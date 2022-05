Der Diri­gent und Pianist Daniel Baren­boim muss erneut Auftritte absagen. Wegen ein­er entzündlichen Gefäßerkrankung könne der 79-Jährige eine Tournee mit dem West-East­ern Divan Orches­tra (WEDO) nicht antreten, teilte das Ensem­ble am Dien­stag mit. Baren­boim befinde sich seit zwei Wochen in sta­tionär­er Behand­lung. Die Ärzte erwarteten eine voll­ständi­ge Gene­sung, hät­ten ihm dazu jedoch von der Konz­ertreise abgeraten.

Thomas Guggeis

An Baren­boims Stelle übern­immt dessen ehe­ma­liger Assis­tent Thomas Guggeis (Jahrgang 1993), der Staatskapellmeis­ter der Berlin­er Staat­sop­er Unter den Lin­den. Die Tournee begin­nt am Don­ner­stag in Paris und führt weit­er nach Mai­land, München, Brüs­sel, Lux­em­burg sowie zur Eröff­nung des Prager Frühlingsfestivals.

“Der Rück­zug von dieser Tournee ist schmer­zlich für mich”, erk­lärte Baren­boim. “Meine Arbeit mit dem WEDO ist für mich etwas ganz Beson­deres, und ich habe mich sehr darauf gefreut gemein­sam Smetanas ‘Ma Vlast’ aufzuführen. Allerd­ings muss ich jet­zt mein­er Gesund­heit den Vor­rang geben.

Mitte April war ein Konz­ert mit Baren­boim in der Berlin­er Phil­har­monie wegen dessen Kreis­lauf­prob­le­men abge­brochen wor­den. In den Monat­en zuvor musste der Kün­stler Auftritte wegen Rück­en­prob­le­men absagen. Anfang Feb­ru­ar hat­te er sich einem chirur­gis­chen Ein­griff an der Wirbel­säule unterzogen.

