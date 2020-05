Bay­ern erhöht sei­ne finan­zi­el­len Hil­fen für Kunst und Kul­tur in der Coro­na-Kri­se von 90 Mil­lio­nen Euro auf 200 Mil­lio­nen Euro. Einen ent­spre­chen­den „kul­tu­rel­len Ret­tungs­schirm“ kün­dig­te Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder (CSU) am Don­ners­tag in Mün­chen an.

Bay­erns Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder

Unter­stützt wer­den sol­len nun auch Künst­ler, die nicht Mit­glied der Künst­ler­so­zi­al­kas­se (KSK) sind. Dar­über hin­aus wer­den Hono­rar­kräf­te sowie Tech­ni­ker und Mas­ken­bild­nern an den Staats­thea­tern ein­be­zo­gen. Hil­fen in Höhe von rund 50 Mil­lio­nen Euro erhal­ten Spiel­stät­ten wie klei­ne­re und mitt­le­re Thea­ter oder Kinos. Zudem sol­len Lai­en­mu­sik­ver­ei­ne von dem Pro­gramm pro­fi­tie­ren.

„Bay­ern ist ein Kul­tur­land. Wir leben mit und von der Kul­tur“, sag­te Söder. Die Kul­tur habe in der aktu­el­len Kri­se erheb­li­che Ein­bu­ßen hin­neh­men müs­sen. Die Inspi­ra­ti­on der Kul­tur und das Enga­ge­ment der Künst­ler sei­en aber wert­voll und drin­gend not­wen­dig.

