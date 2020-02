In der Neu­en Musik genießt Beet­ho­ven unein­ge­schränk­te Bewun­de­rung. Zeit­ge­nös­si­sche Kom­po­nis­ten lie­ben und ver­eh­ren ihn und brin­gen ihm mit ihren Wer­ken eine Hom­mage dar.

Der größte musikalische Revolutionär

Beet­ho­ven war der viel­leicht größ­te musi­ka­li­sche Revo­lu­tio­när, dem wir nicht nur groß­ar­ti­ge Musik ver­dan­ken, son­dern sogar den Beginn einer Moder­ni­tät, die wir heu­te noch spü­ren, und zugleich ein Inno­va­tor, an dem wir alle teil­ha­ben“, ist Claus-Stef­fen Mahn­kopf über­zeugt. „Ich lie­be und bewun­de­re ihn gren­zen­los.“

Liebt und bewun­dert Beet­ho­ven gren­zen­los: Claus-Stef­fen Mahn­kopf

(Foto: © Gabri­el Brand)

Unter dem Titel Beet­ho­ven-Kom­men­tar nahm er 2004 eine „Rekom­po­si­ti­on“ des Menu­etts von Beet­ho­vens letz­ter Dia­bel­li-Varia­ti­on vor, um sie als eines der Neben­stü­cke in sei­nen Pros­pe­ro-Zyklus ein­zu­fü­gen. Laby­rin­thisch ver­zweig­te Zyklen, die ein Hören aus meh­re­ren Per­spek­ti­ven beab­sich­ti­gen, sind cha­rak­te­ris­tisch für Mahn­kopfs Œuvre.

Zeichen der Liebe zu Beethoven

Doch unab­hän­gig davon, wel­cher Rich­tung das eige­ne Schaf­fen folgt – zeit­ge­nös­si­sche Kom­po­nis­ten lie­ben und ver­eh­ren Beet­ho­ven. Peter Micha­el Hamel etwa sieht die Schaf­fung einer viel­ge­stal­ti­gen, Gegen­sät­ze ein­glie­dern­den Musik als sei­ne Lebens­auf­ga­be an.

Lässt Beet­ho­vens indi­schen Zeit­ge­nos­sen anklin­gen: Peter Micha­el Hamel

(Foto: © Klaus Hin­rich Stah­mer)

In sei­nem im Juni 2019 urauf­ge­führ­ten Kla­vier­stück Freu­de für Beet­ho­ven, das er mit klas­si­schen indi­schen Rhyth­mus­struk­tu­ren umrahmt und in dem er Zita­te aus der kar­na­ti­schen Musik von Beet­ho­vens indi­schem Zeit­ge­nos­sen Tya­ga­ra­ja sowie Erin­ne­run­gen an Melo­di­en sei­ner eige­nen Kind­heit anklin­gen lässt, setzt er mit den ver­steck­ten Zita­ten „Seid umschlun­gen Ich lie­be dich so wie du mich Freu­de schö­ner“ Zei­chen sei­ner Lie­be zu Beet­ho­ven.

Lebenslange Auseinandersetzung

Beet­ho­ven schaut ihm immer über die Schul­ter: Enno Pop­pe

(Foto: © Harald Hoff­mann)

Enno Pop­pe, der 2019 mit Schnur in Anleh­nung an Beet­ho­vens Vio­lin­kon­zert D‑Dur op. 61 eine Kom­po­si­ti­on zum The­ma „Strei­cher­Vi­bra­to“ schrieb, begreift sein gan­zes Leben als „eine tie­fe­re kom­po­si­to­ri­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit Beet­ho­ven“. Beim Kom­po­nie­ren schaue er ihm immer über die Schul­ter.

Ein dauerhaftes musikalisches Rätsel

Als „ein dau­er­haf­tes musi­ka­li­sches Rät­sel“ erscheint Kon­stan­tia Gourzi sei­ne Musik. Auch wenn sie es für eine bestimm­te Zeit gelöst habe, tau­che es wie­der auf. Deut­lich emp­fin­de sie „das dich­te musi­ka­li­sche Den­ken“. 2005 kom­po­nier­te sie zur Ein­fü­gung in Beet­ho­vens Bal­lett­mu­sik Die Geschöp­fe des Pro­me­theus vier Minia­tu­ren.

