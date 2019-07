Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit einem Schwer­punkt von den Bay­reu­ther Fest­spie­len – aber auch mit einem tur­bu­len­ten Per­so­nal­ka­rus­sell und eini­gen tie­fen Kul­tur­kämp­fen. Alles, was die­se Woche pas­siert, ist auf einem Blick.

WAS IST

Schon 2011 hat­te Krat­zer sei­nen „Tann­häu­ser“ in Bre­men vor­ge­dacht – eigent­lich hat er ihn für Bay­reuth nur ein wenig adap­tiert.

BAYREUTHER NOTIZEN I – PREMIERE

Am Ende der Bay­reu­ther Tann­häu­ser-Pre­mie­re fühl­te ich mich wun­der­bar unter­hal­ten vom Road­mo­vie des Regis­seurs Tobi­as Krat­zer: Die Venus als Anar­chis­tin mit Zwerg und Tra­ves­tie-Künst­ler, die Wart­burg als musi­ka­li­scher Pil­ger­ort Fest­spiel­haus. Dazu Insi­der-Gags ohne Ende. Lus­tig und berüh­rend, hand­werk­lich geni­al – Film, Büh­ne, selbst die Pau­sen-Show am Fest­spiel­teich! Aber schon wie in sei­ner Tann­häu­ser-Insze­nie­rung in Bre­men, die Krat­zer eben­falls am Künst­ler­aus­gang des Hau­ses spie­len ließ, in der er sein Venus-Trio längst erfun­den hat­te, über­leg­te ich, ob das wirk­lich die Pro­ble­me unse­rer Welt sei­en (hier übri­gens der Bericht von damals, der auch für Bay­reuth gel­ten könn­te)? Als ich Krat­zer das frag­te, erklär­te er mir: Tann­häu­sers Kampf sei auch ein Kampf mit unse­ren eige­nen mora­li­schen Ansprü­chen – „wir wol­len auch CO 2 -neu­tral sein und trotz­dem wei­ter in Urlaub flie­gen und rech­nen uns hoch an, dass wir frem­de Kul­tu­ren akzep­tie­ren und schät­zen und besu­chen“. Ein Dilem­ma. Aber leben wir nicht längst in einer Regen­bo­gen­ge­sell­schaft? Ich dach­te: ja! Bis ich dann – ich stand auf der Hin­ter­büh­ne des Fest­spiel­hau­ses – die Buhs für den Tra­ves­tie-Künst­ler Le Gateau Cho­co­lat gehört habe. Er hat­te nichts getan, außer sich sel­ber zu spie­len und wur­de nun offen­sicht­lich zur Pro­jek­ti­ons­flä­che frus­trier­ter, kon­ser­va­ti­ver Idio­ten. Der Chor, der in die­sem Augen­blick neben mir stand, konn­te es kaum glau­ben. Wur­de da wirk­lich ein dun­kel­häu­ti­ger Drag-Künst­ler aus­ge­buht, weil er einen dun­kel­häu­ti­gen Drag-Künst­ler spiel­te? Spä­tes­tens als Le Gateau Cho­co­lat all das auf sei­ner Face­book-Sei­te the­ma­ti­sier­te, war klar: Ich hat­te mich geirrt. Es gibt wirk­lich noch Men­schen, die selbst die­se Selbst­ver­ständ­lich­keit nicht aus­hal­ten kön­nen.

