Die Berlin­er Phil­har­moniker ver­anstal­ten ihre Oster­fest­spiele auch in den näch­sten drei Jahren in Baden-Baden. Die Part­ner­schaft werde bis 2025 weit­erge­führt, teilte das Fest­spiel­haus am Dien­stag mit. Zudem beste­he eine Option für weit­ere gemein­same Festivals.

Benedikt Stam­pa und Andrea Zietzschmann

“Die gemein­samen Zukun­ft­spläne sind eine fan­tastis­che Nachricht für das Fest­spiel­haus, die Stadt Baden-Baden und die gesamte Region”, sagte Fest­spiel­haus-Inten­dant Benedikt Stam­pa. “Die Oster­fest­spiele in Baden-Baden wer­den weit­er­hin das Fes­ti­val sein, bei dem die Berlin­er Phil­har­moniker und ihr Chefdiri­gent Kir­ill Petrenko exk­lu­siv bei ein­er szenis­chen Oper im Graben auftreten”, erk­lärte die Inten­dan­tin des Orch­esters, Andrea Zietzschmann.

Die diesjähri­gen Oster­fest­spiele waren am Mon­tagabend mit ein­er let­zten Vorstel­lung der Tschaikowsky-Oper “Pique Dame” zu Ende gegan­gen. Stam­pa nan­nte das zehn­tätige Fes­ti­val einen kün­st­lerisch und wirtschaftlich großen Erfolg. Die Platzaus­las­tung habe nach zwei Jahren pan­demiebe­d­ingter Pause und ohne Reiseg­rup­pen aus Übersee mehr als 80 Prozent erre­icht. Das habe man zwar erhofft, “aber in den ver­gan­genen Wochen auf­grund der lange andauern­den Coro­na-Schutz­maß­nah­men in Baden-Würt­tem­berg nicht mehr erwartet”.

Im Mit­telpunkt des Pro­gramms standen dies­mal Kom­po­si­tio­nen von Peter Tschaikowsky und Igor Straw­in­sky. “Trotz der kul­tur­poli­tis­chen Diskus­sio­nen nach dem Über­fall auf die Ukraine, der mit dem Proben­be­ginn zu den Oster­fest­spie­len zeitlich zusam­men­fiel, haben wir den Wert der Musik an sich für die Men­schen in dieser Zeit deut­lich machen kön­nen”, sagte Stam­pa. Das Pub­likum habe dies mit Inter­esse und Applaus hon­ori­ert. “Die Entschei­dung, rus­sis­che Musik jet­zt nicht pauschal zu ver­dammen, war richtig und wurde auch in Medi­en europaweit pos­i­tiv bew­ertet.” Ein ursprünglich mit der rus­sis­chen Sopranistin Anna Netre­bko als Solistin geplantes Konz­ert hat­ten die Ver­anstal­ter in einen Galaabend mit Sängern aus ganz Europa umgewandelt.

Im kom­menden Jahr pla­nen die Oster­fest­spiele Baden-Baden die Oper “Die Frau ohne Schat­ten” von Richard Strauss in ein­er Neuin­sze­nierung von Lydia Steier. Weit­ere Konz­erte zwis­chen dem 1. und 10. April 2023 wid­men sich dem musikalis­chen Wien nach 1900.

Die Oster­fest­spiele der Berlin­er Phil­har­moniker find­en seit 2013 in Baden-Baden statt. Zuvor hat­te das Ensem­ble Oper­nauf­führun­gen an Ostern in Salzburg erarbeitet.

