach sind ein neu­es und extra für den Stream kon­zi­pier­tes Live-Pro­gramm, das in jeweils sechs Stun­den die Viel­falt und Brei­te der Leip­zi­ger Bach-Pfle­ge spie­geln soll. Die Kon­zer­te, Motet­ten, Inter­views, musi­ka­li­schen Grü­ße von inter­na­tio­na­len Bach-Chö­ren, Prä­sen­ta­tio­nen und zwei Got­tes­diens­te rich­ten sich gezielt an Bach­fest-Besu­cher aus der gan­zen Welt, die in die­ser Sai­son nicht nach Leip­zig rei­sen kön­nen.

Das Pro­gramm wird live auf der Face­book-Sei­te und dem You­Tube-Kanal von Bach-Archi­v/­Bach­fest Leip­zig gestreamt. Im Anschluss ist es wei­te­re 90 Tage lang abruf­bar. Das Pro­jekt knüpft kon­zep­tio­nell an das Strea­ming der Johan­nes-Pas­si­on am Kar­frei­tag an, das bis zu einer Mil­li­on Zuschau­er aus 76 Län­dern erreich­te.

Der Bach-Mara­thon will auch den frei­schaf­fen­den Musi­kern aus Leip­zig eine Büh­ne geben. Die ein­ge­wor­be­nen Dritt­mit­tel in Höhe von 70.000 Euro sol­len voll­stän­dig in deren Gagen flie­ßen. Es musi­zie­ren unter ande­rem der Tho­man­er­chor unter Lei­tung von Tho­mas­kan­tor Gott­hold Schwarz, Tho­mas­or­ga­nist Ull­rich Böh­me, die Vokal­ensem­bles amar­cord, Cal­mus, Ensem­ble Nobi­les und Sjael­la, sämt­li­che loka­le Alte-Musik-For­ma­tio­nen sowie Mit­glie­der des Gewand­haus­or­ches­ters. Als inter­na­tio­na­le Gäs­te wer­den zudem Ton Koop­man, Rudolf Lutz, Klaus Mer­tens, Cem­ba­list Mahan Esfa­ha­ni und das Col­le­gi­um 1704 unter Lei­tung von Václav Luks aus Tsche­chi­en erwar­tet.

