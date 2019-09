Als man den berühm­ten Jazz-Pia­nis­ten Keith Jar­rett ein­mal frag­te, ob er sich vor­stel­len kön­ne, in einem Kon­zert Jazz und Klas­sik zu kom­bi­nie­ren, sag­te er: „Nein, ich glau­be, das wäre Wahn­sinn […], prak­tisch nicht mach­bar. […] Dein Sys­tem baut für bei­de Rich­tun­gen auf unter­schied­li­che Schalt­krei­se.“ Trotz­dem spielt der mitt­ler­wei­le 74-Jäh­ri­ge ger­ne mit den Gen­res. Er jazz­te auf einer Kir­chen­or­gel in Otto­beu­ren und am Cla­vichord. Für Johann Sebas­ti­an Bachs Gold­berg-Varia­tio­nen und des­sen Wohl­tem­pe­rier­tes Cla­vier wie­der­um nahm er das dafür vor­ge­se­he­ne Cem­ba­lo bezie­hungs­wei­se das Kla­vier. So auch auf die­ser Auf­nah­me von 1987, ein Live-Kon­zert-Mit­schnitt aus New York. Jar­retts Ehr­furcht vor dem Tho­mas­kan­tor ist groß, so groß, dass er kaum wagt, sei­ner Inter­pre­ta­ti­on eine eige­ne Note zu geben. „Ich höre Bachs Denk­pro­zess“, sagt Jar­rett.

Johann Sebas­ti­an Bach: „The Well-Tem­pe­red Cla­vier. Book I”, Keith Jar­rett (ECM)

www.amazon.de