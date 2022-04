Viel wichtiger als Präzi­sion und Per­fek­tion ist für Ben­jamin Bern­heim die Ele­ganz des Klangs. Der lyrische Tenor über seine Heimat, den Zauber der Stimm­far­ben und was Ver­di und Adele verbindet.

CRESCENDO: Herr Bern­heim, auf Ihrem neuen Album begeben Sie sich nach Paris, wo Sie geboren sind. Was bedeutet Ihnen diese Stadt?

Ben­jamin Bern­heim: Paris ist in viel­er­lei Hin­sicht meine Heimat. Ich habe zwar nur die ersten Jahre meines Lebens dort ver­bracht und bin danach in Genf aufgewach­sen, aber Paris war immer mein Zen­trum und ist mir bis heute sehr wichtig. Wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, im Herzen der franzö­sis­chen Kul­tur zu sein. Alle entschei­den­den Dinge spie­len sich dort ab, ob nun in der Musik, der Kun­st oder im Sport. Ich brauche diese Stadt in meinem Leben und kehre etliche Male im Jahr dor­thin zurück.

Welche Bedeu­tung hat­te die Stadt für all jene Musik­er, die im 19. Jahrhun­dert dort aufeinandertrafen?

Paris war extrem wichtig für sie – es war ein Ort der Prü­fung. Viele Kom­pon­is­ten und auch Sänger gin­gen damals nach Paris, um sich auszupro­bieren und zu beweisen. Hier entsch­ieden sich Kar­ri­eren, und so wie ein Regis­seur oder ein Sänger auch heute vor der Pre­miere nicht schlafen kann, kam damals ein Ver­di oder ein Puc­ci­ni nach Paris und wusste: Hier werde ich erfahren, ob mein Stück gut ist oder nicht.

Auf Ihrem Album wid­men Sie sich der ital­ienis­chen Oper in Paris und sin­gen Arien in franzö­sis­ch­er Sprache etwa von Donizetti, Ver­di, Mascagni oder Cheru­bi­ni. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Es war schon immer ein Wun­sch von mir, eine Auf­nahme mit Musik in franzö­sis­ch­er Sprache zu machen. Bei der Recherche habe ich mich zunehmend auf Paris konzen­tri­ert und bin auf all die ital­ienis­chen Kom­pon­is­ten gestoßen, die ihre Werke damals in franzö­sis­ch­er Sprache ver­tont haben. Für die Zuhör­er muss das unglaublich gewe­sen sein: diese Musik zum ersten Mal in ihrer Mut­ter­sprache zu hören und direkt zu ver­ste­hen. Let­ztlich ist das Album so auch eine Hom­mage an Paris geworden.

Sie haben für das Album inten­siv mit der Stiftung Palazzet­to Bru Zane zusam­mengear­beit­et. Was haben Sie bei der Auseinan­der­set­zung mit dem Reper­toire gelernt?

Ich habe sehr viel über den Prozess des Kom­ponierens gel­ernt und über die ­Bedeu­tung, die Paris damals für die ­Kom­pon­is­ten hat­te. Sie hat­ten damals keineswegs kom­plett fer­tige Werke, son­dern haben kon­tinuier­lich an den Opern ge­arbeitet, während sie reis­ten. In Paris haben sie dann inten­siv mit dem Dra­maturg und dem Libret­tis­ten zusam­mengear­beit­et und daran gefeilt, dass ihre Oper funk­tion­iert. Diesen Ent­stehungsprozess nachzu­vol­lziehen, ist unglaublich span­nend. Puc­ci­ni zum Beispiel hat seine „Madame But­ter­fly“ etliche Male über­ar­beit­et, und die Ver­sion, die wir heute über­all auf der Welt hören, ist jene, die er in Paris fer­tiggestellt hat.

Sie sprachen ein­gangs von einem „Ort der Prü­fung“: Herrschte denn damals in Paris eine Art Wet­tbe­werb zwis­chen all den Komponisten?

Es gab mit Sicher­heit einen gewis­sen Wet­tbe­werb zwis­chen der Opéra-comique und der Opéra de Paris. Zudem hat­te das Urteil des Pub­likums eine unglaublich große Bedeu­tung für die Rel­e­vanz eines Kom­pon­is­ten. Wenn eine Auf­führung sehr erfol­gre­ich war, wur­den damals schnell mal zehn oder 15 Vorstel­lun­gen mehr ange­set­zt, und die Leute kamen und lechzten danach, diese neue Musik zu erleben. Sie haben sehn­lich gewartet auf den neuen Ver­di oder den neuen Puc­ci­ni. Das ist vielle­icht ein biss­chen so, wie die Men­schen heute auf die neue Sin­gle von Adele warten. Die Kom­pon­is­ten damals waren lebende Göt­ter – aber sie kon­nten auch mit ein­er Auf­führung zer­stört werden.

Das Album ist auch eine Hom­mage an die franzö­sis­che Sprache. Was macht sie für Sie so besonders?

