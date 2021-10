Barrie Kosky inszeniert an der Komischen Oper Berlin Bertolt Brechts und Kurt Weills negative Utopie der kapitalistischen Gesellschaft Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Die Premiere findet am 2. Oktober 2021 statt und ist im Livestream zu verfolgen.

„Da wir die Geschichte der Stadt in ihrer Rückwirkung auf die Beziehungen der Menschen untereinander schildern, kamen wir von selbst auf die großen Begriffe des Zusammenlebens der Menschen, wie sie zu allen Zeiten und überall in der Kunst gestaltet wurden: Freundschaft und Verrat, Armut und Wohlstand, Bescheidung und Auflehnung, Angst und Mut. Aus diesem menschlichen Geschehen, eingebettet in die Erzählung von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, entstand eine Form des Operntheaters, die man ‚musikalischen Bilderbogen‘ bezeichnen kann“, erläutert Kurt Weill in seinen Bemerkungen zur Uraufführung der mit Bertolt Brecht erarbeiteten Oper.

Übernimmt die musikalische Leitung: Ainārs Rubiķis

(Foto: © Jan Windszus)

Mit Nadja Mchantaf als Jenny Hill und Allan Clayton als Jim Mahoney widmet sich Barrie Kosky einer Neuinszenierung des Werks, das bei seiner Uraufführung 1930 in Leipzig einen Skandal auslöste. Gespielt wurde damals in Masken. „Da wir es ganz konsequent durchführen wollen, kann es tatsächlich die modernste Theateraufführung werden, denn alle Leute reden seit Jahren von Masken, und niemand hat es gemacht.“ Musikalisch enthält das Werk eine Fülle an Parodien, Anklängen und eingängigen Songs. Die musikalische Leitung übernimmt Ainārs Rubiķis.