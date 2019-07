Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die Fest­spie­le ste­hen vor der Tür: erst Bay­reuth, dann Salz­burg – und es wird tur­bu­lent. In Aix-en-Pro­vence ist das meis­te bereits über die Büh­ne gegan­gen. Lesen Sie, was sonst noch los war in der Welt der Klas­sik.

WAS IST

Sie wird garan­tiert nicht absa­gen: Auch die Maus soll über den roten Tep­pich in Bay­reuth gehen.

FESTSPIELE VOR DEM START

Wäh­rend Mar­kus Hin­ter­häu­ser in der FAZ noch gemüt­lich mit Jür­gen Kes­ting über die Ver­füh­rung des Publi­kums plau­dert (Text hin­ter Bezahl­schran­ke), muss Katha­ri­na Wag­ner in Bay­reuth schon hart arbei­ten: Zunächst sag­te Kras­si­mi­ra Sto­ja­no­wa die Rol­le der Elsa ab und muss­te durch Camil­la Nylund ersetzt wer­den, und dann stürz­te auch noch die Venus der neu­en Tann­häu­ser-Pro­duk­ti­on Eka­te­ri­na Guba­no­va in einer Pro­be und wird zur Fest­spiel­eröff­nung von Ele­na Zhi­d­ko­va ersetzt. Tann­häu­ser-Regis­seur Tobi­as Krat­zer hat Joa­chim Lan­ge in der NMZ schon ein biss­chen über sein Regie-Kon­zept ver­ra­ten: „Ohne, dass ich jetzt etwas ver­ra­te: aber die Räu­me wer­den viel­fäl­ti­ger sein. Ich ver­su­che das Publi­kum mehr auf eine Rei­se mit­zu­neh­men. Auch aus musi­ka­li­schen Grün­den, denn bei kei­nem ande­ren Stück Wag­ners klaf­fen die musi­ka­li­schen Wel­ten so aus­ein­an­der wie in den drei Akten Tann­häu­ser.“ Rede­be­darf besteht aber durch­aus auch in Salz­burg: Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er erzählt den Salz­bur­ger Nach­rich­ten, dass Sanie­rungs­in­ves­ti­tio­nen über 100 Mil­lio­nen Euro anste­hen – der­zeit wird geschaut, woher das Geld kom­men soll.

KLASSIK IM ZDF

Das Advents-Kon­zert der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le aus der Frau­en­kir­che wird auch die­ses Jahr wie­der im ZDF über­tra­gen – am Pult steht Alon­dra de la Par­ra, die im Fern­se­hen neu­er­dings unheim­lich gehypt wird. Ob das ZDF auch zum Jah­res­wech­sel wie­der in Dres­den zu Gast ist, scheint dage­gen unsi­cher – aus den Rei­hen der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker hört man mun­keln, dass ein erneu­ter Wech­sel, zurück von der ARD ins ZDF, durch­aus denk­bar sei. Wir wer­den sehen, wer 2020 in unse­ren Wohn­zim­mern ein­läu­ten wird: Chris­ti­an Thie­le­mann oder Kirill Petren­ko. Und dann ist da bald der Opus Klas­sik, über den wir an die­ser Stel­le bereits berich­tet haben. Im Bad Blog of Musick macht sich Mar­tin Huf­ner lus­tig über die Preis­trä­ger-Kan­di­da­ten in der neu­en Kate­go­rie: Gegen­warts­kom­po­nist, die er in „Gebim­mel“ (Feder­i­co Alba­ne­se), „Ver­gan­ge­ne Musik“ (Phil­ip Glass), „Gebim­mel, Eso, Film“ (Max Rich­ter) oder „Arri­vier­te Neue Musik“ (Jörg Wid­mann) unter­teilt.

TRANSGENDER-SÄNGER

Ein span­nen­der Text in der New York Times: Er ver­folgt die Kar­rie­re und den Kampf von Men­schen, die im Lau­fe ihrer Kar­rie­re ihr Geschlecht gewech­selt haben. Einer der Prot­ago­nis­ten ist „Mr. Mada­ga­me“, der als Mez­zo aus­ge­bil­det wur­de, dann Tes­to­ste­ron nahm und heu­te als einer der weni­gen Trans­gen­der-Sän­ger auf­tritt. Neben Mr. Mada­ga­me wird auch Lucia Lucas por­trä­tiert, die die­se Spiel­zeit in Tul­sa in Okla­ho­ma den Don Gio­van­ni ver­kör­pert. Ein span­nen­des Fea­ture über Stim­men, Geschlech­ter und eine neue Offen­heit in der Oper.

WAS WAR

Musi­zie­ren mit Freun­den: Mar­tha Arge­rich begeis­tert Ham­burg statt Luga­no.