Ganz egal, in welch­er Sprache ein Stück geschrieben ist – es ist immer extrem wichtig, sich mit der Sprache zu beschäfti­gen. Wenn man als franzö­sis­ch­er Sänger zum Beispiel Wag­n­er oder Strauss sin­gen möchte, ist das eine enorme Her­aus­forderung. Das Franzö­sis­che hat eine Menge einzi­gar­tiger Far­ben und Dynamiken, die in der ital­ienis­chen Sprache nicht ver­gle­ich­bar existieren. Bei den Arien auf dem Album ist es sehr span­nend zu hören, wie sich die ital­ienis­chen Melo­di­en, das ital­ienis­che Lega­to mit dem franzö­sis­chen Text verbinden. Bei­des find­et hier zusam­men: die Präzi­sion des franzö­sis­chen Textes mit all den Far­ben der franzö­sis­chen Sprache und die ital­ienis­che Seele, die die Musik in sich trägt.

„Als Sänger bin ich ein Diener des jew­eili­gen Stücks und ein Diener des Publikums“

Macht es für Sie einen großen Unter­schied, ob Sie in Ihrer Mut­ter­sprache sin­gen oder in ein­er anderen?

Ja, auf jeden Fall. Meine Mut­ter­sprache ermöglicht es mir, Far­ben zu zeigen, die ich in anderen Sprachen nicht abbilden kann. Jen­seits dessen aber ist es unglaublich wichtig, dem Pub­likum den Text näherzubrin­gen und die Geschichte zu erzählen. Das größte Kom­pli­ment, das ich nach ein­er Auf­führung bekom­men kann, ist, wenn Hör­er sagen, sie hät­ten keine Unter­ti­tel gebraucht, weil so klar gewe­sen sei, worum es geht.

Sie sind als Sänger also ein Geschichtenerzähler?

Ja, abso­lut! Als Sänger bin ich ein Diener des jew­eili­gen Stücks und ein Diener des Pub­likums. Meine Auf­gabe ist es, den Zuhör­ern eine Geschichte zu erzählen. Da muss nicht zwin­gend alles per­fekt sein. Aber ich muss glaub­würdig sein, damit mir das Pub­likum die Geschichte abnimmt.

In den ver­schiede­nen Arien durch­leben Sie mit den Charak­teren unter­schiedlich­ste Emo­tio­nen. Wie erar­beit­en Sie sich das Psy­chogramm der jew­eili­gen Rolle?

Das braucht viel Vorar­beit. Ich lese sehr viel über den Inhalt und die Hin­ter­gründe der jew­eili­gen Oper, um meine Rolle darin zu ver­ste­hen. Oft geht es ja um das Opfer eines lieben­den Mannes und um die Macht des Schicksals.

Ist die Durch­dringung der jew­eili­gen Per­son auch ein emo­tionaler Prozess für Sie?

Das hängt sehr von der jew­eili­gen Rolle ab – ob es sich nun um einen Kämpfer han­delt, um einen Prinzen oder einen Geistlichen. Ob es jemand ist, der sein Leben opfert, oder ob er jeman­den ver­loren hat, den er liebt. Aber in dem Moment, in dem ich die Par­tie auf der Bühne singe, verin­ner­liche ich all jene Gefüh­le, die damit zusammenhängen.

Sie haben das Album im Stu­dio aufgenom­men, der Live-Moment fehlte also. Fällt Ihnen das schwer?

Ja, das ist nicht ein­fach. Mein erstes Album war für mich eine Riesen­her­aus­forderung, weil ich diese Sit­u­a­tion noch nicht kan­nte. Die Magie der Live-Musik ist ja ger­ade, dass sie im Moment geschieht, es eben keine Wieder­hol­ung gibt, keine Kopie – nur der Augen­blick zählt. Bei ein­er Auf­nahme ist es die größte Her­aus­forderung, stimm­lich und emo­tion­al die Span­nung zu hal­ten. Wenn man eine bes­timmte Stelle zum fün­ften Mal aufn­immt, weil da vielle­icht eine einzelne Note im Orch­ester nicht ganz per­fekt war oder irgen­dein Nebengeräusch zu hören, dann muss man sehr flex­i­bel im Kopf sein, um sich hier wieder auf Knopf­druck hinein­begeben zu können.

Die Arbeit mit der Stimme und die Inter­pre­ta­tion eines Stücks erfordern Intellekt, Emo­tion­al­ität und Kör­per­lichkeit gle­icher­maßen. Wie meis­tern Sie diese her­aus­fordernde Mis­chung bei Ihren Darbietungen?

Das ist manch­mal sehr schwierig. Ein­er­seits ist die Arbeit mit der Stimme extrem per­sön­lich, ander­er­seits gibt es objek­tive tech­nis­che Para­me­ter. Zudem set­ze ich mich intellek­tuell mit dem jew­eili­gen Stück auseinan­der. Was let­ztlich passiert, hängt immer auch sehr von der jew­eili­gen Rolle ab, vom jew­eili­gen Regis­seur, dem Diri­gen­ten und den Kol­le­gen auf der Bühne. Die absolute Per­fek­tion ist nicht erre­ich­bar, und es wird immer Leute geben, die nach ein­er Auf­führung monieren, diese oder jene Pas­sage hätte noch bess­er gesun­gen wer­den kön­nen oder irgen­det­was sei nicht präzise genug gewe­sen. Let­ztlich ist es immer ein Bal­anceakt und eine ständi­ge Her­aus­forderung, die melodis­chen Bögen möglichst schlüs­sig und fließend auszugestal­ten und gle­ichzeit­ig den Text nicht zu ver­lieren. Das Wichtig­ste ist mir dabei immer die Ele­ganz des Klangs. Sie ver­suche ich bei jed­er einzel­nen Auf­führung zu erschaffen.