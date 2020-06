Das Beet­ho­ven Pas­to­ral Pro­ject ruft Künst­ler welt­weit auf, ein Zei­chen für den Kli­ma­schutz zu set­zen. Am 5. Juni 2020, dem vom Umwelt­pro­gramm der Ver­ein­ten Natio­nen aus­ge­ru­fe­nen Welt­um­welt­tag, wer­den in einem Live­stream die ers­ten Pro­jek­te und State­ments vor­ge­stellt. Die Deut­sche Wel­le über­trägt den Stream und wie­der­holt ihn anschlie­ßend mehr­fach.

Beet­ho­ven lieb­te die Natur. Bereits in Bonn durch­streif­te er die Wäl­der um die Stadt. Und als er in Wien leb­te, wan­der­te er durch die Fel­der jen­seits des Gla­cis, den Wie­ner­wald und die Auen an der Donau. Er stieg auf den Kah­len­berg, den Leo­polds­berg und unter­nahm Spa­zier­gän­ge ins Hele­nen­tal bei Baden. Wie Beet­ho­vens Bio­graf Geor­ge R. Marek aus­führt, war eines sei­ner Lieb­lings­bü­cher „Betrach­tun­gen über die Wer­ke Got­tes im Reich der Natur und der Vor­se­hung“. Autor war der Pas­tor Chris­toph Chris­ti­an Sturm aus Ham­burg, der pseu­do­phi­lo­so­phi­sche Pre­dig­ten schrieb.

Beet­ho­ven beim Wan­dern auf einem auf einem roman­ti­schen Gemäl­de von Juli­us Schmid aus dem Jahr 1901

(Das Bild ist im Beet­ho­ven Muse­um in Hei­li­gen­stadt zu sehen, wo Beet­ho­ven das so genann­te Hei­li­gen­städ­ter Tes­ta­ment schrieb.)

Die Som­mer­mo­na­te über zog Beet­ho­ven aufs Land. In einem Brief an The­re­se von Malfat­ti beschreibt er sei­ne Freu­de dar­über: „…wie froh bin ich ein­mal in Gebü­schen, Wäl­dern, unter Bäu­men und Kräu­tern, Fel­sen wan­deln zu kön­nen, kein Mensch kann das Land so lie­ben wie ich – geben doch Wäl­der, Bäu­me, Fel­sen den Wider­hall, den der Mensch wünscht.“ Die Natur­er­leb­nis­se inspi­rier­ten Beet­ho­ven zu sei­ner Musik. Sein Sekre­tär Anton Schind­ler ver­glich sei­ne Spa­zier­gän­ge denn auch mit den Aus­flü­gen der Bie­nen beim Honig­sam­meln.

ANZEIGE









Der Hirte als Vorbild für eine Rückkehr zur Natürlichkeit

Das Künst­ler­team Andrea E. Sro­ka und Peter Paul stell­te die­ses Koll­abo-Album zusam­men.

Ein Werk, in das Beet­ho­vens Freu­de an der Natur, den Blu­men, Bäu­men und Vögeln in vol­ler Kläg­lich­keit zum Aus­druck kommt, ist die Sechs­te Sin­fo­nie mit dem Bei­na­men Pas­to­ra­le. Bereits die Über­schrif­ten der ein­zel­nen Sät­ze zei­gen, welch Bild der Natur Beet­ho­ven dar­in kom­po­nier­te: „Erwa­chen hei­te­rer Emp­fin­dun­gen bei der Ankunft auf dem Lan­de. Sze­ne am Bach. Lus­ti­ges Bei­sam­men­sein der Land­leu­te. Gewit­ter, Sturm. Hir­ten­ge­sang, fro­he und dank­ba­re Gefüh­le nach dem Sturm.“ Beet­ho­ven war der Über­zeu­gung, die Natur wür­de den Men­schen befä­hi­gen, die ewi­ge und unwan­del­ba­re Schön­heit zu ver­ste­hen. Der Hir­te war für ihn der Ver­tre­ter eines guten Lebens. Er sah ihn als Vor­bild für eine Rück­kehr zur Natür­lich­keit.