Beein­druckt von Beet­ho­vens dich­tem musi­ka­li­schen Den­ken: Kon­stan­zia Gourzi

(Foto: © Astrid Acker­mann)

Unter dem Titel Gedich­te zu Pro­me­theus op. 28 eröff­nen sie eine zusätz­li­che Sicht auf Pro­me­theus und brin­gen durch eine schein­ba­re Unru­he in der Musik, die Gourzi mit­tels häu­fi­ger Takt­wech­sel und die Ver­tei­lung von Melo­di­en auf ver­schie­de­ne Instru­men­te her­vor­ruft, zum Aus­druck, wel­che unter­schied­li­chen gött­li­chen Kräf­te auf ihn wir­ken.

Ein Erzähler der Freiheit

Der „unbän­di­ge Wil­le, stets einen Weg ins Freie zu fin­den“, ist es, was Moritz Eggert an Beet­ho­vens Musik ermu­tigt und bewegt. Beet­ho­ven ist für Eggert „ein Erzäh­ler der Frei­heit“. Sei­ne Musik sym­bo­li­sie­re „das posi­ti­ve und schöp­fe­ri­sche Poten­zi­al im Men­schen“.

Spürt in Beet­ho­vens Musik das schöp­fe­ri­sche Poten­zi­al des Men­schen: Moritz Eggert

(Foto: © Susan­ne Dies­ner)

Cha­rak­te­ris­tisch für Beet­ho­ven sei das Auf­bau­en einer Ord­nung durch Wie­der­ho­lun­gen, die er jedoch plötz­lich auf­bre­che, um einen radi­kal neu­en Weg ein­zu­schla­gen, „der uns über­rascht und sich befrei­end anfühlt“. 2016 brach­te Eggert ihm mit sei­nem Stück Häm­mer­kla­vier XXV. Abwei­chung „eine ästhe­ti­sche Hom­mage“ dar. Der Titel bezieht sich nach Eggerts Wor­ten auf die vir­tuo­se Inten­si­tät, die die­ses Stück vom Inter­pre­ten for­de­re und die kei­ne neu­tra­le Her­an­ge­hens­wei­se zulas­se.

Stärker als seine Krankheit

Bewun­dert Beet­ho­vens geis­ti­ge Kraft: Georg Fried­rich Haas

(Foto: © Kai­ros Music)

Beet­ho­vens geis­ti­ge Kraft und sein künst­le­ri­scher Wil­le, die stär­ker gewe­sen sei­en als sei­ne Krank­heit, wecken auch die Bewun­de­rung Georg Fried­rich Haas’: „Beet­ho­ven hat uns eine Klang­welt geschenkt, von der er wuss­te, dass er selbst sie nie­mals wer­de hören kön­nen.“

Menschliche Nähe zu Beethoven

Bern­hard Lang lässt die Bewäl­ti­gung des Lebens und „des­sen Trans­for­ma­ti­on in eine Musik, die ver­sucht, über sich selbst hin­aus­zu­ge­hen“, sogar eine mensch­li­che Nähe zu Beet­ho­ven emp­fin­den. An sei­ner Musik reibt er sich. Was ihn fas­zi­niert, ist die Ambi­va­lenz zwi­schen den groß­ar­ti­gen inten­si­ven Momen­ten und den Ent­glei­sun­gen „ins Tri­via­le“.

Als einen Dia­log mit einem Gigan­ten begreift Bern­hard Lang sei­ne Kom­po­si­ti­on für Beet­ho­ven

(Foto: © Harald Hoff­mann)

So gehört Beet­ho­ven zu den ers­ten Kom­po­nis­ten, die Lang 2003 mit sei­ner Kom­po­si­ti­on Differenz/Wiederholung 12 über­schrieb, um sich 2014/15 in sei­ner Mona­do­lo­gie XXX erneut mit ihm zu befas­sen. Als einen „Dia­log mit einem Gigan­ten“ begreift er die­se Arbei­ten. Über­groß sei die Beet­ho­ven-Figur, „da kann man nur dar­un­ter kau­ern, da ist man zer­quetscht von die­sem Schat­ten“.

Das Foto oben zeigt die Skulp­tu­ren von Ott­mar Hösl, der damit einen Kon­tra­punkt zum gän­gi­gen Beet­ho­ven-Bild set­zen will und die Men­schen ein­lädt, sich neu auf Beet­ho­ven ein­zu­las­sen.

