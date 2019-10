Da kommt eine wirk­lich auf­re­gen­de, fri­sche, neue Stim­me auf uns zu. Sie weiß uns wun­der­vol­le Geschich­ten zu erzäh­len, völ­lig unge­trübt, klar und ver­ständ­lich, im Tim­bre aber ein emo­tio­na­les Spek­trum von betrübt, besorgt, häss­lich has­send bis ängs­ti­gend schrei­end, wie auch hei­ter, froh, lie­bend, leicht und über­mü­tig, ja ver­söh­nend und betö­rend. Der deutsch-rumä­ni­sche Bari­ton Kon­stan­tin Krim­mel (Foto oben: © Danie­la Res­ke) singt mit gro­ßer Hin­ga­be zum Detail, folgt den Nuan­cen zwi­schen Wort und Ton bis in die kleins­te Nische und ist dabei so reich an lei­den­schaft­li­cher Aus­drucks­kraft, dass der 26-Jäh­ri­ge 2019 zum Gewin­ner und Publi­kums­preis­trä­ger des Deut­schen Musik­wett­be­werbs avan­cier­te, dar­über hin­aus beim Inter­na­tio­na­len Gesangs­wett­be­werb „Das Lied“ den zwei­ten Preis bekam und wie­der Publi­kums­preis­trä­ger wur­de.

Das jetzt erschie­ne­ne Debüt­al­bum „Saga“ eröff­net mit Tom der Rei­mer von Carl Loewe. Als hät­te er alle Zeit der Welt, singt Krim­mel wun­der­voll unan­ge­strengt und schwebt hei­ter durch die Zei­len, in der Stimm­füh­rung auch bei lei­sen Tönen stets kraft­voll und erd­ver­bun­den. Sil­be für Sil­be, Wort für Wort zieht er die Zuhö­rer in sei­nen Bann. Was war die Inten­ti­on?

„Unser Anlie­gen war es, unter­schied­li­che Kom­po­nis­ten zu mischen, eine Band­brei­te an Far­ben in den ver­schie­de­nen Ver­to­nun­gen und Erzäh­lun­gen zu zei­gen, durch die ein roter Faden fließt. Wir haben viel gesam­melt und geschaut, was könn­te dazu pas­sen.“ Bal­la­den sind es, die hier den roten Faden spin­nen. Das wird im Book­let sehr schön beschrie­ben, wor­in auch die renom­mier­te Lie­dex­per­tin Susan You­ens ihr Wis­sen ein­ge­bracht hat.

„Wir woll­ten die gan­ze Geschich­te – die Saga – mit etwas Schö­nem begin­nen, uns mit Tom der Rei­mer lang­sam vor­ar­bei­ten, um uns dann immer tie­fer nach unten zu gra­ben.“ Ein tref­fen­des Bild, galt doch das Berg­werk, das Gra­ben in die Welt unter Tage zur Zeit der Roman­tik als Vor­stoß ins Unbe­wuss­te. Der Span­nungs­bo­gen ist gelun­gen. So hei­ter beschwingt der Rei­gen beginnt, er mün­det mit Odins Mee­res­ritt in Tod und Ver­der­ben.

Krim­mel offen­bart eine gro­ße Viel­falt. In Schu­manns Bel­sa­zar wer­den exal­tier­ter Grö­ßen­wahn und des­sen fata­le Fol­gen zum Grei­fen nah. „Wenn sich hier Bel­sa­zar völ­lig irre wie auch selbst­be­wusst gegen Gott stellt, dann darf das auch dem­entspre­chend kräf­tig klin­gen, da muss man ein­fach zupa­cken und sich nicht hin­ter gro­ßer Lied­tech­nik ver­ste­cken. Für mich heißt das, ein­fach ein biss­chen wei­ter­ge­hen, wenn es häss­lich ist, dann darf man auch häss­lich wer­den und häss­lich sin­gen. Das hilft der Geschich­te, gibt ihr eine gute Basis.“ Genau das ist in Schu­berts Zwerg zu hören, wenn Krim­mel ganz in des­sen Haut geschlüpft selbst zum ver­sto­ße­nen Wesen wird, weil sei­ne Gelieb­te, die Köni­gin, ihn ver­las­sen hat. In Jen­sens Wald­ge­spräch wächst und wächst sei­ne Stim­me und kul­mi­niert im Schrei. In Loewes Erl­kö­nig ist er auf allen vier Ebe­nen prä­sent. Man spürt die inten­si­ve Aus­ein­an­der­set­zung mit der Rol­le des Beob­ach­ters, den angst­vol­len Hil­fe­ru­fen des Kin­des, den nichts ahnen­den Beru­hi­gun­gen des Vaters bis hin zum trü­ge­risch ver­klär­ten wie ver­füh­re­ri­schen Ton des Erl­kö­nigs. Krim­mel ist jedem Cha­rak­ter innig ver­wo­ben, gibt jeder Figur ihren eige­nen Ton. Dabei klingt sei­ne Stim­me unglaub­lich gereift, was erstaunt, wenn man weiß, wie jung er noch ist.

Zie­hen ihn sei­ne schau­spie­le­ri­schen Fähig­kei­ten letzt­end­lich zur Oper? „Für mich haben alle drei Spar­ten, Lied, Kon­zert und Oper, einen sehr hohen Stel­len­wert. Den­noch bedeu­tet mir per­sön­lich das Lied am meis­ten, denn Bel­sa­zar und Erl­kö­nig sind eigent­lich klei­ne Opern für sich, eine Oper erzählt in fünf bis sechs Minu­ten, da ist alles drin, was eine Oper hat. Da ist die Lie­be, das Leid, der Tod, alle Facet­ten einer Oper fin­den sich hier in fan­tas­ti­sche Musik gepackt. Mei­ne Pia­nis­tin und ich, wir kön­nen hier gestal­ten und so erzäh­len, wie wir uns das vor­stel­len. Genau das fin­de ich eine fan­tas­ti­sche Sache.“

Die kon­ge­nia­le Part­ne­rin an sei­ner Sei­te ist Doria­na Tcha­ka­ro­va – sie haben sich gesucht und gefun­den, in Aus­druck, Detail­stär­ke und Raf­fi­nes­se. Wie pass­ge­nau ihrer bei­der Kunst inein­an­der­greift, das macht ihr Spiel der­zeit zu den auf­re­gends­ten und span­nends­ten Events der Lied­kunst. Das heißt nichts ande­res, als sich ein­fach hin­zu­ge­ben und zuzu­hö­ren.