Künstler weltweit aufgerufen

Das Beet­ho­ven Pas­to­ral Pro­ject nimmt Beet­ho­vens Sechs­te Sin­fo­nie als Inspi­ra­ti­on. Die Beet­ho­ven Jubi­lä­ums Gesell­schaft und das UN-Welt­kli­ma­se­kre­ta­ri­at rie­fen unter der Schirm­herr­schaft von UN-Gene­ral­se­kre­tär Antó­nio Gutier­res Künst­ler welt­weit auf, State­ments und Pro­jek­te zum The­ma Natur und Nach­hal­tig­keit abzu­ge­ben. Über 250 Künst­ler betei­lig­ten sich.

Beet­ho­vens Sechs­te Sin­fo­nie auf klas­si­schen indi­schen Instru­men­ten: der Musi­ker Ricky Kej und sein Ensem­ble

(Film­aus­schnitt: © Deut­sche Wel­le)

Der Musi­ker Ricky Kej aus Indi­en will durch sei­ne Musik ein Umwelt­be­wusst­sein schaf­fen. Beet­ho­vens Sechs­te Sin­fo­nie inter­pre­tiert er mit indi­schen Instru­men­ten.

Ricky Kej: »Ich erkann­te, dass jede Musik mit Klän­gen aus der Natur beginnt und die Men­schen die­se Klän­ge nach­ah­men.«

Nimmt die Sechs­te Sin­fo­nie als Vor­la­ge für eine Jazz-Impro­vi­sa­ti­on: die Jazz-Band ADHD

(Film­aus­schnitt: © Deut­sche Wel­le)

Die Jazz-Band ADHD aus Island mit den Musi­kern Thó­mas Jóns­son am Pia­no, an der Ham­mond-Orgel und am Syn­the­si­zer, Ómar Guð­jóns­son an der Gitar­re und am Bass, Óskar Guð­jóns­son am Saxo­fon und am Schlag­zeug griff Moti­ve aus Beet­ho­vens Sechs­ter Sin­fo­nie für eine Jazz-Impro­vi­sa­ti­on auf.

Möch­te mit ihrer Musik zu einem Bewusst­sein für die Natur anre­gen: die Sän­ge­rin Bet­ty G

(Film­aus­schnitt: © Deut­sche Wel­le)

Die Sän­ge­rin Bet­ty G aus Äthio­pi­en pflanz­te im Rah­men eines Pro­jekts im Juli 2019 mit vie­len ande­ren Bäu­me in Addis Abe­ba.

Bet­ty G: »Das Leben ist hart und teu­er. Die Men­schen müs­sen alles dar­auf rich­ten, ihren Lebens­un­ter­halt zu ver­die­nen. Den­noch müs­sen wir ein Bewusst­sein für die Natur schaf­fen. Gegen­wär­tig sind wir unter­wegs in die fal­sche Rich­tung.«

Ver­wan­del­te Beet­ho­vens Sechs­te Sin­fo­nie in Natur zurück: der Klang­künst­ler Wer­ner Cee

(Foto: © Deutsch­land­ra­dio / Anke Beims)

Der Klang­künst­ler Wer­ner Cee mikro­fo­nier­te die Orches­ter­ma­schi­ne­rie von Beet­ho­vens Sechs­ter Sin­fo­nie wie ein Stück Natur. Mit 50 Mikro­fo­nen nahm er hun­der­te von Takes auf. Was er dar­aus schafft, ist eine Klang­land­schaft.

Kom­po­nier­te im Jahr 2000 sei­ne Pas­to­ra­le: Brett Dean

(Foto: © Bet­ti­na Stoess)

Der Kom­po­nist Brett Dean, der nach 15 Jah­ren in Deutsch­land wie­der nach Aus­tra­li­en zurück­kehr­te, kom­po­nier­te 2000 sei­ne Pas­to­ra­le.