BAYREUTHER NOTIZEN II – JUNG UND WILD

Der Regis­seur Valen­tin Schwarz und der Diri­gent Pie­ta­ri Inki­nen wer­den den Bay­reu­ther Ring 2020 lei­ten. Als Katha­ri­na Wag­ner mich anrief, um mir die­se Neu­ig­kei­ten zu erzäh­len, stand ich gera­de unter der Dusche. Mutig. Und gut. Das waren mei­ne ers­ten, spon­ta­nen Gedan­ken. Sie sag­te: „Es geht auch dar­um, dass die Künst­ler, die in Bay­reuth arbei­ten, bren­nen – ich will kei­ne Rou­ti­ne, kei­ne sat­ten Erzähl­for­men, mich inter­es­siert es, wenn das Feu­er lodert – etwas Neu­es ent­steht!“ Und, ja – ihre Ent­schei­dung IST mutig! Det­lef Bran­den­burg schreibt in einem aus­ge­wo­ge­nen Stück in der Deut­schen Büh­ne, dass er das Enga­ge­ment Inki­nens ver­stün­de, er hät­te schließ­lich bereits einen erfolg­rei­chen Ring diri­giert – bei Schwarz sind sei­ne Zwei­fel indes grö­ßer. Wird Bay­reuth zum Zufalls­ge­schäft?, fragt Bran­den­burg, ist die Pla­nung zu kurz­fris­tig? Zu wenig Ruhe? Zu wenig Werk­statt? Ich per­sön­lich bin vor allen Din­gen neu­gie­rig und glau­be fest dar­an, dass das Risi­ko des Schei­terns die Grund­la­ge für jeden Erfolg ist. Neu­gie­rig bin ich auch auf einen ganz ande­ren Aspekt die­ser Geschich­te. Orches­ter­ma­na­ge­rin der Deut­schen Radio Phil­har­mo­nie Saar­brü­cken-Kai­sers­lau­tern, des­sen Chef­di­ri­gent Pie­ta­ri Inki­nen ist, ist Maria Grät­zel. Sie war bis vor kur­zem Assis­ten­tin von Chris­ti­an Thie­le­mann – und ging im Streit. Nicht aus­zu­ma­len, wie die Pro­ben nächs­ten Som­mer ver­lau­fen wer­den, wenn Grät­zel mit geschwol­le­ner Brust nach Bay­reuth reist und der dor­ti­ge (noch)Musikdirektor, dem sie einst die Smo­kings bügel­te, mit anse­hen muss, wie „ihr“ Musik­di­rek­tor zur neu­en Ring-Hoff­nung wird.

BAYREUTHER NOTIZEN III – GRÜTTERS WARTET

Ein skur­ri­ler Moment der Pres­se­kon­fe­renz in Bay­reuth war die Fra­ge nach Katha­ri­na Wag­ners Ver­trags­ver­län­ge­rung. Man sei auf einem guten Weg, sag­te sie und wur­de dabei von Toni Schmid unter­stützt, der die Ver­hand­lun­gen für den Frei­staat führt. Tat­säch­lich scheint man sich längst einig zu sein – Wag­ners Ver­trag wird ver­län­gert. Aller­dings liegt er bereits seit eini­gen Wochen bei Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters auf dem Schreib­tisch. Und die scheint es zu genie­ßen, Bay­reuth ein biss­chen zap­peln zu las­sen. Vor kur­zem war Grüt­ters noch glü­hen­de Ver­fech­te­rin des aktu­el­len Bay­reuth-Kur­ses, aber irgend­wie scheint ihr der rote Tep­pich auf dem Grü­nen Hügel nun per­sön­lich zu kurz gewor­den zu sein. Aus irgend­ei­nem Grund zögert sie, der Ver­trags­ver­län­ge­rung zuzu­stim­men. Katha­ri­na Wag­ner hat Bay­reuth in den letz­ten Jah­ren in der Gegen­wart ver­an­kert, die künst­le­ri­sche Qua­li­tät sicht­bar gestei­gert – wer wäre die Alter­na­ti­ve? Das weiß wahr­schein­lich auch Grüt­ters nicht. Umso ver­wun­der­li­cher, war­um sie den neu­en Ver­trag immer wie­der unter ihren gro­ßen Unter­schrif­ten-Sta­pel legt.

HR2: MUSIK- STATT KULTURRADIO?