ARGERICH IN HAMBURG

Es war ein Scoup, als Dani­el Küh­nel vor zwei Jah­ren das Pro­get­to Mar­tha Arge­rich ret­te­te und die Pia­nis­tin von Luga­no nach Ham­burg hol­te – zu sei­nen Sym­pho­ni­kern. End­lich mal wie­der Super­la­ti­ve jen­seits einer Kon­zert­haus-Archi­tek­tur! Chris­ti­an Wild­ha­gen hat die Auf­trit­te der Arge­rich, die noch immer von gro­ßem Lam­pen­fie­ber geplagt wird und am liebs­ten mit ihren Freun­den auf­tritt, für die NZZ besucht und gerät ins Schwär­men: „Die fami­liä­re Atmo­sphä­re kommt nicht von unge­fähr, denn vie­le Freun­de von frü­her sind wie­der mit von der Par­tie“, bei­spiels­wei­se der Cel­list Mischa Mais­ky, der wun­der­ba­re Pia­nist Nicho­las Ange­lich, der mit dem Gei­ger Ren­aud Capuçon eine beson­ders fein­füh­li­ge Wie­der­ga­be der Regen­lied-Sona­te von Brahms bei­steue­re, oder die Vir­tuo­sa Kha­tia Bunia­tish­vi­li, mit der Arge­rich vier­hän­dig spie­le. In Luga­no wird man sich ob die­ses Erfol­ges wahr­schein­lich in den Aller­wer­tes­ten bei­ßen.

AFD UND KEIN ENDE

Aus­län­der an Baden-Würt­tem­ber­gi­schen Thea­tern sol­len gemel­det wer­den (wir haben berich­tet), und die radi­ka­len For­de­run­gen an die Kul­tur durch die AfD in Sach­sen-Anhalt gehen eben­falls wei­ter. Der BR hat die aktu­el­len Stim­mun­gen nun zusam­men­ge­fasst und Poli­ti­ker eben­so zu Wort kom­men las­sen wie Kul­tur­schaf­fen­de. Bedrü­ckend sind die Wor­te von Hans-Tho­mas Till­schnei­der, dem kul­tur­po­li­ti­schen Spre­cher der AfD-Frak­ti­on im Land­tag Sach­sen-Anhalt: Er wet­ter­te öffent­lich gegen den Inten­dan­ten der Oper in Hal­le Flo­ri­an Lutz. „Ich schla­ge vor: Flo­ri­an Lutz wird ent­las­sen. Als Nach­fol­ge wird ein Cha­rak­ter­kopf vom For­mat eines Atti­la Vid­nyán­sky gesucht. Dann muss die gan­ze Will­kom­mens­pro­pa­gan­da aus dem Spiel­plan…“. Lesens­wert der Bericht, in dem die Ver­bin­dung der deut­schen AfD zu Vik­tor Orbáns Kul­tur­po­li­tik in Ungarn gezo­gen wird. Umso schö­ner die Nach­richt, dass Sach­sens Regie­rung die För­de­rung beim Instru­men­ten­kauf für Lai­en­en­sem­bles wei­ter­hin auf­recht erhal­ten will.



PERSONALIEN DER WOCHE

Nike Wag­ner hat­te erklärt, das Beet­ho­ven­fest zu ver­las­sen, weil das Bon­ner Publi­kum zu kon­ser­va­tiv sei. Nun ant­wor­tet Bern­hard Hart­mann vom Bon­ner Gene­ral­an­zei­ger ihr, dass sie längst nicht so pro­gres­siv war, wie sie meint: „Viel­leicht wer­den im nächs­ten Jahr, wenn alle Kom­po­si­tio­nen zu Beet­ho­vens 250. Geburts­tag noch ein­mal beim Beet­ho­ven­fest erklin­gen, eini­ge kri­ti­sche Geis­ter fra­gen: Wann wird das Fes­ti­val end­lich im 21. Jahr­hun­dert ankom­men? Und dabei dann weni­ger das Publi­kum als die Inten­danz im Blick haben.“ +++ Der Diri­gent und Orga­nist Timo Hand­schuh wird nicht nur das Süd­west­deut­sche Kam­mer­or­ches­ter Pforz­heim, son­dern nach 2021 auch das Thea­ter Ulm als GMD ver­las­sen. +++ Nach­dem wir in die­sem News­let­ter bereits vor eini­gen Wochen auf das Pro­jekt von Hil­ary Hahn auf­merk­sam gemacht haben, in dem sie jeden Tag eine Minu­te ihrer Gei­gen­übun­gen zeigt, fei­ert nun auch der Spie­gel ihr Soci­al-Media-Unter­fan­gen. +++ In einem exklu­si­ven Inter­view mit Clas­si­cFM zum neu­en Lucia­no-Pava­rot­ti-Film von Ron Howard erzählt sei­ne Frau, Nico­let­ta Man­to­va­ni, über die Geheim­nis­se des Tenors: sei­ne Men­schen­lie­be, sei­ne Lie­be zur Male­rei und die Hin­ga­be sei­nes Lebens für die Kunst.