Brett Dean: »Natür­lich lie­ben wir alle die Natur, doch die Annehm­lich­kei­ten des moder­nen Lebens lie­ben wir noch mehr… sicher­lich mehr als den Wunsch, ste­hen zu blei­ben und uns am Jubel einer ein­zel­nen Wür­ger­krä­he zu wei­den, dem viel­leicht magischs­ten Klang auf dem gan­zen aus­tra­li­schen Kon­ti­nent. Also ist dies ein Stück über den herr­li­chen Gesang der Vögel, sei­ne Bedro­hun­gen, sei­nen Ver­lust und den see­len­lo­sen Lärm, der übrig bleibt, wenn alle ver­schwun­den sind.«

Spielt in Thai­land aus Beet­ho­vens Sechs­ter Sin­fo­nie: Paul Bar­ton

Paul Bar­ton spielt Ele­fan­ten in der Ele­phants World, einem Natur­park außer­halb von Kan­chana­b­u­ri im Wes­ten Thai­lands, aus Beet­ho­vens Sechs­ter Sin­fo­nie vor.

Möch­te mit sei­nem Mau­er­bild zum Gespräch über die Natur ein­la­den: Skum­bu­zo Sal­man

Der Künst­ler Skum­bu­zo Sal­man aus Tan­za­nia möch­te mit sei­nem Mau­er­bild die vor­über­ge­hen­den Men­schen dazu anre­gen, über das The­ma Natur zu spre­chen.

Skum­bu­zo Sal­man: »Das Ziel des Mau­er­bil­des ist es, den Stadt­pla­nern die Visi­on von grü­nen Räu­men in der Stadt zu ver­mit­teln, damit sie zum Wohl der Bewoh­ner Natur­räu­me in ihre Pla­nun­gen ein­be­zie­hen. Es soll eine täg­li­che Erin­ne­rung sein, an die Natur zu den­ken, wenn sie die Zukunft Dar es Salaams ent­wer­fen.«

Führ­te Regie beim Film The Sound of Natu­re: Gre­te Lif­fers

Zum Welt­um­welt­tag wer­den die Bei­trä­ge in einem Stream vor­ge­stellt. Die Deut­sche Wel­le über­trägt den Stream und wie­der­holt ihn anschlie­ßend mehr­fach. Sie pro­du­zier­te zudem den Doku­men­tar­film The Sound of Natu­re der Regis­seu­rin Gre­te Lif­fers, der im Rah­men des Streams zum ers­ten Mal gezeigt wird. Lif­fers berich­tet dar­in von Künst­lern auf fünf Kon­ti­nen­ten, die sich in ihrem Schaf­fen mit der Natur und dem Kli­ma­wan­del aus­ein­an­der set­zen.

Dani­el Hope, Gei­ger und Prä­si­dent des Beet­ho­ven-Hau­ses

(Foto: © Nico­las Zon­vi)

Eben­falls im Stream sind Gruß­wor­te von UN-Gene­ral­se­kre­tär Antó­nio Gutier­res, der Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en, Staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters sowie Bonns Ober­bür­ger­meis­ter Ashok Srid­ha­ran. Der Fern­seh­mo­de­ra­tor der Deut­schen Wel­le Robin Mer­rill, der selbst Musi­ker ist, spricht mit Gäs­ten wie der Gene­ral­se­kre­tä­rin der Kli­ma­schutz­kon­ven­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen Patri­cia Espi­no­sa, dem Gei­ger und Prä­si­den­ten des Beet­ho­ven-Hau­ses Bonn Dani­el Hope und dem Bon­ner Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Dirk Kaf­tan über die Idee und die Zie­le des Beet­ho­ven Pas­to­ral Pro­ject.

Die Aus­strah­lungs­we­ge des Live­streams am 5. Juni 2020 ab 18 Uhr (MESZ) und in anschlie­ßen­den Wie­der­ho­lun­gen:

www.dw.com

www.pastoralproject.org

www.bhtvn2020.de

Infor­ma­tio­nen zu wei­te­ren Aus­strah­lungs­we­gen auf You­Tube und Face­book: www.pastoralproject.org

Mehr zu BHTVN2020 auf crescendo.de