Das Hör­funk­pro­gramm hr2-kul­tur ist ein groß­ar­ti­ger Kul­tur­sen­der! Aber Kul­tur­be­richt­erstat­tung kos­tet Geld: Rezen­sio­nen, Ana­ly­sen, Bericht­erstat­tung aus allen Küns­ten – Lite­ra­tur, Musik, Bil­den­de Kunst, Film. Das bedeu­tet: Vie­le Exper­ten. Vie­le Wor­te. Vie­le Bei­trä­ge. Damit soll nun Schluss sein. Der Hes­si­sche Rund­funk will sein Kul­tur­ra­dio in ein Musik­ra­dio umwan­deln, weni­ger Wort, mehr Klang – und vor allen Din­gen, ein bil­li­ge­res Pro­gramm. Künst­ler star­te­ten bereits eine Online-Peti­ti­on, und das Deutsch­land­ra­dio frag­te sei­ne Zuhö­rer kürz­lich „Brau­chen wir Kul­tur im Radio?“. „Nein“, sag­ten eini­ge Hörer, Poli­tik-Bericht­erstat­tung sei wich­ti­ger. Ich fin­de (obwohl mein Herz für die Klas­sik schlägt), dass Musik immer nur als Teil der gan­zen Kul­tur, ja auch der gesell­schaft­li­chen Ein­ord­nung, span­nend ist. Kul­tur­ra­dio bedeu­tet ein Radio, das Frei­räu­me schafft, um über unser Dasein, über unse­re Gesell­schaft zu reflek­tie­ren – zuwei­len sogar mit Ide­en, die voll­kom­men absurd, lite­ra­risch und künst­le­risch grö­ßen­wahn­sin­nig sind. Und, ja, ich bin der fes­ten Über­zeu­gung, dass jeder Poli­ti­ker und jeder Bür­ger kla­rer denkt, wenn er den Frei­raum der Kul­tur als Basis ver­steht, um dar­aus Real­po­li­tik zu machen. Kul­tur ist eine Selbst­ver­ge­wis­se­rung unse­rer Gegen­wart. Die Kul­tur als Gan­zes gegen das Mono­pol der Musik aus­zu­spie­len, ist am Ende nur ein Deck­män­tel­chen, um Geld zu spa­ren.

WAS WAR

Die Insze­nie­rung des „Ido­me­neo“ von Peter Sel­lars bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len.

MEHR GELD FÜR SALZBURG?

Letz­te Woche haben wir bereits geschrie­ben, dass das Fest­spiel­haus in Salz­burg saniert wer­den muss – unklar war, wer das bezah­len soll. Das hat der Stan­dard nun Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er gefragt, und der ant­wor­te­te: „Das gro­ße Fest­spiel­haus ist nach 60 Jah­ren teils bau­fäl­lig, wir haben etwa Pro­ble­me mit dem Brand­schutz. Wenn man an einer Stel­le anfängt, muss man woan­ders wei­ter­ma­chen. (…) Die der­zei­ti­ge Kos­ten­an­nah­me liegt bei 100 Mil­lio­nen. Das ist zu bewäl­ti­gen, wenn man es auf fünf bis zehn Jah­re stre­cken kann. Auf­ge­teilt wird es auf den Bund mit 40 Pro­zent, Land und Stadt Salz­burg mit je 25 Pro­zent, die Fest­spie­le selbst sowie den Tou­ris­mus­för­de­rungs­fonds mit den übri­gen zehn Pro­zent.“ Der­weil ging in Salz­burg die ers­te Pre­mie­re von Ido­me­neo in der Insze­nie­rung von Peter Sel­lars über die Büh­ne: Es geht um Kli­ma­schutz, und der öster­rei­chi­sche Kurier schreibt: „Es ist ja rüh­rend, wie er sein Welt­um­ar­mungs­thea­ter über die­se Oper (…) stülpt. Von einer wirk­li­chen Ana­ly­se oder einem kraft­vol­len Auf­schrei war aber nichts zu sehen. Es gibt bedeu­tungs­schwan­ge­res Bewe­gungs­thea­ter wie aus den 1980er Jah­ren.“

20 JAHRE WEST-EASTERN DIVAN

Vor 20 Jah­ren wur­de das West-Eas­tern Divan Orches­tra gegrün­det: Initi­iert von Dani­el Baren­bo­im, unter­stützt von Bernd Kauffmann und orga­ni­siert von Baren­bo­ims dama­li­gem Assis­ten­ten Sebas­ti­an Wei­g­le. Inter­es­sant, wie das Pro­jekt nach 20 Jah­ren zu Baren­bo­ims per­sön­li­cher Mar­ke gewor­den ist. Im Inter­view mit der Ber­li­ner Mor­gen­post sagt Kauffmann nun, dass er kei­nen Kon­takt mehr zu Baren­bo­im habe, und auch von Wei­g­le haben wir lan­ge nichts mehr gehört. Die genia­le Idee des West-Eas­tern Divan Orches­tra, in dem Musi­ker aus Isra­el und ara­bi­schen Län­dern mit­ein­an­der strei­ten und reden – vor allen Din­gen aber musi­zie­ren – soll­ten, war zeit­wei­se sinn­ent­leert, da es vor allen Din­gen aus Musi­kern aus Spa­ni­en bestand. Ein Bei­spiel, wie gro­ße Ide­en sich am Ende sel­ber ihres Sin­nes ent­lee­ren kön­nen. Scha­de.

