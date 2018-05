Bayerische Garnelen auf Taboulehsalat

Schalotten, Knoblauch, Fleischtomaten, Bulgur

Frische Garnelen (z. B. bayerische Garnelen aus Freising: www.crustanova.com)

Butter, Gemüsebrühe

Salz, Zucker, Kurkuma, frischer Koriander, frische marokkanische Minze, frische Petersilie

Saft von einer Biozitrone, Olivenöl

Cayennepfeffer oder Chiliöl

Schalotten und Knoblauch schneiden. Tomaten oben einschneiden, Strunk entfernen und kurz

in kochendes Wasser geben. Dann die Haut entfernen, Tomaten halbieren und würfeln.

Garnelen putzen (die Köpfe nicht abnehmen).

Schalotten und Knoblauch in Butter anschwitzen. Feinen Bulgur, die gewürfelten Tomaten und etwas Salz, Zucker und Kurkuma (keinen Pfeffer!) zugeben. Gemüsebrühe zugeben, bis alles leicht bedeckt ist. Kurz aufkochen lassen. Dann von der Herdplatte nehmen und 10–15 Minuten ziehen lassen.

Koriander, Minze und Petersilie zupfen und klein hacken und mit dem Bulgur vermischen (ca. zwei Teile Kräuter zu je einem Teil Bulgur mit Tomaten). Zitronensaft, Olivenöl, etwas Salz und eine Prise Cayennepfeffer oder Chiliöl dazugeben.

Garnelen in (nicht zu heißem) Olivenöl anbraten. Etwas Butter und Zitronensaft darübergeben.

Die Garnelenköpfe abbrechen. Den Taboulehsalat mit den Garnelen anrichten und ein bisschen ­Bratbutter der Garnelen darübergeben. Den Teller mit etwas Olivenöl dekorieren.

Linus Roth | Geiger

Linus Roth ist ein weltweit erfolgreicher Geiger. Daneben ist er Mitbegründer der International Weinberg Society, Gründer und künstlerischer Leiter des Festival Ibiza Concerts sowie Professor für Violine an der Universität Augsburg.

Ali Güngörmüş | Sternekoch



Ali Güngörmüş ist ein in der Türkei geborener deutscher Koch. 2005 eröffnete er in Hamburg-Othmarschen das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Le Canard Nouveau, 2014 in München das Restaurant Pageou. Güngörmüş ist im ZDF und NDR regelmäßig als Fernsehkoch zu erleben.