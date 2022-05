Lau­rent Hilaire wird neuer Direk­tor des Bay­erischen Staats­bal­letts. Der Fran­zose fol­gt auf den Russen Igor Zelen­sky, wie Bay­erns Kun­st­min­is­ter Markus Blume (CSU) am Don­ner­stag in München bekan­nt­gab. Er werde bere­its am kom­menden Mon­tag das Amt antreten.

Dorny, Blume, Hilaire, Jurowski

“Lau­rent Hilaire ist eine inter­na­tion­al hochgeschätzte, bestens ver­net­zte Führungskraft und Kün­stler­per­sön­lichkeit”, sagte Blume. “Mit seinem großen Erfahrungss­chatz und sein­er her­aus­ra­gen­den Exper­tise ist er genau der Richtige, den erfol­gre­ichen Weg des inter­na­tion­al renom­mierten Bay­erischen Staats­bal­letts fortzuführen und zugle­ich neue Akzente zu setzen.”

Der 59-jährige Hilaire tanzte in sein­er aktiv­en Zeit an der Paris­er Oper, deren Bal­lettmeis­ter er 2005 wurde. 2017 über­nahm er die Bal­lettdi­rek­tion am renom­mierten Stanis­laws­ki und Nemirow­itsch-Dantschenko Musik­the­ater in Moskau. Drei Tage nach Beginn des rus­sis­chen Ein­marsches in die Ukraine legte er sein Amt nieder und reiste aus.

Zelen­sky gab Anfang April seinen Rück­tritt bekan­nt. “Pri­vate Fam­i­lien­an­gele­gen­heit­en” forderten seine volle Aufmerk­samkeit und Zeit, erk­lärte er. Medi­en­bericht­en zufolge war der Bal­lettdi­rek­tor wegen seines Engage­ments für eine rus­sis­che Stiftung in die Kri­tik ger­at­en, die ein rus­sis­ches Kul­turzen­trum auf der annek­tierten Hal­binsel Krim eröffnet hat.

Unter Zelen­skys Leitung habe das Bay­erische Staats­bal­lett große kün­st­lerische Erfolge gefeiert und zahlre­iche welt­berühmte Bal­lettstars nach München geholt, erk­lärte Kun­st­min­is­ter Blume. Er freue sich, dass mit Hilaire ein her­aus­ra­gen­der Kün­stler für dessen Nach­folge gewon­nen wer­den konnte.

Die Spielzeit 2022/23 der Bay­erischen Staat­sop­er ste­ht unter dem Mot­to “Gesänge von Krieg und Liebe”. Ins­ge­samt ste­hen zehn Opern-Neupro­duk­tio­nen und drei im Bal­lett auf dem Pro­gramm, sagte Staatsin­ten­dant Serge Dorny. Gen­eral­musikdi­rek­tor Vladimir Jurows­ki dirigiert die Eröff­nung­spremiere “Cosi fan tutte” von Wolf­gang Amadeus Mozart, “Krieg und Frieden” von Sergej Prokof­jew und “Ham­let” von Dean Brett. Zudem ste­ht die Sai­son im Zeichen des 500-jähri­gen Jubiläums des Bay­erischen Staatsorchesters.

