Die­se CD ist fast ein Muss, denn Hanns Eis­lers Film­mu­si­ken und sin­fo­ni­schen Deri­va­te dar­aus schla­gen Brü­cken zwi­schen kon­trä­ren Polit­sys­te­men, kul­tu­rel­len Strö­mun­gen und musi­ka­li­schen Klang­spra­chen des 20. Jahr­hun­derts. Am Beginn steht Eis­lers als Frag­ment hin­ter­las­se­ne, spä­ter von Tilo Medek voll­ende­te und in die­ser Gestalt am 8. Okto­ber 1998 im Gewand­haus urauf­ge­führ­te Leip­zi­ger Sin­fo­nie.

Eis­lers Musik schärf­te sich an Arbei­ten für den ame­ri­ka­ni­schen und den fran­zö­si­schen Film nicht min­der als im von ihm ent­schei­dend beein­fluss­ten Musik­le­ben der DDR, mit der ihn eine an Wider­sprü­chen rei­che und span­nungs­ge­la­de­ne Bezie­hung ver­band. Bei­de Klang­kör­per woll­ten das nicht nur bril­lant über­flü­geln: Unter Jür­gen Bruns klingt Eis­ler so schroff und Pro­ko­fieff-nah wie sel­ten. Anschei­nend klar deut­ba­re Klang­par­ti­kel umhül­len ande­re Sinn­e­be­nen wie ein Pan­zer. Eine durch struk­tu­rier­te Wild­heit beein­dru­cken­de Ent­de­ckung.

Hanns Eis­ler: „Leip­zig Sym­pho­ny” u.a., MDR-Sin­fo­nie­or­ches­ter Leip­zig, Kam­mer­sym­pho­nie Ber­lin, Jür­gen Bruns (Capric­cio)