AUF UNSEREN BÜHNEN

In der Wie­ner Zei­tung fei­ert Rai­ner Elst­ner die neue Zau­ber­flö­te in St. Mar­ga­re­then: Caro­lin Pien­kos und ihr Ehe­mann, der Schau­spie­ler Cor­ne­li­us Obonya, zei­gen einen Kampf der Geschlech­ter und ein „Com­ing of Age-Dra­ma“. In der Kri­tik: Der Schau­spie­ler Max Simo­ni­schek als eher spre­chen­der denn sin­gen­der Papa­ge­no. +++ Schier abge­fei­ert hat Micha­el Bas­ti­an Weiß Mozarts Ent­füh­rung in der Pasin­ger Fabrik: Beson­ders Regis­seur Ste­fan Kast­ner habe sich mit sei­ner Geschich­te um Bassa Selim, der bei ihm Erwin heißt und aus Weil­heim stammt, für Höhe­res qua­li­fi­ziert. +++ Zwei Mil­lio­nen Euro erhält die Dort­mun­der Aka­de­mie für Thea­ter und Digi­ta­li­tät von der EU für die Ent­wick­lun­gen digi­ta­ler Kul­tur-Mög­lich­kei­ten – davon pro­fi­tie­ren unter ande­rem auch das Lin­zer Lan­des­thea­ter und acht wei­te­re Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen. +++ Anja-Rosa Thöm­ming berich­tet in der FAZ über die Pre­mie­ren in Aix-en-Pro­vence: „The Slee­ping Thousand greift den Nah­ost-Kon­flikt zwi­schen Rea­li­tät und Fan­ta­sy auf – Tos­ca hin­ge­gen kämpft mit einem dekon­struk­ti­vis­ti­schen Regie­kon­zept.

WAS LOHNT

Die Salz­bur­ger Fest­spie­le und Fest­spie­le in ganz Euro­pa – wir sagen, wo sie im Wohn­zim­mer zu emp­fan­gen sind.

So viel wir an die­ser Stel­le über das aus­ge­dünn­te Musik-Ange­bot im Fern­se­hen geklagt haben – im Som­mer sind zum Glück alle wie­der an Bord! Fest­spie­le im Wohn­zim­mer, das macht vor allen Din­gen 3sat mög­lich. Der gesam­te Fern­seh­plan hier, unter ande­rem wer­den am 17.7. die Eröff­nung der Bre­gen­zer Fest­spie­le, die Eröff­nung der Salz­bur­ger Fest­spie­le (27.7.), Simon Bocca­ne­gra aus Salz­burg (31.8.) und die Som­mer­nachts­ga­la aus Gra­fen­egg (17.8.) gezeigt, aus Bay­reuth wird der Tann­häu­ser am 27.7. zeit­ver­setzt gezeigt – am Pre­mie­ren­tag, dem 25.7., ist die Auf­füh­rung bereits in den Kinos zu sehen, und ich freue mich, Sie auch die­ses Jahr wie­der hin­ter die Kulis­sen zu füh­ren zu dür­fen. Etwas blas­ser ist arte auf­ge­stellt, das bereits aus Aix-en-Pro­vence gesen­det hat (gera­de hat der Sen­der wohl auch „Stars von Mor­gen“ mit Rolan­do Vil­la­zón auf Eis gelegt). Unver­gleich­lich dage­gen das Pro­gramm des ORF, der lei­der in Deutsch­land schwer zu emp­fan­gen ist: 500 Stun­den Fest­spiel-Musik unter dem Titel Kul­tur­som­mer. Unter ande­rem ist hier auch der Orpheus aus Salz­burg zu sehen (17.8.). Und dann ist da noch das ambi­tio­nier­te Pro­gramm von Ser­vusTV: Hier läuft der Salz­bur­ger Ido­me­neo (15.8.) und regel­mä­ßig der Fest­spiel-Talk mit Ioan Holen­der, am 25.7. sind Mar­kus Hin­ter­häu­ser und Katha­ri­na Wag­ner zu Gast, und ich freue mich, am 22.8. hier gemein­sam mit Karl­heinz Roschitz den Fest­spiel­som­mer debat­tie­ren zu dür­fen.

Lesens­wert auch der Kom­men­tar im aktu­el­len CRESCENDO von Ioan Holen­der zur Lage unse­rer Stadt­thea­ter. „Ein von einem kun­di­gen Lei­ter geführ­tes Opern­haus – das gibt es noch, wenn auch sel­ten – wird ein Ensem­ble­mit­glied nach dem Reper­toire­vor­ha­ben enga­gie­ren oder den Spiel­plan danach aus­rich­ten, wel­che Sän­ger zur Ver­fü­gung ste­hen.“ Holen­der wird übri­gens bei der 100. Geburts­tags­fei­er für Wolf­gang Wag­ner am 24.7. in Bay­reuth die offi­zi­el­le Rede hal­ten.

In die­sem Sin­ne, genie­ßen Sie den Fest­spiel­som­mer und hal­ten Sie die Ohren steif.