JOHANN KRESNIK IST TOT

Johann Kres­nik, einer der krea­tivs­ten Regis­seu­re ist tot.

Der Regis­seur Johann Kres­nik war ver­ant­wort­lich für eines mei­ner frü­hen, voll­kom­men ergrei­fen­den Thea­ter­er­leb­nis­se. Sei­ne Insze­nie­rung des Baa­der-Mein­hof Kom­ple­xes am Thea­ter Bre­men war eine Erwe­ckung: skru­pel­lo­ses, kör­per­lich ent­äu­ßern­des Polit-Thea­ter, das mei­nen Schü­ler-Kopf aus den Fugen von rich­tig und falsch kata­pul­tier­te. Die Kraft sei­nes visu­el­len Ver­ste­hens präg­te mein Auge, auch dann noch, als ich poli­tisch anders dach­te als er, der ewi­ge Salon-Kom­mu­nist. Die archai­sche Gewalt Kres­niks ist in Bre­men noch immer zu sehen, anhand einer Ker­be, die er in den Tre­sen der klei­nen Knei­pe „Beim Pauls­klos­ter“ geritzt hat­te – im Krei­se sei­ner Büh­nen­kol­le­gen, als er ihnen erklär­te, dass es immer um alles gehen müs­se! Wann immer ich konn­te, bin ich Johann Kres­nik und sei­nem Werk hin­ter­her­ge­reist – und bis zum Ende gehör­te er nie zu den Regis­seu­ren, die ihre eige­ne Masche pfleg­ten, er dach­te stets neu, aus den Wer­ken her­aus, lote­te jedes Mal aufs Neue die Gren­zen unse­rer Gesell­schaft aus – er hat uns pro­vo­ziert, zum Gren­zen­bre­chen her­aus­ge­for­dert, und vor allen Din­gen: die Men­schen geliebt, sei­ne Schau­spie­ler, Sän­ger, Chor­mit­glie­der, und: sein Publi­kum. Nun ist der unver­wüst­li­che Kärnt­ner, der Geschich­te am Bre­mer Tanz­thea­ter geschrie­ben hat, dann in Hei­del­berg ran­da­lier­te, der Kom­mu­nist und Athe­ist, der sein Mit­leid mit Han­ne­lo­re Kohl auf die Büh­ne brach­te, gro­ße Opern insze­nier­te und an der Volks­büh­ne am Rosa-Luxem­burg-Platz und in Bonn das Kraft­werk der Büh­ne erprob­te, gestor­ben. Leben Sie wohl, Johann Kres­nik.

NEUER CHEF DER PARISER OPER

Alex­an­der Neef wird von 2021 an Sté­pha­ne Lissner als Chef der Pari­ser Oper beer­ben. Das ist so etwas wie eine Rück­kehr – bis 2008 wirk­te Neef in Paris unter der Lei­tung von Gerard Mor­tier an der Oper mit – er gilt als Zieh­sohn Mor­tiers. Seit 2008 öff­ne­te Neef die Oper in Toron­to für ein jun­ges Publi­kum und sorg­te für inter­na­tio­na­le Gesangs­qua­li­tät.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Rund­um begeis­tert zeigt sich Mar­co Frei in der NZZ über die Pre­mie­ren bei den Münch­ner Opern­fest­spie­len. Sowohl Bar­rie Kos­kys Agrip­pi­na als auch die Salo­me in der Insze­nie­rung von Krzy­sztof War­li­kow­ski über­zeug­ten ihn so, dass er sie als „Höhe­punk­te der Sai­son an der Baye­ri­schen Staats­oper“ beschrieb. Ganz anders sah das der BR, dem der Diri­gent Ivor Bol­ton zu lang­wei­lig und die Kulis­se von Rebec­ca Ringst zu öde vor­kam. +++ Wir haben berich­tet, dass Ceci­lia Bar­to­li wut­ent­brannt ihr Enga­ge­ment in der Mai­län­der Pro­duk­ti­on von Giu­lio Cesa­re abge­sagt hat­te – nun hat Inten­dant Alex­an­der Perei­ra Ersatz gefun­den: Dani­el­le de Nie­se wird ihre Rol­le über­neh­men.

Genie­ßen Sie den Fest­spiel­som­mer, debat­tie­ren und strei­ten wir über die Kunst und genie­ßen die Musik – zu Hau­se, vor dem Fern­se­her oder in den Opern- und Kon­zert­häu­sern der Welt.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

