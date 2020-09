Die Bayerische Philharmonie feiert auf ihren 11. Orff-Tagen vom 2. bis 4. Oktober 2020 mit dem Beatboxer Robeat den 125. Geburtstag von Carl Orff.

Die menschliche Stimme ist ein einmaliges Phänomen. Sie erlaubt es nicht nur, eine Sprache zu formen, sondern ermöglicht auch die Bildung und das Nachahmen von Geräuschen. Carl Orff brachte dies in seinen Vertonungen altgriechischer Vorlagen zum Einsatz. Von der „Magie des Unverständlichen“ sprach er und verlangte von seinen Sängern ein Stampfen und Rattern mit Zunge und Zähnen. Die Bayerische Philharmonie feiert den 125. Geburtstag von Carl Orff, und sie hat einen Stimmkünstler und Mundakrobaten eingeladen, der diese Kunst, der Stimme Töne, Klänge und Geräusche zu entlocken, auf beeindruckende Weise weiterentwickelt hat: Robert Wolf.

Führt unter dem Künstlernamen „Robeat“ als Human Beatbox vor, welche Vielfalt an Rhythmen und Geräuschen er mit Mund und Stimme nachahmen kann: Stimmkünstler Robert Wolf

Unter dem Künstlernamen „Robeat Human Beatbox“ führt er bei den Orff-Tagen vor, welche Vielfalt an Schlagzeugrhythmen und anderer elektronisch erzeugter Kratz- und Schlaggeräusche er mit Mund und Stimme nachahmen kann. Unter der Leitung von Mark Mast, der auch die Moderation übernimmt, begibt sich die Philharmonie mit ihm und einem effektvollen Programm in verschiedenen Formationen – als Klavierduo, Percussion-Ensemble und solistisch – auf Gastspielreise. Am 2. Oktober gastiert sie in der Konzerthalle von Bamberg, am 3. Oktober im Carl-Orff-Saal in Bamberg und am 4. Oktober 2020 in Füssen im Ludwigs Festspielhaus.

Weitere Informationen zur Bayerischen Philharmonie: www.bayerische-philharmonie.de