Der zwei­te Geschäfts­füh­rer der Bay­reu­ther Fest­spie­le, Hol­ger von Berg, ver­lässt das Fes­ti­val. Sein Ver­trag wer­de nicht ver­län­gert, teil­te Pres­se­spre­cher Huber­tus Herr­mann am Mon­tag mit. Die Stel­le soll zum 1. April neu besetzt wer­den. „Der bis­he­ri­ge kauf­män­ni­sche Geschäfts­füh­rer wird nach der Been­di­gung sei­ner Tätig­keit in Bay­reuth eine neue Auf­ga­be beim Frei­staat Bay­ern im Geschäfts­be­reich des Staats­mi­nis­te­ri­ums für Wis­sen­schaft und Kunst in Mün­chen über­neh­men.“

Hol­ger von Berg

Von Berg lei­tet seit April 2016 gemein­sam mit Fest­spiel­che­fin Katha­ri­na Wag­ner den wirt­schaft­li­chen Bereich der Richard-Wag­ner-Fest­spie­le. Damals folg­te er auf Heinz-Die­ter Sen­se. Nach Bekannt­ga­be einer län­ger­fris­ti­gen Erkran­kung Wag­ners in die­sem April wur­de Sen­se wie­der auf den Grü­nen Hügel geholt: Der Ver­wal­tungs­rat und die Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung bestell­ten ihn zum kom­mis­sa­ri­schen drit­ten Geschäfts­füh­rer der Bay­reu­ther Fest­spie­le GmbH.

