Cordula Däuper setzt am Nationaltheater Mannheim Benjamin Brittens Komische Oper Albert Herring in Szene. Britten parodiert darin die Musik der Vergangenheit. Die Premiere ist am 18. Juli 2021. Weitere Aufführungen gibt es am 20. und 28. Juli 2021.

Mit seiner komischen Oper Albert Herring gelang Benjamin Britten 1947 einer der größten Nachkriegserfolge. In der Spielzeit 1960/61 war sie sogar eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern auf den deutsch-sprachigen Bühnen. Die Oper basiert auf der Novelle Le Rosier de Madame Husson von Guy de Maupassant. Der Librettist Eric Crozier verlegte die Handlung über die schrullige Lady Billows, die nach einem tugendhaften Mädchen sucht, um es zur Maikönigin zu krönen, aber keines findet und daher auf den Sohn der Gemüsehändlerin Albert Herring angewiesen ist, in die Kleinstadt Loxford in Ost-Suffolk um das Maifest des Jahres 1900. In seiner Musik parodiert Britten die Vergangenheit vom Barock bis zu Wagners Tristan und Isolde. Cordula Däuper setzt die Oper mit Caroline Wenborne als Lady Billows und Christopher Diffey in der Titelrolle in Szene. Die musikalische Leitung übernimmt Alexander Soddy.