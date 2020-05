Baden-Würt­tem­berg will das öffent­li­che Kul­tur­le­ben am 1. Juni wie­der öff­nen. Zunächst sol­len klei­ne künst­le­ri­sche Ver­an­stal­tungs­for­ma­te mög­lich sein. Das geht aus einem „Mas­ter­plan Kul­tur“ her­vor, den Kunst­mi­nis­te­rin The­re­sia Bau­er (Grü­ne) am Mitt­woch in Stutt­gart vor­ge­stellt hat. Die­ser beinhal­tet neben Öff­nungs­per­spek­ti­ven auch finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, um die Not­la­gen abzu­mil­dern.

Kunst­mi­nis­te­rin The­re­sia Bau­er

„Die Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie haben unser Kul­tur­le­ben fast zum Erlie­gen gebracht“, sag­te Bau­er. „Künst­ler gehö­ren mit zu den Haupt­be­trof­fe­nen der Kri­se. Auch vie­le Kul­tur­ein­rich­tun­gen im Land durch­le­ben auf­grund der Schlie­ßung eine exis­ten­ti­ell schwie­ri­ge Pha­se.“

Bei sei­nen Öff­nungs­plä­nen ori­en­tiert sich das Minis­te­ri­um an den Rah­men­be­din­gun­gen, die für Got­tes­diens­te ver­ein­bart wur­den. „Dar­aus ergibt sich, dass wir in einem ers­ten Schritt Ver­an­stal­tun­gen mit einem Richt­wert von unter 100 Per­so­nen vor­se­hen“, erklär­te Bau­er. Die Kul­tur­ein­rich­tun­gen hät­ten bereits gute Lösun­gen erar­bei­tet, um Kunst und Kul­tur auch wie­der ana­log in Berüh­rung mit ihrem Publi­kum zu brin­gen. Mög­lich wären etwa Lie­der­aben­de, Lesun­gen, Kam­mer­mu­sik, Solis­ten­auf­trit­te, Thea­ter­auf­füh­run­gen in klei­ner Beset­zung oder auch Kino­vor­füh­run­gen.

Vor­aus­set­zung für einen mög­li­chen Spiel- und Vor­stel­lungs­be­trieb sei­en Pro­be­ar­beit und Trai­ning, erklär­te die Minis­te­rin. Daher dür­fe ab sofort auch der Pro­ben­be­trieb mit mehr als fünf Per­so­nen für pro­fes­sio­nel­le Thea­ter, Orches­ter sowie Chö­re wie­der­auf­ge­nom­men wer­den. Dabei sei­en stren­ge Sicher­heits­maß­nah­men ein­zu­hal­ten.

Um die kul­tu­rel­le Infra­struk­tur des Lan­des zu erhal­ten, hat das Minis­te­ri­um ein Not­pro­gramm für Kunst und Kul­tur im Umfang von 40 Mil­lio­nen Euro auf­ge­legt. „Unser Anlie­gen ist es, dass Ein­rich­tun­gen nicht nur über­le­ben kön­nen, son­dern dass sie auch genü­gend Mit­tel in der Hand haben, um künst­le­ri­sche Pro­gram­me und Ver­an­stal­tun­gen für die Zukunft zu gestal­ten“, beton­te Bau­er.

Das Not­pro­gramm soll aus zwei Tei­len bestehen: „Mit einem Not­hil­fe­fonds im Umfang von über 32 Mil­lio­nen Euro hel­fen wir wirt­schaft­lich gefähr­de­ten Kunst- und Kul­tur­ein­rich­tun­gen sowie Ver­ei­nen der Brei­ten­kul­tur. Mit einem Impuls­pro­gramm ‚Kunst trotz Abstand‘, aus­ge­stat­tet mit rund sie­ben Mil­lio­nen Euro, för­dern wir kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen, die auch unter den aktu­el­len Beschrän­kun­gen und unter Ein­hal­tung von Auf­la­gen umge­setzt wer­den kön­nen“, erklär­te die Minis­te­rin.

Als ers­te Hil­fe stellt das Kunst­mi­nis­te­ri­um mehr als zwei Mil­lio­nen Euro aus dem Inno­va­ti­ons­fonds Kunst bereit, sag­te Staats­se­kre­tä­rin Petra Olschow­ski. Unter der Über­schrift „Kul­tur Som­mer 2020“ sol­len klei­ne­re Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen aller Spar­ten und der Brei­ten­kul­tur, bei­spiels­wei­se der vie­len Ver­ei­ne, geför­dert wer­den.

„Kin­der und Jugend­li­che sind von den Ein­schrän­kun­gen auf­grund der Pan­de­mie beson­ders stark betrof­fen“, ergänz­te Olschow­ski. Sie sol­len von der Wie­der­eröff­nung der Muse­en daher beson­ders pro­fi­tie­ren. „Wir wer­den des­halb ab sofort und für ein Jahr Kin­dern und Jugend­li­chen frei­en Ein­tritt in die Dau­er­aus­stel­lun­gen unse­rer Lan­des­mu­se­en und im ZKM in Karls­ru­he ermög­li­chen.“

